中職／外援夠強仍不忘培養本土 味全有意打造投手王國

等待已久的中職例行賽總算開打，加上正式進軍臺北大巨蛋球場，票房及收視都有亮眼的成績。目前衛冕軍味全龍已出賽2場，新兵台鋼雄鷹因雨延賽尚未亮相，其餘球隊則都是出賽1場，雖場次不多，但各隊都勇於變陣，讓球迷有不同感受。

其中味全龍排上罕見的投手陣容，由本土打頭陣已屬難得，而且連續兩天都是，更是已久未見。主要原因在於許多教練認為開幕戰只是整季其中一場賽事，無需特別調度，就是安排陣中一、二號先發，尋求旗開得勝。因此洋將打天下的時代，常見到外援擔任球隊當季初亮相的投手，甚至還有些還是初來乍到，根本還不被球迷認識的洋投，像中信、富邦本季首戰都派出首度來台的投手出賽。

早期的味全龍雖然前有金臂人黃平洋、後有黃文博坐鎮，但一般多還是認為洋投貢獻不少，包含賈西、蓋瑞、陶德等，都是當時頗具名氣的外援。時至今日，龍隊依然很會找外籍投手，布里悍、鋼龍及伍鐸成為2021年至2023年最強的投手組合，3人合計1123局投球，拿下80場勝投，囊括將近球隊一半勝利。今年雖無法續約布里悍，但鋼龍及伍鐸仍在陣中，加上他們找來去年在富邦有亮眼演出的艾璞樂，還是維持高檔的外援戰力。

雖然看起來龍隊同樣倚賴洋將，但相較於許多球隊，他們對本土投手的著墨更深。2021年的前五戰，僅有第四戰是洋投先發，其餘分別由王維中、徐若熙、林子昱及吳俊杰登板，其他球隊幾乎不曾有如此調度。另一方面，年輕小將們有系統性的養成及保護，雖有時車輪戰及定位不明遭質疑，但目的是讓球員可以吸收經驗，也觀察適合的角色，同時還不讓球員太過疲勞。

徐若熙及王維中是味全前三個球季最被重點培養的本土投手，雖然他們受到傷痛及體能影響，一路並不順遂，不過教練團給予很大的調整空間，目前已收到成效。其中徐若熙的球速、速差、尾勁都夠水準，K功尤其了得，已成為現役最強本土投手，而且在國際賽同樣投得嚇嚇叫，被看好未來有旅外發展的機會。王維中因曾上過大聯盟，因而成績被放大檢視，雖不是大殺四方，但他同樣有很好的壓制能力。

雖然王維中的表現不符身價，但端看他的成績及投球內容，只要能走出傷痛，仍會是中職本土投手佼佼者之一。 聯合報系資照片

能讓受傷痛影響的投手回到球場後更威猛，主要就是他們的葉君璋總教練素有再生工廠之稱，擅於協助球員走出低潮。他們從擴編選秀挑走羅華韋、王定穎(原名王玉譜)，經過改造後，都讓他們繳出比以往更出色的成績。另外還把第17輪才入選的陳冠偉調整成年度新人王，而且在國際賽發光的王牌後援。

味全龍本土投手群中，徐若熙及王維中應是排入固定輪值中，還有林子昱、郭郁政、吳俊杰是可先發、長中繼的人選，而且偶有佳作，不會不堪一擊。牛棚雖走了王躍霖，但仍有陳冠偉、羅華韋坐鎮，又找來前救援王陳禹勳助拳，加上海歸球員林凱威、張景淯都已調整得宜，還有呂詠臻、趙璟榮的養成不錯，人手眾多且各種功能、型態的投手都有，已是羨煞各隊的陣容。

龍隊先發有徐若熙、王維中，牛棚則有陳冠偉坐鎮，同時擁有這套國際賽組合，本土投手陣容可真是羨煞各隊。 聯合報系資料照片

中職各隊長期需要靠洋投打天下，但因為洋將受傷、被挖角或低潮，常常讓球隊應變不及，戰績跌落谷底也是頻傳。因此各隊都極力培養本土投手，找尋更多可用之兵，但也常出現揠苗助長或曇花一現。味全龍在外援夠強的情況下，仍勇於給本土機會，應該很快就會打造出最難攻破的投手王國。