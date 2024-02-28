用了一季就後悔 紅襪極力出清吉田正尚的原因為何？

5年9000萬美元，這個數字在去年的時空背景，可是左踩鈴木誠也，右踏千賀滉大的頂級合約，而簽下此合約的人，正是2021日職賽季為歐力士繳出.335打擊率、.447上壘率、21轟、OPS 1.008的吉田正尚，不難看出紅襪對他的期待有多深，然而，一年過去，制服組顯然對這筆投資不是特別滿意，眼下的合約還有4年要跑，網路上有關吉田的交易傳聞卻不脛而走，球團這麼急著出清，吉田正尚的身手真的有如此不堪嗎？

是時候驗收吉田首年的旅美成績表現：140場出賽繳出0.289打擊率、0.783攻擊指數、15轟、72打點、8次盜壘、109的wRC+，美聯新人王票選第6，老實說，單就進攻產值，算是繳了張60分，勉強及格的成績單，但在帳面之外，進階數據說是慘不忍睹也不為過，無論是89英里的平均擊球初速、6.6%的Barrel%都不到聯盟的平均水準，29.5%的甜蜜點擊球比率（Sweet-Spot%，擊球仰角介於8至32度間的擊球事件）甚至是聯盟最後8%，方方面面都說明要面對最高層級的頂尖投手，吉田距離適應還有很長的一段路。

雖說擊球品質不理想，但吉田也並非一無是處，僅僅14%的三振率是他最大的賣點，耐心、仔細的選球幫助他整季的揮空率低到只有18.3%，但離奇的是，他的保送數少得離譜，5.9%的保送率是全聯盟最後17%，這與過去在日職兩度榮膺洋聯上壘王的表現大相徑庭，究竟是怎麼回事？

吉田正尚的選球優點在大聯盟討不到好處，整季的保送率只有5.9%，聯盟倒數17%。 美聯社資料照片

猶記得上賽季轉戰日職的前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）曾提到NPB的好球帶與MLB其實有著不小的差異，相較日職，大聯盟的好球帶的上下幅度更寬、左右距離更窄，確實有可能為新來乍到的吉田帶來不小的影響，投進好球帶的出棒比率（Zone Swing%）多少能為此說法作概念式連結，吉田的58.6%確實遠低於聯盟平均的67.0%。但即便如此，吉田還是放掉了太多容易進攻的球種，究其Meatball Swing%（顧名思義，就是肉包球的出棒比率），吉田的68.6%也比平均的76.1%要低上不少，各種數據都佐證，吉田的出棒慾望實在是太低了。

明明5月前還有超過0.9的OPS，是什麼因素打退了吉田正尚的強攻慾望？有趣的發現是，吉田的進攻表產能，基本上與投手對他投出四縫線直球的使用比率呈正相關，確實，吉田面對四縫線能繳出高達.384的xwOBA，是所有對戰球種中最佳，Run Value高達9，隨著賽季進行，對戰投手的四縫線使用比率有遞減的趨勢，而他的成績也就順此趨勢一路向下。此外，同樣是速球系球種，當對上伸卡、卡特球時，吉田的進攻威脅便會大幅削減，xwOBA分別僅有.255與.268，尤其是卡特球，Run Value低到只有-7，面對卡特球投手可以說是手無縛雞之力。

吉田正尚的進攻表現與對戰投手的四縫線直球使用比率呈正相關，他的成績也在對手掌握其弱點後逐漸下修。 littlenosejiang製表

守備能力方面，吉田向來就不是個以防守見長的野手，在去年84場先發左外野、713.1局的守備局數中，帳面上僅出現3次失誤，但進階防守數據讓他的缺陷無所遁形，包括平均以下的臂力以及相對狹窄防守範圍（OAA只有-8），受惠於芬威球場高大的綠色怪物，左外野的守備難度已經相對較小，吉田的守備缺陷等於是間接增添教練團的調度難度。

綜合吉田正尚的各項問題：尚未適應的好球帶、投手球種、不佳的擊球品質、差勁的守備等，當然，不能單憑一個賽季斷言他接下來的旅美發展，紅襪會有此打算，主要還是因為他們的農場即將收成，上賽季陣中年輕好手的表現有目共睹，《The Athletic》將2024年紅襪的農場系統排在聯盟第8，而吉田的存在就佔去了球隊重要的DH席次，剩餘的4年合約，他的確是球隊現階段應該清出的負資產。