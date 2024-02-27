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中華男籃任菲律賓宰割 輸在心態而非實力

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
中華男籃隊純本土出征亞洲盃男籃資格賽，本土球員承受了巨大的壓力和責任。 擷圖自FIBA官方網站
中華男籃隊純本土出征亞洲盃男籃資格賽，本土球員承受了巨大的壓力和責任。 擷圖自FIBA官方網站

2025亞洲盃男籃資格賽分組預賽「中菲之戰」，中華男籃在馬尼拉53：106被菲律賓狠狠修理。中華男籃慘敗53分，是偶然，也有很大的問題，因為中華男籃戰力始終無法預測。

2018年2月22日籃球世界盃亞洲區資格賽「中日之戰」，中華男籃在日本主場70：69力克日本。時隔半年，7月2日中華男籃在台北和平籃球館二戰日本，中華男籃68：108被日本痛宰。

2018年7月2日「中日之戰」日本陣容有很大補強，當年33歲歸化球員211公分中鋒費茲卡斯(Nick Fazekas)正值當打之年，日本也從美國調回正在美國大學岡查加大學效力203公分前鋒八村壘歸隊。輸日本40分，當然不是中華男籃真實力，但中華男籃戰力始終起伏，難以預測，這是中華男籃長久以來球隊文化和慣性。

這次輸菲律賓53分，輸得讓人啞口，中華男籃在備戰心理、防守意識、心態上都不夠強硬，中華男籃身高、禁區、實力、天賦確實都不如菲律賓，加上缺少身體對抗意識，毫無強硬打法和用力犯規戰略，菲律賓得理不饒人一路輾壓中華男籃，從禁區打爆中華隊

中華男籃真實戰力和競爭力並沒有這麼差，即使中華隊沒有歸化球員，身高和對位都很吃虧，中華男籃輸在備戰意識不夠，準備不足，心態不夠強硬，打法防守也不夠強悍。

中菲之戰中華隊全場只有13次犯規，全隊只有2次罰球，菲律賓在禁區吃乾抹淨完全壓制中華隊，籃板球57：29完爆中華。中華男籃輸得徹底，毫無脾氣。

劉錚是中華男籃今年唯一王牌，可惜孤掌難鳴。 擷圖自FIBA官方網站
劉錚是中華男籃今年唯一王牌，可惜孤掌難鳴。 擷圖自FIBA官方網站

中菲之戰讓人洩氣也叫人生氣，因為我們幾乎毫無準備，任人宰割，那種實力差距、籃板差距、分數差距，不是差一個歸化球員，而是無法預估的「強硬心態」。心態強硬，防守粗暴，打法強悍，把強烈身體對抗意識和防守打出來就不會畏懼，這是中華男籃在國際賽始終欠缺的備戰心態。

台灣籃球競爭力下滑不進反退，被亞籃八強一路拉開差距，除了中華籃協選訓賽和歸化球員政策漏洞、機制不完備，還有很多偏差。

球迷還在吵中華籃協主場訂價6000元VIP門票。中華隊主場場邊席4000-6000 VIP門票一共只有46張，超過6000張門票都在500、800、1000、1200，票價非常親民，是非對錯搞混，邏輯錯亂以訛傳訛，球迷不能成為中華隊場邊最佳第六人，真是自廢武功。

前中華男籃國手張宗憲屢屢在社群抱怨，指責中華籃協對受傷國手缺少照顧關注，保險(主要是失能險)金額不足，抱怨自己當年為中華隊效力各種委曲。

八年前的事，時空背景不同，產業環境不同，球員薪資和權利義務觀念不同，每個人都能理解張宗憲委曲和抱怨，中華籃協也有很多需要修正和改進，跟上世代價值要求，提供國手最佳保障。中華男籃正在全力備戰亞洲盃男籃資格賽，搞得好像中華隊效力的球員都是「蠢蛋」，以後受傷可能後悔，這種我爽我爆料心態和抱怨，國家隊責任榮譽和最純粹籃球都被賤踏。

菲律賓歸化前鋒布朗李(32號)，35歲201公分，與中華隊禁區對位展現絕對優勢。 擷圖自FIBA官方網站
菲律賓歸化前鋒布朗李(32號)，35歲201公分，與中華隊禁區對位展現絕對優勢。 擷圖自FIBA官方網站

台灣籃球怪象叢生，內憂外患自己搞死自己。想穿上中華隊球衣，為國家隊出征球員還是大有人在，保險能保多少，各種產業環境時勢總有最高規格頂標，要不要為國出賽，在國際賽檢驗自我實力，每個球員都有自主權和自我價值觀。

中菲之戰慘敗，凸顯台灣籃球畸型發展和各種不對襯不協調，這不是偶然，甚至是一種病態。

中華隊 心態 籃球專欄 菲律賓

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