道奇嘉年華現場直擊 大谷翔平等球星暢談新球季

一位手握10年7億美元合約的運動明星，絕對足以左右媒體。美國時間2月3日洛杉磯道奇隊舉行大型慶祝活動道奇嘉年華（DodgerFest），吸引成千上萬球迷湧入球場朝聖，3萬5000張門票早於一個月前售罄。離譜的是，就連入場採訪媒體也人潮洶湧，許多人驚呼從未看過這麼多記者圍著一人採訪，他的名字就是大谷翔平。

美國時間2月3日洛杉磯道奇隊舉辦活動，3萬5000張票一個月前賣光。即使沒有球賽，粉絲為了一睹大谷翔平風采，可說是不計一切代價。 陳光立／攝影

活動是從當地時間上午11時持續到下午3時30分，獲得採訪許可的我於10時抵達，媒體區已經擠滿等候入場的記者，除了英語媒體外，大部分都是日本媒體，而我是唯一的華文記者。活動之所以轟動，主要是今年首度開放售票，所以算是眾星雲集，包括兩位最有價值球員貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman），以及新加盟的「二刀流」大谷翔平。大部分球迷，都是衝著這三人而來，包括聞風而至的媒體，因為這是首次三位MVP合體，分別與群眾互動和媒體的採訪。

早上10時左右，現場已經擠得水洩不通，除了老美觀眾以外，還有一大票日本粉絲前來朝聖。 陳光立／攝影

入場後，我從球員出席名單看到，不止道奇核心成員，道奇隊總經理高姆斯（Brandon Gomes）、總教練羅伯茲（Dave Roberts）均列入名單。有鑑於大谷翔平去年方動過手術，新球季如何調度，亦成為媒體追問焦點，高姆斯說：「去年9月接受右肘手術後，大谷翔平的恢復良好，感覺非常強壯、進展順利，儘管春訓初期可能會受限制，但目前已重新開始打擊練習。為了迎接3月20日在韓國與聖地牙哥教士隊的開幕戰，球團將每周進行評估，協助大谷進入備戰狀態。」不過，高姆斯拒絕將大谷翔平開幕戰登台明確化，只說道是有可能，而非一定。

道奇隊總經理高姆斯表示大谷翔平的身體恢復不錯，有可能在開幕戰順利登板擔任指定打擊。 陳光立／攝影

總教練羅伯茲今天情緒頗為亢奮，在與球迷的見面會上就逕自公開新球季的打序，貝茲擔任第一棒、弗里曼第二棒、大谷第三棒，要以全MVP打線在第一局招呼敵隊的先發投手。這陣容即使在全明星賽也話題十足，球迷歡呼彷彿道奇已贏得世界大賽般響徹雲霄。不過，羅伯茲與媒體互動時，態度卻顯得較為保守，他說：「前三名一定是大谷、貝茲和弗里曼三人，但順序仍要看情況調整，他表示甚至到開幕戰後可能還會調整。

道奇隊總教練羅伯茲還沒決定前三棒的打序，三位MVP都能靈活調度，端視個人調整狀態而定。 陳光立／攝影

貝茲和弗里曼在過去兩季效率絕佳，堪稱聯盟頂端的前兩棒。然而，隨著大谷翔平加入，該怎麼擺其實會有變化，尤其大谷在洛杉磯天使隊期間，也曾打過第二、第三棒，就算將他放第一棒開路先鋒也不足為奇，因為大谷的跑壘速度有目共睹。對羅伯茲來說，這是個甜蜜的負擔。上季，貝茲敲出生涯最多的12支開局全壘打，看起來繼續擔任第一棒是極佳選擇，然而弗里曼和大谷同樣也能展現破壞力。按他說法，一切取決於球員狀態，找到舒適位置以及對球隊最有利的調度。這是羅伯茲執教第9季，手上還有一副好牌，各界都期待他能有所作為，標準絕對不是只有季後賽。

貝茲當天也與媒體對話，他肯定大谷翔平的加入，勢必使球隊更強大，並且創造聯盟一流的打線，他說：「我認為，我們三人可以給予球隊巨大的影響，開季後希望把這期望變成現實。」貝茲說，道奇現在有了大谷翔平，還簽來日本最強投手山本由伸，大家均很興奮，球團創造出絕佳的贏球籌碼，他也期望轉戰內野的自己做出貢獻。

貝茲接受媒體採訪，樂於和大家分享他對大谷翔平的觀感，也期盼以好表現回應球團用心補強的舉措。 陳光立／攝影

洛杉磯的地方電視台SportsNet LA問到貝茲個人對大谷的印象，他表示：「大谷翔平是個好人，我真的很高興在同一個更衣室當隊友，這世界上也只有貝比魯斯（Babe Ruth）和大谷翔平能做到二刀流。」他還提及兩人在WBC經典賽的對決，最終是以雙殺收場。另一位MVP弗里曼，也笑容可掬的暢談大谷翔平這位隊友，他表示：「大谷還沒加入我們前，就是我們在更衣室的話題，如今他能到來當然很興奮。 」在被問及雙方是否有談話時，弗里曼坦言：「非常少，只是一些客套的打招呼而已，我希望開季後彼此能有更多互動。」

弗里曼(右)說目前和大谷翔平還沒有太多互動，但他是球員間互相討論的大人物，每個人對大谷都很熟悉。 陳光立／攝影

重頭戲大谷翔平是在中午過後抵達，於保鏢陪同下身穿黑色皮夾克步入球場，隨即披上道奇隊的17號球衣，跟現場上萬群眾揮手致意。過程中，亦講述贈送保時捷（Porsche）電動車給隊友凱利（Joe Kelly）的事，他笑著回答：「這是對賢伉儷拍攝精彩短片的報答。」 引起現場粉絲的歡呼。下台後，立刻前往媒體區接受採訪，他說：「右手肘康復的進展順利，目前均按照醫護團隊的復健計畫走，沒有所謂延遲或不適。當然，隨著春訓到來，也不會刻意提前，若順利應該能趕上開幕戰。」投球部分，大谷說目前還沒有安排捕手傳接，接下來會在春訓基地輕鬆的投，現階段感覺比起第一次手術順利。

大谷翔平表示手肘復原狀況順利，接下來的進度按照復健計畫走，不會在春訓時刻意提前。 陳光立／攝影

這是加盟道奇隊以後，大谷翔平首次與粉絲們見面，他提到回報熱情唯一的目標就是贏得世界大賽冠軍。為了這個目標，希望和全隊一起努力。在我觀察，即使道奇隊還沒摘下總冠軍，但在這次自由市場從同城對手搶走大谷翔平，就已經獲勝，不單是注目程度、商品銷售熱度、票房，甚至讓道奇隊這一年一度的免費活動，開價一張票10美元都能賣光，顯示大谷翔平影響力無遠弗屆，看來要衝隊史首次400萬人觀賽的目標，應該是手到擒來。