大谷一走神力就恢復 楚奧特本季有望達成生涯400轟

再29發全壘打,大聯盟即將迎來另一位400轟俱樂部成員,這不單是楚奧特(Mike Trout)生涯里程碑,也是踏入棒球名人堂的門票,這項大紀錄一點也不簡單。目前觀之,楚奧特確實處於滿血狀態,一開季就繳出三轟包含單場雙響砲,一步一步逼近紀錄,這也是我本季觀賽重點,沒有大谷翔平的楚奧特,能帶洛杉磯天使隊走多遠?

當然,這一切都取決於他的健康狀況,無論是球隊戰績和400轟的紀錄,因為上季他掛病號僅打了82場比賽,繳出18支全壘打進度大幅度落後,相較於2022年用119場比賽擊出40發全壘打,顯然不符各方期待。進一步攤開前三年數據才打了237場,別說全壘打數連出勤率都其差無比,平均一年79場,而大聯盟一年是打162場,楚奧特連一半都沒達標。

好消息是,楚奧特在有限的出賽頻率中,表現得仍像一流巨星。四次抱病號躺平,包括兩次60天傷兵名單,「神鱒」2021至2023年間的整體攻擊指數(On-base Plus Slugging,OPS)是.962,標準化攻擊指數(On-base Plus Slugging Plus,OPS+)是162,這三季以162場推算平均值等於45支全壘打、97分打點、跑回111分,和7.5的勝場貢獻值(Wins Above Replacement,bWAR)。講白話點,只要楚奧特不受傷的話,他還是那個連年主宰聯盟的大人物。

楚奧特之所以被球員、球迷神化,除了不可思議的進階數據外,高出勤率也是一大特色,生涯前10個球季僅兩次因傷休戰,只是最近幾年厄運纏身,尤其上季野心勃勃欲與大谷翔平再衝一波,卻在7月3日左手掌骨折躺平,而今開季那熟悉的17號已經轉戰同城的道奇隊,32歲的他名正言順成為天使大師兄,帶著一批菜鳥往前衝。

雖說剛開季而已,一切仍言之過早,但以開季滾燙的棒子觀之,我們認識的那個棒球神獸又回來了!至4月2日為止,打擊率是2成78、上壘率3成16、整體攻擊指數1.094,18個打數5支安打含3發全壘打。FanGraphs網站預測楚奧特本季可繳出37轟、95分打點、進帳100分,並且保守可出賽146場,當然這寓意著400轟俱樂部手到擒來。

楚奧特對馬林魚之戰單場擊出雙響砲,而且都是大號全壘打。 影片來源:美國職棒 Youtube 官方頻道

楚奧特生涯全壘打數共371支,已經超越棒球名人堂的狄馬喬(Joe DiMaggio)、邁斯(Johnny Mize)和貝拉(Yogi Berra)等前輩,若按進度敲37發全壘打,不僅成為400轟俱樂部第59位成員,還將超越:卡特(Joe Carter)、沃克(Larry Walker)、班奇(Johnny Bench)以及卡萊恩(Al Kaline)等名將。若加上他依賴飛毛腿累計的盜壘、三壘安打,還將成為史上第8位400轟、200盜和50支三壘安打一員,其他前輩有:邦茲(Barry Bonds)、艾朗(Henry Aaron)、梅斯(Willie Mays)、羅賓遜( Frank Robinson)、溫菲爾德(Dave Winfield)、道森(Andre Dawson),以及貝爾崔(Carlos Beltrán)。假設楚奧特將生涯打擊率維持在3成以上,他可與艾朗的3成05、梅斯的3成01並列前三。

列名青史楚奧特有的並不只有長程砲火,他通算生涯勝場貢獻值85.2在現役球員高居第一,在聯盟史榜排第52位。更具體化一點,生涯勝場貢獻值排行榜前66人中,除了因沾上禁藥疑雲的邦茲、克萊門斯(Roger Clemens)和羅德里格茲(Alex Rodriguez),另三位肯定入選但尚無資格的普荷斯(Albert Pujols)、韋蘭德(Justin Verlander)、克蕭(Clayton Kershaw),其餘全是名人堂成員。雖說楚奧特去年賽季因傷縮短,但其勝利貢獻值仍超越多位前輩如小葛瑞菲(Ken Griffey Jr)、穆西納(Mike Mussina)、馬丁尼茲(Pedro Martinez)等。所以,2024年楚奧特只需在至少100場的球季收進6.3勝場貢獻值,可超越如瓊斯(Chipper Jones)、布雷特(George Brett)、吉布森(Bob Gibson)及伯格斯(Wade Boggs)等大前輩生涯數據,才剛過30歲他已名滿天下,接著每一場比賽均足以名留青史。

楚奧特生涯累積眾多驚人的進階數據,這些均足以讓他一一超越棒許多球名人堂的前輩,若再拿一次最有價值球員獎的話,將與邦茲成為生涯摘下超越三屆MVP的超級巨星。 美聯社

楚奧特還有一項數據,讓後人難以追遂,那就是累計733發的長打,順利的話本季可收進800支,在棒球名人堂中超越皮亞薩(Mike Piazza)、格林伯格(Hank Greenberg)、阿洛瑪(Roberto Alomar)等15位前輩。最後是誰也無法預料,健康打滿的楚奧特有多猛,生涯累計三屆最有價值球員獎的他,誰敢說沒有第四屆呢?要知道,在他登上大聯盟的前9季年年排前五名,即使在2022年僅露臉打119場,開票後依舊排第八,聯盟史上共有11人摘三屆最有價值球員頭銜,若順利拿到第四屆,則可成為邦茲(7次)以外的第一人。