中職／不怕雄鷹叼走王躍霖 鄉長助龍再建鐵牛棚

近幾年越來越多新企業投入中職，打破過去只有四、五隊時的默契，讓球員轉隊更加頻繁。去年球季結束後，更是出現罕見的戰力大洗牌。60人契約保留球員名單不敷使用、擴編選秀及任意引退潮，都成為休賽季的的話題，有許多意外的異動，讓各隊戰力受到不同程度的衝擊。

受影響最鉅的莫過於樂天桃猿，他們先在擴編選秀及自由市場中，失去許峻暘及陳俊秀，放在保留名單外的陳禹勳、賴鴻誠、郭永維、郭嚴文等主力球員都紛紛琵琶別抱。甚至游朝惟、范柏絜、蘇俊羽等小將也轉往他隊測試。雖然球隊戰力深度不差，加上獲得補償球員陳柏豪，但恐怕還是需經歷一段陣痛期，尤其牛棚更是最大問題。

中信兄弟最大的補強則是網羅陳俊秀，但也被挑走陳文杰，不過他們外野人才眾多，戰力折損有限。富邦悍將則是走了郭俊麟，不過他們找了樂天三位投手測試，自身也有許多年輕球員躍躍欲試，同樣影響甚微。統一7-ELEVEn則經擴編選秀及交易，讓施子謙及江承諺改披鷹袍，並換來郭俊麟，雖許多鎖定的目標都未能簽下，整體陣容無太多變化。

最大受益者無疑是台鋼雄鷹及味全龍，台鋼從擴編選秀、交易及自由市場，簽下王躍霖、施子謙、江承諺、許峻暘、賴鴻誠、郭永維、陳文杰及王柏融。雖然部份補強看似狂凹轉機股的豪賭一把，但先發、牛棚、內野及外野都有補強，而且快腿及重砲都有，搭配年輕小將們，調整得宜確實有機會與其他球隊一搏。

創造三年奪冠奇蹟的味全龍，在這次休賽季補強成為原本五隊中的最大贏家。雖然在擴編選秀中預估台鋼不會挑老將，卻大意失荊州，讓台灣大賽功臣王躍霖只待一年又再度轉隊。另外同樣從悍將改披龍袍的高孝儀，卻選擇急流勇退宣告引退。不過順利留下俗擱大碗的劉時豪，他可以讓吉力吉撈．鞏冠專注於攻擊，不用分心蹲捕，替球隊打線加分不少。另外又簽下陳禹勳、郭嚴文及鄭鎧文，整體戰力有提升的效果。

王躍霖在擴編選秀中被台鋼雄鷹挑走，無疑是讓味全好不容易打造出的鐵牛棚坍塌了一角，急需猛將來替補這個空缺。 聯合報系資料照片

野手部份，味全龍找來郭嚴文及鄭鎧文，當然就是要挽救球隊低迷的打擊表現。他們去年長打已有成長，但打擊率僅0.248，只比讓人有貧打印象的悍將0.247略優一點。郭嚴文這兩年打擊三圍也有3/3/4的表現，他的到來讓內野有更多選擇，增加調度的活棋。鄭鎧文則是讓張泰山躍躍欲試，期待打擊再生工廠開張，能協助他找回單季20轟的身手，另外他的外野守備不差，可以期待他能提升外野防線深度。

龍隊在各隊都補強告一段落後，拋出精彩的一手，最終簽下陳禹勳！他去年因為右手肘骨刺手術，因而缺陣台灣大賽，加上他的個人生活問題，都讓龍隊並沒在第一時間搶人。雙方簽約時還在合約中設有附加條款，彼此先約法三章。然而俗語說打蛇打七寸，龍隊這個補強確實到位，最重要的關鍵在於彌補了他們休賽季丟了王躍霖的意外！

雖然王躍霖過去接連被樂天及富邦放棄，但披上龍袍後猶如吞下回春仙丹，成為全隊後援出賽第二多的投手，ERA+更為121.5，還在台灣大賽接連拆炸彈成功，因此要補上這個缺並不容易。陳禹勳去年雖表現有限，但別忘了他是擁有百中繼百救援的牛棚老將，而且還是打斷手骨顛倒勇的練武奇才，跌倒後總能重新站起。這次來到有再生工廠之名的味全，無疑是期待他能重拾身手，與陳冠偉及林凱威共組新鐵牛棚。

陳禹勳若能再生找回身手，搭配林凱威、陳冠偉，可望打造出新的龍隊鐵牛棚。 聯合報系資料照片

每支球隊都有不同經營策略，補強或陣型調整，都可謂各自滿意。旁觀者來看，味全雖然王躍霖離隊，卻能補上陳禹勳，將損失降至最低，想要從牛棚攻破龍穴，恐怕還是難囉！