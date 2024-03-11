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日職／別只關注巨人、阪神 真正黑馬是第二年的新井貴浩

聯合新聞網／ Hiyan
新井貴浩(右2)去年帶隊打進季後賽，一年的經驗值將讓他所帶領的廣島鯉魚隊更加可怕。 擷圖自廣島鯉魚隊官方推特
新井貴浩(右2)去年帶隊打進季後賽，一年的經驗值將讓他所帶領的廣島鯉魚隊更加可怕。 擷圖自廣島鯉魚隊官方推特

日本職棒中央聯盟今年只有一隊換了總教頭，那就是3月初來台灣進行海外交流賽的讀賣巨人軍。隨著44歲的阿部慎之助上任接替原辰德，也擠下了新井貴浩成為現役央聯最年輕的總教練。

47歲的新井貴浩去年首度帶兵，就率領廣島鯉魚隊在相隔5年之後重返A級球隊，在經過一年的磨練以及磨合之後，今年進入帶兵第二年，更加受到期待。廣島鯉魚隊在2016-2018年達成了聯盟三連霸，當時的監督是緒方孝市，但期間卻都無法拿下日本一，加上2019年落居B級，因此導致緒方在當年季後卸任，目前轉任球評。2020-2022年交棒給OB出身的名投手佐佐岡真司，但狀況更慘，連續3年都是B級隊伍，雖然是三連霸過後的代價，但明顯整合失利，去年廣島更換強打者出身的新井貴浩走馬上任。

新井貴浩選手生涯是一名長打能力傑出的打者，生涯累積319支全壘打、1303分打點，拿過全壘打王、打點王各一次，而且他在廣島鯉魚、阪神虎這兩支中央聯盟球隊都打過第四棒，並且都享有高人氣，因此是一名相當特別的選手。選手生涯他以廣島第四棒之姿在球隊佔有舉足輕重的地位，離隊之前連續兩年打點都破百，卻於2008年行使FA轉隊到同聯盟的對手球隊，不過經過9個球季之後他又轉回廣島鯉魚隊。

在重返前東家之後，廣島球迷給予新井貴浩極大的溫暖以及歡迎，期待能在他與黑田博樹共同扮演球隊精神領袖的情況下，帶領廣島重返光榮，再度掀起赤色旋風。果不其然，2016-2018年攜手為廣島達成三連霸，其中2016年新井貴浩出賽132場，3成打擊率、19支全壘打、101分打點，開創了三連霸的起點，新井貴浩拿下生涯第一座MVP。

而拿下MVP這一年他已經高齡39歲，歷經了在阪神最後一年的不如意，很少人預測到新井貴浩還可以演出老來俏，再度締造光榮，他甚至刷新了和田一浩的紀錄，成為聯盟最年長MVP。加上生涯2,000安、300轟，是史上第一個同個球季完成這三大殊榮的選手，難怪他本人會以「夢幻般的球季」來形容。

新井貴浩(中)在2016年以39歲高齡搶下中央聯盟年度MVP，打破日本職棒紀錄。 歐新社資料照片
新井貴浩(中)在2016年以39歲高齡搶下中央聯盟年度MVP，打破日本職棒紀錄。 歐新社資料照片

引退之後，新井貴浩先擔任電視轉播球評，在佐佐岡真司連續3年的低迷之後，監督的人選引起注意。佐佐岡真司是球隊相隔53年再度出現的投手出身監督，雖然最後因為戰績不佳而引起球迷對於投手出身者的質疑，不過至少佐佐岡從2015年起就擔任教練，具有豐富的指導經驗。然而新井貴浩卻是沒有任何教練資歷，一下就要他扛下大任，是否能夠勝任，或是折損一名教練人才，出現不少懷疑的聲音。

不過新井貴浩找來了過去在阪神時代的搭檔藤井彰人擔任他的首席教練，第一年廣島就打出74勝65敗4和、勝率0.532的成績，重返A級之林，拉下季前被看好的橫濱DeNA，並且長期緊咬住阪神虎隊，新井貴浩的帶兵能力令人刮目相看，完全不像一個新手監督。加上新井在選手時代就曾擔任選手工會理事長，具有相當好的領導氣質以及協調能力，知道如何能夠帶領年輕球員，都是球隊迅速爬升的主要關鍵。因此新球季雖然少了主力打者西川龍馬，外界紛紛看好巨人是最能威脅阪神虎的對手，不過一般仍然認為，新井貴浩在經過一年摸索之後，領軍第二年將會是中央聯盟的一匹大黑馬。

廣島鯉魚 日本職棒 棒球專欄 讀賣巨人 阪神虎

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