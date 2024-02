湯普森樂於接受替補地位 或許是長留勇士的生存之道

湯普森(Klay Tompson)近期連續五場球被勇士教練團降為替補,這也是他打從新人年以來首度從板凳出發。 據統計,湯普森此前已連續以先發之姿出戰了727場比賽,是聯盟中僅次於德羅展(DeMar DeRozan)、里拉德(Damion Lillard)、柯瑞(Stephen Curry)的聯盟第四長紀錄。然而,這個賽季對於湯普森來說卻十分掙扎,招牌3D功力盡失,拿手的三分球(37.6%)與整體投籃命中率(42.1%)雙雙寫下生涯新低,場均得17.2分僅優於他的生涯前兩季。

對於要將過去奪冠功臣的湯普森降為板凳球員,主帥柯爾(Steve Kerr)坦言這並不容易,作出此決策也是事先與湯普森溝通的結果。畢竟,你不能期待湯普森還做著跟五、六年前一樣的事,柯爾受訪時如此說道。湯普森是勇士核心中唯一還沒獲得續約的奪冠成員,合約談判觸礁的薪情不佳,連帶影響他的心情,場上表現等等。最近不時可以看到他發表奪冠老臣倚老賣老的言論,整個人呈現浮躁的表徵,讓他不再是過去令人聞風喪膽的勇士二當家。

勇士管理階層面對高額豪華稅的壓力與湯普森巨額合約的要求,顯然球團持保留態度的觀望著,即便著顧及多年的深厚關係,但高層更傾向投資於本球季破繭而出的庫明加(Jonathan Kuminga)身上。倘若湯普森日後真離開勇士,這無疑會是市場上的大消息,但左右戰力的影響層面,想必早已不復當年了。即便他到了能提供他先發位置的球隊,也未必能有二當家地位的承諾。

勇士與湯普森的續約一直談不攏,又準備與年輕好手庫明加(圖)簽下長約,因此外傳勇士可能會送走湯普森,當然會讓他心情大受影響。 美聯社

此外,處於季後賽競爭行列的球隊多數需要的是黏著劑型的綠葉球員,而進入重建放眼未來的年輕球隊就更不可能將湯普森納入長遠的布局考量,即便有,那恐怕也只是短線操作的一環。

湯普森雖然口口聲聲稱想要一世當勇士人,光榮地披著他的11號戰袍退休,但要達到這願景,他必須改變心態,認清現在自己的優勢與不足,他能提供給球隊最有效率的援助在哪。唯有明白自己現在身處球隊的體系與團隊氛圍才有可能在場內外扮演個令人尊敬的前輩。

本季湯普森先是多次在關鍵時刻遭到柯爾棄用,再到直接被降為板凳替補,相信諸如此類的改變都是教練團為了整體調度與陣容深度平均化而不得不做出的嘗試。湯普森不是完全喪失了得分爆發力,他本季依舊可以在上半場狂拿20分,但體力條耗損速度不比受傷前與年輕時,下半場銷聲匿跡直到比賽結束也是常有的事。

因此,給湯普森有限的時間去將他的連續得分爆發力連貫起來,或許是現階段幫助他找回手感的使用說明書。他在從板凳出發的第一場對陣爵士的球賽中非但沒有不適應,還火力全開飆進7顆三分球,斬獲全隊最高的35分,縱使下一場面對湖人離譜的只得3分,但總得來說,五場替補的樣本中有除了35分這場,另有兩場得分在23、25分,與一場13分,平均下來是19.8分,3.4籃板2.4助攻,41.9%的三分球命中率,不僅比他在二月上旬擔任先發的13.2分好多了之外,勇士更在近五場拿下四勝一敗的出色戰績。

Klay Thompson is FEELING IT early in The Bay!



His 5th 3-pointer for 21 PTS 🔥🔥



Nuggets-Warriors on ESPN pic.twitter.com/UX3UP50dZh