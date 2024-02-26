日職／巨人大力補強 投痛問題惟有菅野智之能化解

即將來台進行海外交流賽的讀賣巨人隊，也是今年中央聯盟受到高度關注的球隊。其中一個很大的原因在於，隨著原辰德退位，巨人隊將進入到另外一個新的時代。原辰德結束他第三次政權，雖然他在2019年重作馮婦之後連續兩年率隊奪冠，不過近三年來已經失去優勢，接連奪冠失利不說，還連續兩年都以第四名的B級球隊坐收，連季後賽都打不進去，「原辰德的極限已到！」成為普遍的聲音。

在原辰德之後接掌兵符的是巨人當家強打捕手出身的阿部慎之助，他從2019年底退休之後就一路在巨人隊擔任教練，歷經4年的磨練以及學習，今年將正式上陣，迎接一軍賽季的考驗。阿部慎之助引退之後就被視為接班人選，歷經二軍監督、一軍首席教練等職位洗禮之後，如今按照既定路線接任，成為第20代的巨人軍監督。

由於巨人軍經連續3年奪冠失利，加上今年是巨人90週年的重要日子，勢必要有一番作為，阿部身上背負不小的責任與壓力。尤其是對上世仇球隊阪神虎，巨人隊去年寫下隊史最慘的6勝18敗紀錄，是一個極大的屈辱，也是阪神虎隊能夠拿到冠軍的「大補丸」，巨人軍情何以堪。因此如何打敗世仇，又是去年日本一的球隊，將是他們今年的重大關鍵。

為了90週年的優勝，巨人今年補強有不小的收穫，看得出決心。針對巨人的補強成果，去年優勝監督阪神虎隊岡田彰布也給了不少肯定，將巨人視為本季邁向連霸的最大敵手，「去年有點贏太多了，實力上（兩隊）沒有這麼大的差距。」

巨人打線最大的新戰力是大聯盟單季最多33轟（2016年）、生涯累積178支全壘打的洋砲歐多爾（Rougned Odor）加入中心打線。不過畢竟他們去年團隊打擊率0.252、全壘打164轟都是中央聯盟第一，原本就有攻擊上的優勢。巨人的主要課題是投手，團隊防禦率3.40居聯盟倒數第二，只比養樂多的3.66稍佳，因此他們用外籍洋砲沃克（Adam Walker）向軟銀交易獲得高橋礼、泉圭輔兩名具有實績的投手。

泉圭輔曾經是軟銀的主力牛棚，交易加入巨人軍之後的表現備受關注。 擷圖自讀賣巨人官方推特

中繼投手方面，更是一口氣先以金錢交易獲得前歐力士王牌中繼近藤大亮，再吸收了凱勒（Kyle Keller；8中繼成功、防禦率1.71）、馬場皐輔（現役選秀）等兩名阪神虎隊的牛棚投手，為了改善去年央聯最差的3.81後援平均防禦率，下了不小的工夫。加上中央大學出身、球速最快可達155公里的選秀第一指名投手西舘勇陽，原有的第一強投戶鄉翔征、山崎伊織、左投葛莉芬（Foster Griffin；6勝5敗、防禦率2.75）以及曼德斯（Yohander Méndez；5勝5敗、防禦率2.07），以及年輕投手井上温大、横川凱、赤星優志，整體的投手戰力可望提升。

不過巨人的成敗主要還是要觀察菅野智之的狀況，他在去年球季戰績4勝8敗、防禦率3.36，加上2021年的6勝7敗，近3年有2年未達10勝，而且都是敗多於勝，已經逐漸失去過去先發必勝、一夫當關的能力。相較之下，年僅23歲的戶鄉翔征連兩年拿下12勝，在巨人隊低迷之中漸漸有取代菅野成為球隊第一號投手的味道。儘管如此，今年34歲的菅野智之身價高達4億日圓，是中央聯盟最高薪的投手，加上2屆澤村賞投手的實績，在巨人軍投手偏年輕居多的情況下，他能否扮演投手群老大哥的角色，帶領球隊重返榮耀，將是最重要的Key Man。