中職／為國際賽而生的男人 潘威倫堪稱國家隊典範

42歲的統一獅投手「嘟嘟」潘威倫，今年邁入生涯第22個球季，不但是中職史上生存最久的男人，同時也確定是生最後一個球季，他在中職賽場的豐功偉業無須贅述，在國際賽為國家隊鞠躬盡瘁，曾征戰3屆亞運、2屆奧運、3屆經典賽、1屆12強賽、1屆亞錦賽和3屆洲際盃，建立無數豐功偉業，絕對值得記上一筆。

潘威倫成名很早，從美和青少棒開始就是國家隊常客，1997年IBAF世界青少棒賽在台灣舉行，當時他與鄭嘉明、黃榮義共組中華隊3巨投，流場優美的投球動作，就已經映入台灣球迷的眼簾。

扣除邀請賽性質的荷蘭港口盃與哈連盃，2002年釜山亞運潘威倫在首次正式成棒國際賽初試啼聲，當時他還是合庫球員，預賽對日本中繼2局被敲3安，挨轟掉3分無關勝敗，隔年亞錦賽面對日本職棒全職業明星隊，他中繼1.2局被敲5安失5分，這時他已經是加盟統一獅的職棒球員。

潘威倫在2003年成為中職選秀狀元，在此之前他已在青少棒國際賽事投出名聲。 聯合報系資料照片

潘威倫一開始在成棒國際賽表現不佳，2004年雅典奧運扳回顏面，對希臘先發6局被敲1安無失分拿下勝投，對荷蘭先發6局被敲1安失1分再度奪勝投；2006年經典賽潘威倫對中國先發4局被敲2安無失分拿到勝投，儼然是為國際賽而生的男人。

2006年洲際盃在台熱戰，潘威倫扛首戰先發，對義大利表現失常，只撐2.1局就被敲6安掉3分承擔敗投，隨即打起精神，對南韓後援7.1局被敲3安失1分，拿到漂亮的一場勝投。

2008年北京奧運潘威倫對中國先發6.1局被敲4安無失分，最終中華隊意外落敗，他無關勝敗，在一級國際賽事潘威倫對中國總計10.1局無失分，扮演「剋中高手」，之後對加拿大他中繼3.1局被敲2安失1分，同樣無關勝敗，最後中華隊贏得勝利。

2010年末代洲際盃在台舉行，潘威倫再度對義大利披掛上陣，這回他強勢壓制對方打線，先發7局被敲5安沒掉分拿下勝投，報4年前落敗一箭之仇，對捷克先發3局無失分同樣拿到勝投，潘威倫以10局無失分的表現，榮膺大會最佳先發投手和防禦率王。

潘威倫在2010年廣州亞運金牌戰對南韓先發，無奈狀況不佳，投2局被敲4安失2分苦吞敗投；在國際賽有起有落，2013年經典賽潘威倫一戰封神，預賽對荷蘭中繼4.2局只被敲1安無失分拿下勝投，幫助中華隊取得關鍵的一勝，成為晉級八強的大功臣，複賽對日本中繼0.2局被敲1安無失分，告別國際賽對日本表現不佳的悲情。

潘威倫在2013經典賽對荷蘭之戰上場中繼4.2局無失分拿下勝投，也是中華隊能晉級8強賽的關鍵勝利。 聯合報系資料照片

2015年12強賽潘威倫對荷蘭中繼3.1局被敲5安未掉分，在奧運、經典賽、12強賽的頂級國際賽事一再強壓荷蘭，也讓嘟嘟享有「抗荷英雄」美譽，雖然預賽最後一戰對波多黎各，潘威倫被轟出再見滿貫砲承擔敗投，但考量比賽已進入延長賽突破僵局制，加上面對波國首棒短打的球，三壘手蔣智賢沒有及時補防三壘，導致潘威倫接球後先看三壘再傳一壘已來不及，無人出局滿壘他投出內角偏低的變化球，這球沒失投卻被波國打者掃出全壘打大牆終結比賽，實非戰之罪。

2017年經典賽是潘威倫生涯最後一次穿上國家隊戰袍，中華隊前兩戰皆敗，最後一戰對南韓已無關晉級，潘威倫中繼2.1局被敲5安失2分無關勝敗，不慎對南韓重砲李大浩投出頭部觸身球，賽後潘威倫走向南韓休息室向李大浩道歉致意，頗有英雄惜英雄的意味，這也是潘威倫在國際賽的絕唱。

潘威倫在歷屆經典賽中出賽4場，成績是2勝0敗、防禦率1.54，沒有被打出過全壘打。 聯合報系資料照片

潘威倫在中職累計148勝，投滿2000局、30000球、飆出超過1000K，總計先發336場都是中職史上紀錄，曾拿下新人王、勝投王、防禦率王、投手金手套和東山再起獎，締造單季16連勝、跨季21連勝的史詩級紀錄，如果不是生涯大小傷勢不斷，生涯成就恐不僅如此。

即使2011年至今，單季就再也沒拿過兩位數勝投，但這無損潘威倫的威名，後輩要追上他的成就恐非易事。