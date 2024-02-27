灌籃大賽失色全怪詹皇？ 球員多認定飆三分比灌籃更有價值

看了那麼多年NBA全明星賽系列，這是頭一回難以下嚥。有這感覺的不單是我，媒體與球迷也是議論紛紛，包括灌籃大賽、三分球對決缺乏大牌球星，成板凳、邊緣球員博取版面的舞台，最近便有球評點名詹姆斯（LeBron James）是元兇，他的態度對活動造成傷害，甚至影響其他球星群起效尤，這一篇我們就橫跨時空，看看古往今昔的灌籃大賽差異，再探討到底是不是詹姆斯的錯。

回顧NBA灌籃大賽的歷史，傳奇人物如喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Brant）剛出道時，都曾在灌籃大賽獻藝，其他更早期的名將如J博士（Julius Erving）、威金斯（Dominique Wilkins）和近代的卡特（Vince Carter）也因灌籃大賽的精彩瞬間，進而成為日後傳奇。相較之下，被譽為稱霸籃壇20年的詹姆斯一屆也沒參與過，多少讓人感到失落。

運動頻道ESPN的名嘴史密斯（Stephen A. Smith）開砲，以詹姆斯「直接毀了灌籃大賽」創造話題，進而在論壇延燒，他說：「每一位彈跳過人的球員、每 一位能在空中滯停的球員，以及每一位上籃時表演高難度動作的球員，都曾渴望著有機會參加灌籃大賽，用美妙的動作於歷史留名。如今，詹姆斯卻說我不參加，讓這一切都停止了！那時起，跟隨他腳步的球星不再對灌籃大賽有激情，因為偶像詹姆斯拒絕參加，沒有人可否認這一點，看過往幾年的參賽名單，你就知道怎麼回事。」

詹姆斯(右)明明是聯盟中頂尖的灌籃高手，但是他長達21年的NBA生涯卻是始終不肯參加灌籃大賽，這也讓其他灌將有藉口可用。 美聯社

的確，以往目睹超級巨星出席灌籃大賽理所當然，這也是他們踏入籃球名人堂的加分活動。在1985年至1997年的13年間，其中五屆冠軍日後均入選名人堂，其中以亞特蘭大老鷹隊的傳奇威金斯最捧場，他曾參加五屆大賽也因各種曼妙的灌籃瞬間，贏得人類電影精華（The Human Highlight Film）暱稱，同樣地，卡特飛身灌籃的鏡頭至今仍被譽為經典，這也為他被球迷贈與半人半神（Half Man, Half Amazing）、加拿大航空（Air Canada）的暱稱。即使不是冠軍，歷年灌籃大賽亦不乏一些膾炙人口的經典戲碼，1984年NBA第一屆扣灌籃J博士爆冷被南斯（Larry Nance）擊敗贏得冠軍。塞巴洛斯（Cedric Z. Ceballos）1992年蒙眼灌籃摘冠，並在1995年效力洛杉磯湖人隊進階全明星賽肯定。

「籃球之神」喬丹曾摘下1987、1988年兩屆灌籃大賽冠軍，他的眾多精彩演出，後代仍被眾多扣將一再複製，包括罰球線起跳飛身灌籃，充分展現其力與美。1997年，年僅18歲的布萊恩技驚全場，拿下生涯第一座灌籃大賽冠軍，當時參賽影片持續於YouTube頻道重播，累積觀看次數破500萬。當今，看看歷年的參賽名單，那種將灌籃大賽冠軍列為生涯清單的球星愈來愈少，他們根本不想參加這項比賽，即使具備奪冠的潛力。

上世紀參與灌籃大賽是一種榮耀，也陸續捧紅眾多NBA名將，他們精彩的灌籃瞬間成為海報、雜誌封面四處流傳，直至今日仍在網路上重複播放。影片來源：NBA官方FB粉絲團灌籃大賽史上滿分灌籃特輯

