中職／潘威倫大巨蛋引退 周思齊、林智勝將跟進？

自去年12月的亞錦賽啟用後，大巨蛋就成為台灣最熱門的討論話題，今年3月首度有日職巨人來台在大巨蛋進行交流賽，座位不斷加開，第一天有3萬7890人進場，成為台灣史上有最多觀眾的棒球賽事。

在接連兩次國際賽事之後，大巨蛋熱潮持續延燒，16日將迎來首次由中職主辦的比賽，雖然僅是季前熱身賽，但從預售票情況看來，週末2天預計會有超過3萬2千名觀眾進場；3月底的季賽開幕週，味全將在大巨蛋迎戰樂天及中信，是首場正式季賽賽事，今年球季也有多達30場賽事會在大巨蛋進行，如果搭配主題日活動，或可再創多次滿場紀錄。

先不論進場人數，3月30日的大巨蛋開幕戰，勢必將寫下許多中職的第一次紀錄，球員的首出場、投手在大巨蛋投出的首球、首三振、首出局、首勝，打者打出的首安、首打點、首盜壘甚至於難度相對高的首轟，都是關注焦點，當然在這些首次紀錄的後面，大巨蛋也將是幾名老將的引退舞台。

目前確定會在大巨蛋進行引退賽的是統一的潘威倫，今年邁進第22年的潘威倫，生涯148勝是中職最多，且這項紀錄相信在未來20年很難會有人追上，這幾年多次婉拒球團兼任教練的提議，續在球場上征戰，部分原因就是要力拼整數的150勝關卡，但近4季最多單季僅有2勝，去年更只在一軍登板4場，1場先發、3場後援，9又2/3局的投球，防禦率高達10.24，以1敗收場，挑戰大紀錄未果，2月中確定今年將會是生涯最後一季。

潘威倫在2月份宣布本季為最後一季，是目前唯一確定會在大巨蛋辦引退賽的名將。 聯合報系資料照片

在中職賽程正式出爐後，統一宣布球季倒數第2場，9月28日在大巨蛋的比賽，將是由潘威倫先發的引退賽，隔天回到台南之後會再舉辦引退儀式，投了22個球季，潘威倫生涯最後一戰能在大巨蛋登板，算是一個完美的結束，而且這系列戰遇到的是台鋼，與粉絲曾子祐的對決也是另類的焦點，屆時預料會吸引許多其他各隊的球迷進場。

中信的周思齊在11日突然宣佈球季結束後會卸下戰袍，成為今年第2名將引退的大學長，42歲的周思齊在19年生涯中，歷經誠泰、米迪亞、兄弟及中信等球隊，總共出賽1738場，打出1801支安打、144轟、947分打點及98次盜壘，差2次盜壘成功就能成為中職史上第9名千安百轟百盜的球員，以近幾年單季都有2次以上盜壘成功的表現來看，只要能在一軍，達成這項紀錄並不難。

至於中信是否會如統一一樣，將周思齊的引退賽辦在大巨蛋？中信是今年在大巨蛋出賽場次最多的球隊，也有8場主場賽事，本季最後在大巨蛋進行的賽事是8月2日那週末與富邦的3連戰，離球季結束還有近2個月，時間點來說有點太早，不過引退賽之後還是能繼續上場，對於球隊戰力不會有太大的影響，中信球團在15日下午將舉行周思齊引退記者會，應該就會有較明確的說明。

中信球團將於15日召開周思齊引退記者會。 中信兄弟球團提供

在潘威倫、周思齊相繼宣佈將引退之後，下一個有可能在大巨蛋進行引退賽的應該就是味全的林智勝了，同樣是42歲、生涯第21年的林智勝，在去年完成300轟的里程碑後，基本上要追求的紀錄已經不多，他打出1831支安打、1224分打點，安打差13支能成為史上第4名，打點離張泰山雖還有100分以上，是較難追的紀錄，但也是史上第2名，往後的生涯焦點就看他能將中職的全壘打紀錄從現在的303支推升到多高，無論如何，全壘打紀錄在未來20年甚至更久的時間預計也無人可破。

林智勝在22年轉戰味全後，幫助味全拿下回歸後的首座總冠軍，去年在打出300轟後，很明顯地退居二線，先發場次已不像前一季那麼多，有可能會漸漸朝引退方向走去，味全在9月29日將進行本季全中職賽程表定的最後一場賽事，且是在大巨蛋開打，他與味全的2年合約今年到期，無論到時是否有球員身份以外的決定，林智勝都值得在大巨蛋滿場觀眾的歡呼聲下光榮引退。