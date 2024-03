身為超級薪水小偷又不斷失言 瑞登怎能不讓天使球迷抓狂？

近年受傷勢困擾、表現明顯不符預期的洛杉磯天使三壘手瑞登(Anthony Rendon)日前在春訓受訪時,被記者問到他對棒球的看法,語出驚人表示,「棒球從來不是我的第一優先。這是一份工作,我打棒球是為了謀生。比這份工作更為優先的,是我的信仰、我的家庭。所以,當這兩件事情變得更為重要時,我就會離開棒球(這份工作)。」

瑞登這個非常坦白且「真誠」的回答,立刻在社群媒體上引起一陣批評。對許多人來說,打棒球、看棒球是工作之餘重要的休閒娛樂,而對於更狂熱的球迷,《Moneyball》中那句經典台詞「你怎能不愛棒球?」(How can you not be romantic about baseball?)更準確地反映了棒球代表的浪漫與懷舊。然而全大聯盟最高薪的三壘手(瑞登今年年薪3800萬美元),竟然僅將棒球視為一份「謀生的工作」,未免也太澆各位球迷的冷水了吧?

如果瑞登還是那個效力華盛頓國民時全聯盟最頂級的三壘手,那他說這番話或許還沒有什麼關係。但問題是,他在與天使簽下七年、總值2億4500萬美元的大約之後,表現直直落,僅在2020年的縮水球季打出符合身價的成績,自2021年起就傷勢不斷,過去三年,僅分別出賽43、47、58場,去年進攻三圍為.236/.361/.318,OPS是不及格的0.678。在鉅額合約還剩下三年、這筆投資對天使來說幾乎註定失敗的情況下,瑞登還要這麼「誠實」得說「棒球並非他的第一優先」,被球迷、媒體輪番砲轟一點都不意外。

瑞登去年和今年的年薪都高達3850萬美元,去年的2轟、22打點和.236打擊率已經讓人傻眼,想不到他還好意思出來講幹話。他過去領的高薪早已讓他不用再謀生了,真的不想打的話不如早點退休回家去洗洗睡了吧,還有超多人願意領基本薪來接他的位置。 美聯社

其實一直以來,瑞登就很不擅長面對媒體。《華盛頓郵報》專欄作家、過去主跑國民的記者Barry Svrluga就指出,國民時期的瑞登在賽後受訪時有一個特殊的習慣,會在自己前面用一張椅子把記者阻隔開來,因為他即使在受訪,都需要保留一點個人的空間。瑞登自己也說過,他喜歡打球、喜歡競爭,但他不喜歡因為身為大聯盟球員而引來的關注,也不喜歡被採訪、不喜歡記者出現在球員休息區,因為這些關注讓他很不自在,他只想當個普通人。

在國民時期,瑞登幾乎年年表現優異,總共七個球季就累積了30個bWAR,2014、2017、2018、2019都在國聯最有價值球員票選榜上有名,在2019年拿下全聯盟打點王、獲選全明星球員,更一舉帶領國民拿下隊史首座世界大賽冠軍。即使如此,瑞登的「星度」和知名度始終比不上聯盟中其他頂級球星,顯然和他對媒體總是敬而遠之的態度有關。但因為當時瑞登場上的成績實在太過耀眼,國民球迷普遍認為他是「默默努力」、「不居功」的代表球星。他自己應該也沒想到,來到天使之後,場上表現下滑,連個人形象都從默默貢獻的模範生變成了球迷口中的「薪水小偷」。

瑞登在國民隊的7個球季中,有3次獲得國聯年度MVP投票前6名的高分,也幫助球隊贏過世界大賽冠軍,可說是貨真價實的超級球星,但沒想到轉戰天使之後,很快就判若兩人。 美聯社資料照片

瑞登數次在受訪時「口不擇言」,讓他的形象更糟。去年,成績下滑嚴重的瑞登被記者問到是否會考慮退休,他說「我過去十年都在考慮是否要退休」。今年初,瑞登在Podcast節目《The Jack Vita Show》上受訪,被主持人問到,如果他有權力可以改變大聯盟的一件事,他會做什麼?他的回答是,「我們必須要縮短球季的長度。162場比賽實在太多了。」瑞登其實沒說錯什麼,大聯盟球季長度太長的問題已經有許多人提出來討論,但對比他近年的比賽「出席率」實在太低,又是被網友一陣洗臉。除此之外,去年大半球季都在養傷的瑞登,選擇不對媒體說明清楚他的傷勢和復原狀況,也讓許多不諒解的球迷和媒體質疑他是不是領薪水卻「擺爛」。

這些來自媒體和球迷的批評,可能都和瑞登孤僻、內向的性格有關。他自己說過,「我的父母都是不喜歡熱鬧的人、他們很安靜。他們也教育我不要為我們所做的任何事情而自誇。我的信仰也教導我,不要誇耀自己的任何事情。上帝已經給了一切,我應該對一切都保持謙虛的態度,做自己該做的事。」

其實,球場之外,瑞登和他的太太Amanda積極投入各項慈善與公益事務,他們曾擔任早產兒關懷組織「Baseball for Babies」大使,在國民時期,也長期投入國民隊為華府近郊年輕球迷開辦的青年棒球學院(Nationals Youth Baseball Academy)的多項活動。當時媒體報導,瑞登很不希望自己被選入全明星賽,但卻很樂意和小球迷在社區球場上玩樂。對他來說,在明星賽面對媒體連番訪問,是件很痛苦的事情,但「如果我們可以就在後院打棒球,我將是世界上最幸福的孩子。」

瑞登其實是愛家人、熱心公益的好好先生,但領了超級高薪就有很大的責任,需要展現對棒球的熱情以及運動家精神,但是他吃飽喝飽後很明顯地完全忘了這些事,甚至面對指責還與球迷發生衝突。 美聯社資料照片

看起來,有四個孩子的瑞登,信仰和家庭確實是他的第一優先,但如何不要在受訪時太誠實地說出自己的想法,是他新球季保持健康之外的首要功課。或許他可以看看1988年上映的經典棒球電影《百萬金臂》(Bull Durham)。電影中有一幕,打滾小聯盟多年的老捕手Crash Davis(凱文科斯納飾),教導隊上的頂級新秀Nuke LaLoosh(提姆·羅賓斯飾)如何面對記者的提問。他說,不管記者問的是什麼,只要回答千篇一律的陳腔濫調就好。當記者問,「這些年來,你對棒球的看法有任何改變嗎?」他可以回答「我很高興身為天使隊的一員。希望我能為球隊提供幫助。」當記者問「棒球是你的第一優先嗎?」他可以回答「當然。我只是想盡我最大的努力,上帝保佑,這個球季一切都會順利的。」至於那些心裡話,說給自己最親近的家人聽就好了。