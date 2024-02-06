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安比德將動膝蓋手術 MVP飛了、76人也完蛋了

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
76人中鋒安比德(右)在與勇士前鋒庫明加(左)搶球時受傷，左膝將進行手術，剩下球季幾乎算是報銷，對76人來說是毀滅性的打擊。 美聯社資料照片
76人中鋒安比德(右)在與勇士前鋒庫明加(左)搶球時受傷，左膝將進行手術，剩下球季幾乎算是報銷，對76人來說是毀滅性的打擊。 美聯社資料照片

費城76人中鋒安比德今年球季打出「生涯年」，可惜好景不常，安比德即將接受左膝半月板修復手術，儘管賽季未必完全報銷，但將缺席很長時間，76人戰力影響已經拉警報。安比德今年出賽34場，缺陣14場，場均35.3分、11.3籃板、5.7助攻，球員效率值29.6都是生涯最高，也是近60年NBA中鋒史詩級偉大表演，展現完美攻防統治力。

上半季安比德一直是年度MVP最熱門，76人戰績一直維持東區前三，安比德蟬聯MVP機率很高。但隨著安比德本周確定進行膝蓋手術，76人今年前景蒙上陰影，安比德的「準MVP賽季」也跟著幻滅。

NBA個人獎項評比基數是82場例行賽的八成出賽率，也就是例行賽至少要出賽65場，最多只能缺陣17場，一旦缺陣超過17場就失去競爭個人獎項資格。安比德目前已經缺席14場，最多只能再缺陣3場，這次膝蓋手術確定讓他蟬聯MVP目標成空。

安比德(右)上季拿下年度MVP獎項，本季至今的表現又比上季進步不少，連莊MVP機會是非常的高，很可惜造化弄人，這次的受傷將讓他提早出局。 美聯社資料照片
安比德(右)上季拿下年度MVP獎項，本季至今的表現又比上季進步不少，連莊MVP機會是非常的高，很可惜造化弄人，這次的受傷將讓他提早出局。 美聯社資料照片

安比德帶傷出賽還不斷被媒體質疑，對金塊一戰賽前15分鐘臨時決定因傷停賽，甚至遭到聯盟調查，加上安比德想要參與年度MVP競爭帶傷勉強出賽，意外導致這樣的結果，湖人前鋒詹姆斯為安比德打抱不平。

詹姆斯針對所有質疑安比德進行負荷管理沒能出賽的媒體：「你們應該為安比德遭到這樣的傷病道歉，當初批評他媒體現在全都消失。」「當安比德面對傷病挑戰時，所有媒體、電視、媒體人都因他的缺席狂噴，現在他因此受傷，卻沒有任何人回到電視跟他道歉，媒體完全不用負責任。」詹姆斯在個人推特怒批媒體同時還加三個垃圾桶符號，暗批那些批評安比德媒體。

詹姆斯(左)為安比德(右)發出不平之鳴，認為媒體對於安比德之前的缺賽有過度的批評，現在慘劇發生了，卻沒有人出來道歉。 美聯社資料照片
詹姆斯(左)為安比德(右)發出不平之鳴，認為媒體對於安比德之前的缺賽有過度的批評，現在慘劇發生了，卻沒有人出來道歉。 美聯社資料照片

30歲安比德今年打出生涯年，得分、效率、比賽統治力、76人戰力都提升到近幾年最高峰，安比德不但蟬聯MVP呼聲最高，76人也成為爭冠最熱門球隊之一。

安比德的左膝是在對勇士一戰被勇士前鋒庫明加倒地時壓傷，但迎戰勇士之前，安比德對金塊、拓荒者已經連續兩場缺陣。安比德對金塊一戰臨時退出停賽，儘管被認定有傷病問題，但76人違反相關規定還是被罰款75000美元。

接下來對拓荒者安比德掛免戰牌，對勇士，安比德傷停兩場後決定帶傷出賽，意外被庫明加倒地壓傷左膝，2月4日決定進行半月板修復手術。76人最近六戰1勝5敗，30勝18敗戰績東區排名從第三掉到第五，其中安比德六戰中只出賽兩場(1勝1敗)。

安比德這次意外傷停和長時間停賽影響深遠

一、球員負荷管理、傷病控制必須更嚴謹慎重看待，媒體不該也不能胡亂批評，球員健康、球隊營運、傷病管理絕不能再被媒體、口水、網路淹沒影響。

二、76人戰力、戰績，以及今年季後賽前景，因為安比德手術後可能無限期傷停陷入陰影。

76人在少了安比德之後，不但是得分空缺難以彌補，在防守端也可能禁區門戶大開，球隊能否保住季後賽資格，恐怕是很大的問號。 美聯社
76人在少了安比德之後，不但是得分空缺難以彌補，在防守端也可能禁區門戶大開，球隊能否保住季後賽資格，恐怕是很大的問號。 美聯社

三、安比德蟬聯MVP目標確定成空，他無法跟公鹿前鋒安戴托昆波、金塊中鋒約柯奇一樣，連續兩年摘下年度MVP，把自己名字寫進NBA歷史。

四、聯盟必須更重視球員傷病和負荷管理，尤其是賽前15分鐘決定傷停不出賽，不管有沒有符合規定，球員健康問題才是聯盟更應該審慎重視課題。

希望安比德早日康復恢復健康，再攀顛峰。

76人 NBA NBA專欄 勇士 安比德 庫明加

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