中職／曾豪駒意外出線 12強賽教頭遴選標準霧裡看花

上週中職召開領隊會議，最終推舉樂天桃猿二軍總教練曾豪駒，擔任今年底12強賽中華隊教頭，待本週聯盟與棒協舉行選訓會議通過後，即確認曾豪駒執掌國家隊兵符，消息一出引發各界討論。

舉薦曾豪駒擔任12強賽國家隊總教練，中職秘書長楊清瓏的解釋是，曾豪駒曾擔任職棒一軍總教練，也曾是中華隊教練團成員，對國家隊運作熟悉，每隊職棒一軍總教練都有很大的戰績壓力，由樂天二軍教頭曾豪駒來當，有比較多時間運作國家隊。

以聯盟的說法，符合此要件的人選很多，以近年一級國際賽事國家隊總教練人選來看，2019年12強賽洪一中執掌兵符，他帶領桃猿拿到多座總冠軍，也領軍征戰北京奧運，執教經驗豐富，帶國家隊實至名歸，最終中華隊拿到第5名，成績確實也不錯。

上一屆的世界棒球12強賽，中華隊是由洪一中領軍，最後獲得第5名的好成績。 聯合報系資料照片

去年經典賽由林岳平擔任國家隊總教練，他在2020年帶領統一獅拿下總冠軍，生涯初掌兵符就有不俗成績，而在經典賽開打的前一年明星賽，林岳平就先擔任中華隊總教練試刀練兵，循序漸進熟悉國家隊運作，中華隊雖然在經典賽排名分組墊底，不過拿到2勝2敗，也打出一場場感動人心的經典賽事，林岳平第一次帶國家隊，表現算是相當稱職。

去年明星賽和亞冠賽都由陳金鋒擔任國家隊總教練，依循林岳平模式，原本陳金鋒被視為12強賽中華隊總教練潛在人選，另外，去年味全龍冠軍教頭葉君璋，因帶兵績效卓著也被看好執掌國家隊兵符，如果再依「有比較多時間運作國家隊」的邏輯，目前閒賦在家的前中信兄弟二連霸教頭林威助，或是經典賽帶兵績效不俗的林岳平，國際賽和短期大賽執教經驗豐富的洪一中，上述5人能力和資歷都足以扛下12強賽教頭重任。

令人好奇的是，這次負責12強賽國家隊組訓賽的中職聯盟，有無徵詢葉君璋、陳金鋒、林威助、林岳平、洪一中的意願？或者是徵詢過程並不順遂，最後選擇曾豪駒，又或者是從頭到尾就是屬意二軍總教練，才會選曾豪駒，那有沒有徵詢中信兄弟二軍總教練彭政閔？

按照慣例，12強賽兵符應該由去年亞冠賽中職聯隊總教練陳金鋒續任。 圖／中華職棒聯盟提供

這次中職從二軍找國家隊總教練，很重要的考量是「一軍總教練戰績壓力大，工作繁重」，然而，曾豪駒在樂天二軍帶兵，做為球團培育年輕選手的重要推手，也是一、二軍選手升降的重要橋梁，工作不可謂不吃重，也是相當重要的角色。

以2019年12強賽的歷史經驗來看，當年洪一中帶領桃猿完成三連霸，台灣大賽一結束，由於各隊賽季也才剛結束沒多久，旅外選手以歸國整裝待發，當時中華隊只經過短暫集訓並打幾場練習賽就上陣，一路打到日本東京，差一點就拿到東京奧運門票。

洪一中長期在一軍帶兵，很清楚各隊主力選手狀況，知道如何選材，加上強大後勤支援不斷給洪總必要協助，讓他帶兵事半功倍，如果當時由任何一隊二軍總教練來帶，恐怕都不會有這麼好的戰果。

備戰今年11月的第3屆世界棒球12強賽，中華隊由統籌教練陳瑞昌率領情蒐小組，曾於1月30日前往美國邁阿密馬林魚球場的加勒比海大賽進行情蒐任務。 圖／中華職棒提供

並不是說曾豪駒非合適人選，曾總執教樂天4年累計勝率破5成，兩度打進台灣大賽，棒球學識和素養也相當不錯，確實也是人選之一，只是在遴選過程中讓外界霧裡看花，不清楚選帥標準為何。

更重要的是，曾豪駒這次執教國家隊任期是到何時？12強賽結束？打完下一屆經典賽？或被視為2028年洛杉磯奧運資格賽的下一屆12強賽？若只是單純帶完這屆12強賽，顯然缺乏長遠規劃與培養計畫，每到一級國際賽事就要再改選1次，豈不累人。

這次12強賽從職棒二軍總教練當中選帥，確實是相當特別的標準，往後遴選國家隊教頭是否依循此例，或是因人設事，再對外給個說法；檯面上幾名不錯的人選，橫跨老、中、青三代，他們都夠格出任，最終選擇剛交出一軍兵符的曾豪駒，不只球迷，在球界也引發廣泛討論，這應該是當初中職舉薦人選宣布後，就應該預期會出現的聲浪吧。