有人說，當今世上有很多厲害的灌籃高手，乾脆讓這些人參加比賽如何？一樣地，看看上世紀80、90年代星光閃爍，到2024年卻淪為一票板凳、菜鳥爭出頭，以後直接讓國外的花式灌籃表演者接管情何以堪？那麼，灌籃大賽還不如不辦！活動應屬於NBA聯盟，那個全世界最高等級的籃球殿堂，何必找一群小丑來充場面呢？也因此，球評開砲抨擊詹姆斯並非空穴來風，早從新人時期他便數度回絕參賽，這亦讓後進相信，基於保護自己的理由，獲邀但婉拒是一種肯定，而讓灌籃大賽變成馬路秀。

怪罪詹姆斯讓灌籃大賽沉淪的說法，讓他的經紀人保羅（Richie Paul）出面護主，他透過運動媒體Bleacher Report的直播表達看法，呼籲大家與時俱進，全明星系列的灌籃大賽不再是以前，無須將責任歸咎於詹姆斯，他說：「就灌籃大賽而言，時間推進事物都會有演變，沒有什麼是永恆的。我們要有這種心態，而不是喬丹曾經這麼做、這個人也做了，所以詹姆斯也必須做，實際上並非如此。」保羅進一步解釋：「灌籃大賽過去被美化，進而被推到前面推廣，NBA聯盟正在發展，去欣賞身高5呎10吋或6呎7吋的球員對抗地心引力，展現令人難以置信的運動能力並不值得驚艷，我反而對三分球大賽更感興趣。」

保羅呼籲，灌籃大賽可以呈現的相當有限，如果想把責任歸咎於某個人，你就必須撤回論點。大家討論的詹姆斯對NBA影響深遠，灌籃大賽早就失去光澤，可以看的都已經看完，可以成為全明星周末的一部分，但不必是主要活動，要說有看頭的應該是三分球大賽，因為那更加刺激。

詹姆斯的經紀人保羅認為灌籃大賽可能已經走到盡頭，精彩的灌籃招式差不多都被看完了，反而是三分球大賽更加精彩！ 美聯社

相較之下，仍有球星精神可嘉！在這一屆令人失望的全明星周末，波士頓塞爾蒂克隊的看板球星之一布朗（Jaylen Brown）跳出來，以實際參賽表達對灌籃大賽的支持，並在淘汰後發下豪語，指明年還要再來參加。他的作為，已經引起聯盟部分球員含世仇紐約尼克隊的掌聲，認定是一股清流，球星布朗森（Jalen Brunson）在YouTube頻道Roommates Show受訪說：「去那裡（灌籃大賽）需要很大的勇氣，因為整個世界都在看你。其實，很多球員會畏懼參與，因為歷屆以來各種精彩的動作都出現過，即使你成功複製也不足為奇。」布朗森接著提到：「我要對他（布朗）的參加致意，看起來也頗為享受這活動。」布朗在本屆大賽上，是重現90年代扣將布朗（Dee Brown）蒙眼飛越YouTuber灌籃，難度有但不足以摘下冠軍。值得一提的是，布朗是2018年以來首位參加灌籃大賽的全明星，這背後意義值得被放大。

球員感嘆今日時代在變，只要你外線神準即有可能成為當代球星，但有一身灌籃本事卻未必能在NBA立足。 美聯社

尼克隊的球員哈特（Josh Hart）也說：「我要向布朗致敬，希望有一天聯盟高手真的重回灌籃大賽，要知道有些球員的運動天賦很瘋狂，但基於某種原因讓他們選擇隱藏天賦，不再將個人的灌籃本事當作籌碼，今日潮流是球員更喜歡飆三分。」不可否認地，NBA全明星活動的灌籃大賽已不再擁有氛圍或興奮感，今年的內容缺乏創新，也許我們不需怪罪巨星不捧場，而是感嘆現代在NBA討飯吃，飆大號三分會比你能灌籃顯得更有價值。