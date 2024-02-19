日職／球迷認同感直直落 軟銀難複製瘋狂四連星

福岡軟銀鷹隊在這個季後歷經了不小的風風雨雨。除了在爭議聲中補進了陷入性侵案風波的FA重砲山川穗高，隨後的選手補償又發生了傳奇左投和田毅一度被西武挑走的風波「疑雲」。這些對軟銀而言都是負面的新聞，軟銀球團會長王貞治了然於胸，網羅山川穗高招來許多批評，但他認為該再給山川穗高一次機會。同時也希望藉由山川穗高的加盟改善球隊主力左打者過多的「左傾弱點」。

以軟銀的隊型來說，有了山川穗高之後的確可以改善左傾的問題，但是否真能一如預期般順利呢？

軟銀的兩名主力打者柳田悠岐、近藤健介都是左打者，因此找進好的右打者成了主要方向。季後他們補進的強力右打除了山川穂高之外，還有透過與巨人隊交易獲得的外籍洋砲沃克（Adam Walker）。由於沃克2022年在巨人隊曾經有過單季23支全壘打的實績，因此儘管去年出賽機會較少，不過軟銀不惜以高橋礼、泉圭輔兩名投手當作交易籌碼，看得出期待甚深。2024年球季軟銀的中心打線應該就會以這4名打者為主軸，柳田悠岐生涯260轟，山川穗高3度洋聯全壘打王，過去全壘打並不突出的近藤健介去年擊出生涯新高的26轟，因此軟銀心中心打線也給了大家期待，能否產生新的「20轟、100分打點」四人組。

近藤健介上季藉FA轉隊加盟軟銀，去年擊出生涯新高的26轟，長打能力再進化，新球季仍是中心要角。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

2003年還是王貞治擔任監督的大榮鷹時代，大榮鷹隊曾經組成過恐怖的「瘋狂四連星」，包括了三到六棒的：井口資仁（27轟、109分打點）、松中信彥（30轟、123分打點）、城島健司（34轟、119分打點）、巴爾迪斯（Pedro Valdes；26轟、104分打點）。在這個鑽石打線撐腰之下，大榮鷹隊例行賽團隊打擊率0.297、822分得分、OPS0.828都橫掃太平洋聯盟，最後也順利奪下洋聯優勝，並且在日本總冠軍賽中擊敗了實力堅強的阪神虎奪下日本一優勝。

今年的軟銀中心打線的確給人這樣的期待感，不過可惜的是之前負面新聞的紛紛擾擾影響了形象，削弱氣勢。更重要的是，2003年的打線之所以經典，至今都為軟銀球迷津津樂道，跟除了Pedro Valdes是洋將之外，井口資仁、松中信彥、城島健司清一色都是選秀加盟大榮鷹之後自家系統培養出來的明星球員有很大關係。而如今的打線陣容，能否繼續寫下21年前的經典成績不說，更大的不同同在於陣容之中只有柳田悠岐是自家系統的球星。近藤健介、山川穂高皆為近兩年砸下重金補強的FA選手，加上洋砲沃克是用兩名具有實績的本土投手所換得，對軟銀球迷來說缺少許多情感上的連結。過去或許可以為了奪勝，忽略這些因素，但如今因為諸多紛擾所影響，球團高層的諸多作法難以獲得球迷認同。

整體來說，軟銀的關鍵會在中村晃、牧原大成、栗原陵矢、今宮健太這些自家系統的選手能否打出亮眼成績，畢竟他們在軟銀效力多年，也都是幾年前奪冠的主力。

2020年之後，洋聯王座已經連續3年都落入歐力士猛牛之手，軟銀在這3年排名分別是第四、第二、第三，連續兩年爭冠失利的藤本博史本季下台一鞠躬。今年換成前明星三壘手小久保裕紀上陣，他背負著只許成功不許失敗的壓力。但難為的是除了優勝隊伍歐力士之外，西武、日本火腿補強成功來勢洶洶，2024年球季仍舊是軟銀不好打的一仗，難度甚至超過過去幾年。萬一相隔4年的奪冠任務無法達成，這個季後不顧外界批評的大補強，屆時勢必會承受更大的責難聲浪。