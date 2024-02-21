全家都是棒球奇才 金鶯狀元哈勒戴已經準備好了

大聯盟頭號新秀、剛滿20歲的巴爾的摩金鶯內野手哈勒戴（Jackson Holliday）可望在今年球季初就進入金鶯的26人大聯盟球員名單，大聯盟首秀已經在倒數計時。這位長相稚嫩、天賦卻極高的2022年選秀狀元，去年僅僅是他第一個職業球季，就在金鶯小聯盟體系連跳四級升到3A，全年打擊三圍是怪物般的0.323/0.442/0.499，雖然因為年紀還太輕，長打能力目前還沒有長出來（總共477個打數，擊出12支全壘打），但他的擊球、守備、臂力、跑壘等各方面的全方位天賦，已經展露無疑，加上游擊手的底子，各方專家對他的期待已經突破天際。

哈勒戴最讓人驚豔的，是他超齡的選球能力，即使面對高層級的投手，還能有高保送、低三振、約三成打擊率的打擊成績，站上打擊區的成熟度，顯然比球團預估的還要高很多。目前看起來，新的球季哈勒戴已經不需要在小聯盟練功，最快三月底，就可以看到哈勒戴穿上金鶯球衣，加入金鶯另一位選秀狀元拉契曼（Adley Rutschman）的行列，在大聯盟球場獻技。

2019年選秀狀元拉契曼已經在金鶯打了兩個球季，首季獲得美聯新人王票選第二名，去年球季打出20轟、80分打點，獲得美聯MVP票選第九名以俷美聯捕手銀棒獎。 美聯社資料照片

事實上，在2022年哈勒戴加盟金鶯的記者會上，才18歲的他就定下了要在兩年內升上大聯盟的宏願，當時大家看著他的娃娃臉和單薄的身材，很難把他說的話當作一回事。但現在看起來，這個目標要實現的可能性已經越來越大了。

哈勒戴之所以有這樣的自信，與他的父親是七屆全明星、生涯超過三百轟的名將麥特哈勒戴（Matt Holliday）有絕對的關係。麥特大聯盟生涯15年，待過洛磯、運動家、紅雀、洋基，生涯累積2096安、316轟、OPS+ 132，2011年協助聖路易紅雀奪冠，季後賽經驗極為豐富。不只父親是名將，他的爺爺湯姆哈勒戴（Tom Holliday）是美國大學棒壇的名教頭和球評，執教生涯長達40年，生涯大部分時候在奧克拉荷馬州立大學（Oklahoma State University）棒球隊擔任總教練和投手教練。哈勒戴的大伯喬許哈勒戴（Josh Holliday，麥特的哥哥）則是現任的奧州大棒球隊總教練。成長在這樣一個棒球世家，從小隨著父親遊歷大聯盟球場、近距離觀看最高強度的競爭，這樣的經驗可不是每一個新秀都能擁有。

麥特哈勒戴在2007球季打出216支安打，其中有50支二壘安打、36支全壘打，貢獻137分打點，打擊率高達.340，包辦年度打擊王、安打王和打點王！ 美聯社資料照片

也因為這樣，哈勒戴不僅球技超群，面對媒體也游刃有餘，身為選秀狀元、外界放大鏡的檢視，他在場上的表現都絲毫不受影響。和哈勒戴一起春訓的金鶯年輕投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）就說，哈勒戴各方面的成熟度讓他非常訝異，「他在球員休息室就像個老鳥一樣。他的模樣，真的一點都不像個年輕人。」與年紀和長相不匹配的成熟度，或許就是讓他能在第一年就碾壓所有小聯盟層級、打出超乎預期成績的關鍵。

幾週前，金鶯官方Youtube頻道發表了一支影片，帶球迷們參觀哈勒戴位於奧克拉荷馬州靜水市（Stillwater, Oklahoma）家中的訓練基地。這個由哈勒戴家自行建造、從穀倉改建而成的複合式運動中心，包含了室內籃球場、匹克球場、打擊練習場，室外的場地也可以作打擊、守備練習，或是打打威浮球（wiffle ball），而訓練專用的運動科學儀器Rapsodo、高爾夫模擬器也是一應俱全，不管是要訓練還是休閒，應有盡有。待在家就有這樣的豪華訓練設施，加上大聯盟名將老爸親自指導、餵球，也難怪哈勒戴年紀輕輕，至今在小聯盟打遍天下無敵手。

哈勒戴家中的豪華訓練場地 影片來源：大聯盟 YouTube官方頻道

最誇張的是，哈勒戴還不是家中棒球天份天花板最高的人。常和他一起訓練的弟弟伊森（Ethan Holliday），現在年僅16歲、還就讀於靜水市高中（Stillwater High School），他的身材比哥哥更好（身高已經長到6呎4吋、比哥哥高了4吋），主要守備位置為三壘手，目前的球探評價已經在2025這一梯高居全美第一。球探認為，伊森未來有可能成長為主守角落內野的重砲手，打擊型態更為接近老爸這個三百轟俱樂部模板，比哥哥的長打能力更為優秀。哈勒戴家目前已經有一個選秀狀元，明年可能還會有第二個，如果真的發生，這不僅在職棒圈是史無前例，在世界各大主要運動應該都很難找到第二個例子。只能說，職業運動的世界也太不公平，哈勒戴兄弟的天份、生長環境、家學淵源、訓練設施通通點到最滿，再加上他們自己對棒球的熱情和努力，未來要看到兩兄弟的成就比起擁有世界大賽冠軍戒、入選紅雀隊史名人堂的老爸麥特更高，不是不可能。

哈勒戴家族全壘打大賽 影片來源：The Baseball Bat Bros YouTube官方頻道