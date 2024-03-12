中職／陳金鋒、高國輝雙料特調 悍將貧弱火力有救了

中職35年熱身賽將於13日開打，各隊從春訓的2月中之後，就安排多場對外自辦練習賽，在這些比賽中演練戰術、調整球員狀況、找出最佳陣容，再銜接強度較高的官辦熱身賽，最終迎接正式賽季的到來。

已連兩年墊底的富邦，從2月21日首戰對上統一開始，到11日兵分二路對上統一及中信為止，春訓期間也安排了10場以上的自辦熱身賽，富邦在這幾場比賽的場均得分超過6分，其中4場面對韓職球隊總共拿到27分，且4戰全勝，富邦連兩季墊底的主因就是進攻得分能力太差，去年上下半季的得分都是5隊之末，季後由陳金鋒接任一軍總教練，得分能力從今年練習賽的賽事結果上看起來是有稍微提升的跡象。

陳金鋒是第一個登上美國大聯盟的台灣球員，06年回台加盟中職後的打擊表現同樣精彩，06年首個球季就以81分打點拿到打點王，在台灣大賽幫助球隊以4連勝拿下總冠軍，並獲得MVP，隔年再以3成82的高打擊率奪下打擊王，即使10年球季後出賽場次減少，但中職11年生涯下來也打出3成04打擊率、132轟、490分打點的成績，是永遠的「臺灣巨砲」。

從球場引退後，陳金鋒轉戰富邦擔任球團副領隊，21年接任二軍總教練，23年季後再掌一軍兵符，陳金鋒在二軍時治軍嚴格，針對年輕球員打擊技巧的調教頗有成效，也曾在去年季中北上新莊一軍協助球員調整打擊，當時打擊狀況低迷的申皓瑋在經過身心特調後就交出猛打賞的表現，如今正式擔任一軍教頭，相信對富邦一軍的打擊會有明顯幫助。

台灣巨砲陳金鋒在去年季後接任富邦一軍總教練，球迷對他能否改善富邦火力貧弱的問題都寄予厚望。 聯合報系資料照片

另一名調教打擊也被多方稱讚的就是去年季後卸下球員身份的高國輝，高國輝在12年季後返台參加選秀會，13年展開中職生涯，14到16年連3季奪下全壘打王，11年的中職生涯打出2成90打擊率、171轟、555分打點的成績，也是中職一代豪打。

身為隊上老大哥的高國輝，近幾年在二軍時就常給予隊上的年輕球員打擊建議，去年選秀第一指名的王念好在二軍就常請教高國輝打擊相關問題，去年升上一軍的第2場最後1個打席前，獲得高國輝的提點，順利打出一軍生涯首安；外野手陳真在去年季末升上一軍，睽違520天再拿到單場MVP時，也哽咽感謝高國輝在二軍的陪練。

王念好(右)去年在一軍的第2場比賽接受高國輝的提點，便打出個人生涯首安。 富邦悍將提供

季後11月，高國輝與時任總教練丘昌榮一同前往北海道，參與日職火腿的秋訓及教練研習，包括清宮幸太郎、今川優馬等年輕球員都接受他的建議，直到今年都還有火腿20歲小將有薗直輝在2月初的紅白賽中開轟後，主動提到高國輝在秋訓時給予的建議對他有很大的幫助；高國輝今年擔任富邦的二軍打擊教練，將持續把自己的打擊經驗及技巧傳授給隊上的年輕球員，為一軍的火力供輸做好準備。

台灣23歲旅美球員，也是去年底亞錦賽國手的陳聖平，在2月底支援大聯盟春訓的初出賽就打出2支安打，這是他第一次參與大聯盟熱身賽，賽後訪問也感謝高國輝及丘昌榮，他提到丘昌榮分享新的打擊觀念及資訊，協助提升擊球掌握度，丘昌榮過往在擔任打擊教練時的成效不錯，雖然季後因戰績不佳卸下總教練身份而轉任一軍首席教練，但或許能專心在球員打擊調整上，幫助改善富邦一軍的打擊狀況。

各隊目前都還在調整狀態，即使得分多也不保證季賽就能複製貼上，但至少富邦在這幾場自辦熱身賽讓球迷看到了火力增強的希望，就看在官辦熱身賽及正式季賽是不是能延續下去，否則富邦將會跟往年一樣還是季前宇宙邦而已。