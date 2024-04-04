大谷一走神力就恢復 楚奧特本季有望達成生涯400轟

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再29發全壘打，大聯盟即將迎來另一位400轟俱樂部成員，這不單是楚奧特（Mike Trout）生涯里程碑，也是踏入棒球名人堂的門票，這項大紀錄一點也不簡單。目前觀之，楚奧特確實處於滿血狀態，一開季就繳出三轟包含單場雙響砲，一步一步逼近紀錄，這也是我本季觀賽重點，沒有大谷翔平的楚奧特，能帶洛杉磯天使隊走多遠？

當然，這一切都取決於他的健康狀況，無論是球隊戰績和400轟的紀錄，因為上季他掛病號僅打了82場比賽，繳出18支全壘打進度大幅度落後，相較於2022年用119場比賽擊出40發全壘打，顯然不符各方期待。進一步攤開前三年數據才打了237場，別說全壘打數連出勤率都其差無比，平均一年79場，而大聯盟一年是打162場，楚奧特連一半都沒達標。

好消息是，楚奧特在有限的出賽頻率中，表現得仍像一流巨星。四次抱病號躺平，包括兩次60天傷兵名單，「神鱒」2021至2023年間的整體攻擊指數（On-base Plus Slugging，OPS）是.962，標準化攻擊指數（On-base Plus Slugging Plus，OPS+）是162，這三季以162場推算平均值等於45支全壘打、97分打點、跑回111分，和7.5的勝場貢獻值（Wins Above Replacement，bWAR）。講白話點，只要楚奧特不受傷的話，他還是那個連年主宰聯盟的大人物。

楚奧特之所以被球員、球迷神化，除了不可思議的進階數據外，高出勤率也是一大特色，生涯前10個球季僅兩次因傷休戰，只是最近幾年厄運纏身，尤其上季野心勃勃欲與大谷翔平再衝一波，卻在7月3日左手掌骨折躺平，而今開季那熟悉的17號已經轉戰同城的道奇隊，32歲的他名正言順成為天使大師兄，帶著一批菜鳥往前衝。

雖說剛開季而已，一切仍言之過早，但以開季滾燙的棒子觀之，我們認識的那個棒球神獸又回來了！至4月2日為止，打擊率是2成78、上壘率3成16、整體攻擊指數1.094，18個打數5支安打含3發全壘打。FanGraphs網站預測楚奧特本季可繳出37轟、95分打點、進帳100分，並且保守可出賽146場，當然這寓意著400轟俱樂部手到擒來。

楚奧特對馬林魚之戰單場擊出雙響砲，而且都是大號全壘打。 影片來源：美國職棒 Youtube 官方頻道

楚奧特生涯全壘打數共371支，已經超越棒球名人堂的狄馬喬（Joe DiMaggio）、邁斯（Johnny Mize）和貝拉（Yogi Berra）等前輩，若按進度敲37發全壘打，不僅成為400轟俱樂部第59位成員，還將超越：卡特（Joe Carter）、沃克（Larry Walker）、班奇（Johnny Bench）以及卡萊恩（Al Kaline）等名將。若加上他依賴飛毛腿累計的盜壘、三壘安打，還將成為史上第8位400轟、200盜和50支三壘安打一員，其他前輩有：邦茲（Barry Bonds）、艾朗（Henry Aaron）、梅斯（Willie Mays）、羅賓遜（ Frank Robinson）、溫菲爾德（Dave Winfield）、道森（Andre Dawson），以及貝爾崔（Carlos Beltrán）。假設楚奧特將生涯打擊率維持在3成以上，他可與艾朗的3成05、梅斯的3成01並列前三。

列名青史楚奧特有的並不只有長程砲火，他通算生涯勝場貢獻值85.2在現役球員高居第一，在聯盟史榜排第52位。更具體化一點，生涯勝場貢獻值排行榜前66人中，除了因沾上禁藥疑雲的邦茲、克萊門斯（Roger Clemens）和羅德里格茲（Alex Rodriguez），另三位肯定入選但尚無資格的普荷斯（Albert Pujols）、韋蘭德（Justin Verlander）、克蕭（Clayton Kershaw），其餘全是名人堂成員。雖說楚奧特去年賽季因傷縮短，但其勝利貢獻值仍超越多位前輩如小葛瑞菲（Ken Griffey Jr）、穆西納（Mike Mussina）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）等。所以，2024年楚奧特只需在至少100場的球季收進6.3勝場貢獻值，可超越如瓊斯（Chipper Jones）、布雷特（George Brett）、吉布森（Bob Gibson）及伯格斯（Wade Boggs）等大前輩生涯數據，才剛過30歲他已名滿天下，接著每一場比賽均足以名留青史。

楚奧特生涯累積眾多驚人的進階數據，這些均足以讓他一一超越棒許多球名人堂的前輩，若再拿一次最有價值球員獎的話，將與邦茲成為生涯摘下超越三屆MVP的超級巨星。 美聯社

楚奧特還有一項數據，讓後人難以追遂，那就是累計733發的長打，順利的話本季可收進800支，在棒球名人堂中超越皮亞薩（Mike Piazza）、格林伯格（Hank Greenberg）、阿洛瑪（Roberto Alomar）等15位前輩。最後是誰也無法預料，健康打滿的楚奧特有多猛，生涯累計三屆最有價值球員獎的他，誰敢說沒有第四屆呢？要知道，在他登上大聯盟的前9季年年排前五名，即使在2022年僅露臉打119場，開票後依舊排第八，聯盟史上共有11人摘三屆最有價值球員頭銜，若順利拿到第四屆，則可成為邦茲（7次）以外的第一人。