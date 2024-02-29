簽回貝林傑至關重要 小熊燃起重返季後賽希望

小熊隊本季休季期間補強並不算積極，在重返季後賽看來又有一段路要走之際，他們總算簽回去年成功東山再起的貝林傑(Cody Bellinger)，這讓整體戰力大幅提升，也讓他們再度燃起希望。

小熊隊以3年8000萬美元的合約簽下貝林傑，其中貝林傑第一年與第二年都可領3000萬，第三年領2000萬，但他頭兩年球季結束後都可以選擇跳脫合約。因此這是份對球員相當有利的合約，對小熊來講則較吃虧，因為若貝林傑今年能複製他去年的身手，有相當高的機率會跳脫合約成為自由球員，但若又回到2020到2022年的大低潮期，他還是可以留在小熊隊領巨額的保障薪資，對小熊又是一筆沉重的負擔。但無論如何，若只以今年的角度來看，他的回歸還是成為小熊的一大助力。

貝林傑的新合約在前兩年都有球員跳脫條款，對小熊是相當不利，但小熊為了留住人才，以及打造重返季後賽的契機，也只能再賭一把，只是這次跟之前不一樣，要期待他打得夠好但是又不能太好。 美聯社資料照片

去年小熊隊戰績令人跌破眼鏡，相較於2022年進步了9勝，還曾一度衝擊季後賽。雖然最後僅以落後響尾蛇1勝的差距與季後賽失之交臂，但也贏得了球迷的掌聲，而這最大的關鍵莫過於貝林傑意外的好表現。去年貝林傑只得到小熊隊給予1年1250萬的合約，當時各界並不看好他能有多大作為，雖然他曾是MVP與新人王得主，但他此前三季通算的打擊率只有.203。因此對小熊來說，給這樣的價碼即便貝林傑打不好也不吃虧。結果貝林傑繳出了.307打擊率、.881OPS、26轟、97打點與20盜的成績，並拿下一座銀棒獎，其4.4bWAR值還是生涯次高，僅次於他2019拿下MVP的那一年。

去年只差一步之遙的小熊隊今年勢必尋求更上一層樓，他們早在去年季後賽結束不久後就聘請執教釀酒人成果豐碩的康索(Craig Counsell)擔任新任總教練，並給予5年4000萬的合約，讓康索成為史上身價最高的教頭。而球員補強方面唯一較受注目的只有以4年5300萬簽下日籍強投今永昇太，預計今永會是僅次於史提爾(Justin Steele)之後的第二號先發。另外今年初小熊還向道奇換來了潛力新秀布許(Michael Busch)，布許已連續四年入選Baseball America的百大新秀，去年在3A繳出27轟、90打點、.323打擊率與1.049OPS的超優成績，預計今年將擔任小熊先發一壘手。

小熊今年像樣的補強只有日籍投手今永昇太(右)，期待他能像外野手鈴木誠也(左)一樣很快就能適應大聯盟。 美聯社資料照片

除此之外，小熊隊在補強上並沒有太大作為，因此簽回貝林傑才如此至關重要。貝林傑回歸後將再次成為小熊頭號球星，他與鈴木誠也、哈普(Ian Happ)組成的外野陣容頗具可看性，也讓小熊重返季後賽成為可能。此外小熊農場人才濟濟，頭號新秀阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)預計今年有機會成為主力球員，他具金手套級的守備能力與卓越的速度，打擊方面也明顯進步，若成為中外野手則貝林傑也可以回歸一壘守位，布許則與莫雷爾(Christopher Morel)共同擔任DH。

在貝林傑回歸之後，小熊打線看來已經補齊，先發輪值則較為不足。除了史提爾與今永昇太外，今年可期待的是他們的頭號新秀投手霍頓(Cade Horton)，他被Baseball America列為今年百大新秀第24名，去年在小聯盟主投88局繳出2.65防禦率、11.9三振率與2.8保送率的成績，展現出無比的天賦。有著眾多大物新秀作為後盾，今年就看貝林傑能否複製去年成績，帶領小熊重回睽違四年的季後賽了。