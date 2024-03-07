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高中教練必看 那些球速135公里+的國中新鮮手臂

聯合新聞網／ 王婉玲
新明國中劉任右、民德國中邱翊銓、前金國中楊曜丞(由左到右)。 王婉玲攝影、高雄市學生棒球運動聯賽工作小組
新明國中劉任右、民德國中邱翊銓、前金國中楊曜丞(由左到右)。 王婉玲攝影、高雄市學生棒球運動聯賽工作小組

112學年度國中硬式聯賽即將在台東開打，今年有哪些球速不錯的頂級投手值得期待？也成為高中各球隊積極網羅的目標。

台南市民德國中邱翊銓是今年球速最快的投手，曾在巨人盃被球探測到145公里，聖母盃也被測過141公里，是今年少數可以投到140公里的投手，值得期待。同樣來自民德國中的陳金豐則是最快球速達到135公里，具有水準。

桃園市新明國中左投劉任右曾在立德盃被測到142公里球速，在國內可以說是頂級左投，另一名右投饒又語同樣在立德盃曾被測過137公里球速，兩人身材都很突出，國二左投胡冠威極速也有135公里。另一所桃園球隊仁和國中，王牌左投范博超也有135公里球速。

高雄市前金國中楊曜丞在立德盃被測到140公里球速，相當了得，同樣來自高雄的忠孝國中，林克剛極速也有135公里，不過控球還需要多磨練，才能讓球速產生更大優勢。

台東縣卑南國中余念孝國三才練投，就有138公里球速水準，原本是外野手的他因臂力不錯，被教練拉來當投手，但準度還需調整，隊友沈緹亞也有135公里球速，穩定性相比之下較好。

台北市長安國中陳澤軒則有138公里球速，不過他先前就讀新北市二重國中曾登錄過，今年國三無法參與硬式聯賽，但身材各方面條件不錯，且又有左投優勢，相當具有潛力。

長安國中陳澤軒能投到138公里，不過先前登錄過，無法打硬式聯賽。 王婉玲／攝影
長安國中陳澤軒能投到138公里，不過先前登錄過，無法打硬式聯賽。 王婉玲／攝影

此外，嘉義縣民和國中安偉杰、李嘉津最快球速約133公里，長安國中莊昀融也有133公里能力，硬式聯賽也有機會挑戰135公里，都是受到注目的好手。

國二生方面，新明國中胡冠威、陳鉦汯，長安國中廖芫豎、曾乙喆，民德國中陳軒奇(中信兄弟教練陳江和之子)都有130公里等級球速，今年也提早跟著學長在硬式聯賽征戰，準備接班主力，可以說是明日之星。

民德國中國二陳軒奇潛力被看好。 王婉玲／攝影
民德國中國二陳軒奇潛力被看好。 王婉玲／攝影

棒球專欄 陳江和

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