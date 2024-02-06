20歲就獲邀參加春訓 林昱珉大聯盟之路已開啟

拜台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今年大放異彩帶領響尾蛇打進世界大賽之賜，響尾蛇這隻1998年才建立的年輕球隊在台灣可見度瞬間升高。不僅如此，接下來響尾蛇在台灣棒球迷心目中的地位肯定還會大幅上升。因為就在這個禮拜，旅美小將林昱珉確定受邀參加大聯盟春訓，即將在情人節當天來到響尾蛇位於史考茲戴爾（Scottsdale）的春訓基地。

年僅20歲就參加大聯盟春訓，除了對林昱珉來說是個難得的機會外，這個邀請本身也並不尋常。儘管從前年2月被簽下並且成為響尾蛇當年度簽約金最高（52.5萬美金）的國際球員開始，林昱珉的潛力就十分被看好。而且短短兩年內他就從新人聯盟、1A、高階1A一路升上2A且一舉成為去年2A聯盟中最年輕的投手。但反過來說，這也表示目前的他僅有短短兩年球齡，而且在新人試金石的2A聯盟中只有不到半季的13場先發投球經驗。考慮到這一點，響尾蛇高層還做出讓他再跨一大步到大聯盟春訓基地「嘗鮮」的決定，很明顯地展現出他們對林昱珉之重視。

不僅球隊高層重視，各大媒體對林昱珉的評價也正向上升高。早在去年季中，大聯盟官網就將林昱珉在響尾蛇新秀榜單上的名次調昇到第五，而且認為他有響尾蛇農場中素質最好的曲球跟變速球。名次在他之前的四名新秀中只有一位是投手——季中升上大聯盟並且在國聯冠軍賽一戰成名的菜鳥普法特（Brandon Pfaadt）。換句話說，在普法特其實已從新秀身份「畢業」後，如今林昱珉已經可以算是響尾蛇農場中潛力最佳的投手。

響尾蛇先發投手戰力較為薄弱，除了賈倫和凱利之外，其他投手都很不穩定，菜鳥普法特(左)在季後賽都能獲得先發機會，進而有一鳴驚人的演出。 路透社資料照片

林昱珉能夠得到來自各方的高評價，自然是有實打實的出色成績做背書。早在第一個小聯盟球季他就投出高達40.3%的驚人三振率（平均每九局三振14.5名打者）。儘管如此，上一季響尾蛇在林昱珉過完20歲生日的第二天就升他上2A，不得不說還是有讓他試試看「越級打怪」的成份在。結果初生之犢的林昱珉完全沒有被2A這個新人修羅場給嚇倒。第一場先發林昱珉就投出6局無失分8三振的好投，下一戰他又投出7局無保送6三振責失2分的勝投。儘管接下來在八月開始受到2A打者的震撼教育（單月ERA 6.75），每場先發林昱珉仍至少投完4.2局，算是展現了他的耐戰度。到球季最後階段有了足夠實戰經驗的林昱珉更越投越好，最後兩場先發主投13局僅失兩分並有11次三振。

年紀輕輕而且身材並不高大（官方數字身高180公分，實際可能不到）的林昱珉之所以能在新人競爭激烈的小聯盟殺出一片天，除了他是左投這個先天優勢外，更重要的是他能靈活地駕馭多種球路。響尾蛇助理GM索岱爾（Amiel Sawdaye）就認為林昱珉是他看過投球最詭變多端（craftiest）的投手之一，而且誇他「在任何球數下都勇於投出各種球路」。由於身材不如人，林昱珉目前快速球平均時速只能維持在不算快的90英哩上下，但兩季下來他的每九局平均三振次數卻能高達11.7，靠的是他那打者難以看穿來球的特殊投球動作以及極富制球力的變速球。

林昱珉球速不快卻勇於與打者對決，而且球路詭變多端，有很好的三振能力。 聯合報系資料照片

即使是由於林昱珉球速不快對他持保留意見的Fangraphs網站小聯盟專家隆傑哈根（Eric Longenhagen）也認為如果照球探常用的最低20-最高80打分習慣，林昱珉的變速球可以拿到相當高的60分。除此之外，林昱珉的曲球及滑球也還有再進步的空間。而且雖說他要再長高或許機率不高，但年紀還輕的他未來絕對免不了會增重跟練壯，也有機會藉此再提昇一些球速。前面提到的助理GM索岱爾就認為林昱珉可能是整個響尾蛇農場中運動能力最佳的球員，因此沒有理由不能對他的球速、球質更上層樓抱以期待。

實力得有上場機會才能展現。如果林昱珉身處像勇士那樣先發投手五門齊的球隊，想在大聯盟出人頭地難度無疑特別高。幸運的是，如今響尾蛇的先發投手陣容即便不能說青黃不接，至少也算是急需注入新戰力。在去年12月簽下前老虎王牌投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）後，新球季響尾蛇大概會以王牌投手賈倫（Zac Gallen）、老將凱利（Merrill Kelly）、羅德里奎茲以及前面提到的二年生普法特（Brandon Pfaadt）擔任前四號先發輪值，第五號則開放多位投手競爭。這其中年已35的凱利打完本季就將成為自由球員，再加上如果響尾蛇不與賈倫提前續約，2025年球季結束後也得還他自由身。

響尾蛇財力極為有限，去年只與羅德里奎茲簽下4年8000萬美元大約，未來兩季先發投手戰力仍需要靠大量新人來支撐。 美聯社資料照片

換句話說，除了新約簽到2027年的羅德里奎茲穩居一席外，未來一兩年內響尾蛇先發輪值勢必會出現不少空缺。這幾年一向是「小本經營」的響尾蛇顯然不可能砸大錢引進多名外援，到頭來這些空缺就有待林昱珉這樣的新人順勢填補。雖說這樣的機會多半不是在今年——即便林昱珉在春訓投出技驚四座的表現，響尾蛇大概也會在春訓結束前讓他回到2A或前往3A。或許林昱珉有機會在季中升上大聯盟（尤其如果先發投手出現多例傷病），但一般預測如果順利，他能固定在大聯盟出賽的時間點即便最早也是2025年。

無論如何，從響尾蛇高層這麼早就給予林昱珉參加春訓的機會看來，背後肯定有栽培他成為未來先發投手一員的設想。從這次春訓中相信林昱珉一定可以得到不少寶貴經驗，他的整體表現也會是高層密切注意的重點之一。對林昱珉來說，未來能否與擁有相同血緣的卡洛爾一同在響尾蛇併肩作戰，這次春訓頂多只能算是一場小考，但卻會成為他未來進軍大聯盟的重要立足點。