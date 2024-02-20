柯瑞vs.莎賓娜三分球歷史對決 絕佳創意拯救明星賽

2024NBA明星賽被全世界籃球迷嫌慘罵慘，只有今年明星周末特別節目柯瑞vs.WNBA三分球大賽冠軍莎賓娜歷史三分球大對決賺足眼球，成為最成功商品。柯瑞是NBA看板球星之一，被視為籃球歷史最偉大射手，莎賓娜是WNBA球星，也是今年WNBA三分球大賽冠軍，兩人都有不可思議的神射和三分絕技。

這場男與女的三分對決，NBA與WNBA世紀決戰，話題十足新鮮度百分百，賽前就很聚焦，莎賓娜採用NBA三分線距離挑戰柯瑞更是巨大焦點和熱門話題。(WNBA三分線距離跟國際籃球差不多，NBA三分線比WNBA更遠約50公分。)

莎賓娜平日訓練就是NBA三分線距離，對她來說一點都不難。莎賓娜投進26分技驚四座，給柯瑞很大壓力，這是三分球大賽最重大情境和挑戰，一旦前面先投球員完成一個巨大成就和高度，後投球員在出手和投籃節奏都會受到很大影響。

莎賓娜是選擇較遠的NBA三分線而非WNBA三分線來投籃，結果還是準到一個不像話，以投進的分數來看，她若是去參加三分球大賽都有機會拿到冠軍。 美聯社

但柯瑞更恐怖，壓軸出賽柯瑞投進29分，最後5個兩分球中4個，在這場史無前例三分球最偉大球員「GOAT」PK大賽中勝出。球迷很滿意，因為比賽過程充滿期待和高潮，每一記三分出手都能緊扣人心，帶來歡呼，情緒滿檔。媒體更買單，因為這場歷史三分球「GOAT」PK秀是今年NBA明星周末最好看最精采收視最好高潮。

柯瑞不愧是天下第一射手，沒有因為對手是女性而輕敵，也沒有因為怕輸丟了面子而失常，在這樣的大場面中就跟他平常一樣的準！ 美聯社

灌籃大賽無聊、爭議、噓聲、缺少天外飛來一筆的神奇驚艷，讓許多再精采灌籃全部失色。全明星正賽變成三分投籃大賽和不防守飛扣表演，明星賽不防守，球星成群應景上場變成三分球投籃練習早已成為明星周末雞肋。

三分球大賽有更多球迷重視嗎？應該很難，柯瑞vs.莎賓娜三分球歷史對決，史上絕無僅有三分球「GOAT」大對決賺足眼球，人人愛看，三分球大賽變成陪襯，讓人始料未及。

我認為NBA應該要為明星周末加入一個偉大創意，「超級1on1單挑」，肯定叫座又精采，這是柯瑞vs.莎賓娜三分球PK帶給我的靈感。

例如讓超級單打高手獨行俠後衛厄文和馬刺224公分長人溫班亞瑪來一場1on1，應該非常新鮮叫座。或是誰不想看看勇士後衛柯瑞和太陽前鋒杜蘭特來一場PK大對決，一對一單挑，誰先進6球誰就是贏家。

就算平凡一點，沒有星光，讓鵜鶘後衛阿夫拉多和塞爾蒂克後衛普利查來一場1on1，都會有不同張力和對抗性，只要球員、球星願意出賽挑戰， NBA給點獎金就能創造不同形勢和聚焦，成為收視焦點和關注話題。

如果約柯奇和安比德兩隻巨人恐龍願意來一場1on1，豈不是天上掉下來的禮物。湖人前鋒詹姆斯vs.鵜鶘前鋒威廉森，湖人前鋒戴維斯vs.公鹿前鋒安戴托昆波，灰熊後衛莫蘭特vs.國王後衛福克斯，肯定會讓球迷難以抗拒。

要是詹皇(右)能跟胖虎(左)來一場1對1的「坦克大決戰」，一定是精彩無比！ 美聯社

明星周末就是需要秀，更好的秀，更有張力和創意的秀，簡簡單單對決，回歸最純粹籃球，就像三分球大賽PK一樣，單純、美好、張力十足、充滿無窮魅力，這才是最純粹的籃球。

不要再罵今年明星周末和正賽，這是正常演出，因為球星都不會認真打好防守，更不會賣力努力打球，向球迷證明你有多出色，這跟80、90年代NBA已經完全不同。

一場總得分快要400分的比賽，卻讓人感到無聊萬分，NBA把賽制改回來真的有比較好嗎？ 美聯社

忽然間很懷念80、90年代NBA明星賽，那不只是明星賽，不只是一年一度偉大表演，更是一場絕無僅有的技術、天賦、球星、團隊大決鬥。