楊恩帶隊能力已達天賦上限 老鷹雙核心後衛遲早得拆夥

本季亞特蘭大老鷹戰績令人不甚滿意，目前僅20勝27敗，徘徊在東區第10名的附加賽邊緣掙扎。去年例行賽，球隊以41勝41敗坐收，並闖過附加賽有著季後賽一輪遊的體驗，今年卻可能一不小心連附加賽席次都沒有。回想老鷹兩年前組成雙核心後衛對未來充滿憧憬，現在球隊的整體戰力卻不進反退。

老鷹團隊火力凶猛，單場得分高居聯盟第三，陣中兩大得分點波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、楊恩(Trae Young)分別居本季三分進球榜的六、七名，外線得分是老鷹仰賴的進攻手段，但是命中率卻只能排在聯盟中段水平。此外，老鷹掌握籃板後的快速攻守轉換是他們喜歡的攻擊模式。有賴於排名聯盟第八的團隊籃板作為後盾，才能讓他們打出這般快速球風。

但陣地戰中的楊恩似乎也沒能再帶領球隊有所突破的驚喜表現，他和墨瑞(Dejounte Murray)都是需要主導攻勢的持球者，而自從墨瑞加入後，楊恩的使用率與就一直在下降。雖然兩人的搭配看起來沒有太大的互斥，且彼此也願意分享球，但是在和隊友的配合上就是無法做到整體的串聯，前馬刺少主加現任鷹王的組合並沒有發揮出一加一大於二的成效。

楊恩(左)本季的場均得分和助攻都還能持續成長，但對球隊戰績並沒有太大幫助。他與墨瑞的組合無法打出像勇士浪花兄弟過去那樣的衝擊力。 美聯社

楊恩擁有強大的吸怪能力，雖然生涯35%的三命中率不足以稱為射手，但你放他投可能就會付出被射進大號三分的代價。也因為對手需要留意他的外線威脅，才能讓體能爆發力並不強的楊恩常能多靠著這一拍的切入空間直搗油漆區，加上他的刁鑽行徑與洞悉隊友走位的傳球視野，無論是上演突破後的小拋投或者是兩人合作的擋拆戰術，都是楊恩主導的拿手好戲。

但除了兩人配合外，楊恩對於整個體系的攻守影響力似乎在目前的配置中到達一個階段的上限。楊恩為人詬病的旋轉門防守，也看得出他有執著在自己的缺失做加強，從一些不怕碰撞做進攻犯規的舉動，跟換防守到大個時不畏懼的態度都可窺見，這當然是值得嘉許的環節，只不過受限於身材矮小與對抗性不足的弱勢，楊恩不太可能搖身一變頂級外線防守者，頂多做到擁有良好的截球判斷，成為一名不俗的抄截好手。

墨瑞(Dejounte Murray)加入老鷹最大主因莫過於被寄予厚望能掩護楊恩的防守並提升後場高度，分擔楊恩主導球隊的單核壓力。只不過墨瑞現在似乎已沒有過去在馬刺時期的那般防守影響力，無論是有形的貢獻或是無形的感染隊友，墨瑞並沒有製造太多記憶點。近期的傳聞都指出墨瑞將被擺上貨架，趁著他本季仍有21.5分5籃板5.2助攻的剩餘價值去換回角色球員或是未來選秀權，以球隊管理層長期佈局的角度看也是十分合理。

墨瑞並沒有如預期地大量減輕楊恩的壓力，攻守表現也不如過去在馬刺時的水準，因此在交易截止日前他被交易出去的可能性是相當的高。 美聯社

楊恩、墨瑞兩人不管誰主導、誰配合打無球，看起來能再激出的火花差不多就是這種等級了。老鷹前鋒的傷兵潮，也讓團隊進攻除了內線負責吃餅的中鋒輪替外，戰術多樣性受限，杭特(De'Andre Hunter)的缺陣對他們來說真的差很多。畢竟老鷹顯而易見的缺點一直都是球隊重攻輕守，當缺乏多功能的側翼防守大鎖能支援外圍或由漆區的協防對球隊影響就加凸顯。老鷹本季場均失分高達123.3分排名聯盟倒數第二，近期已經連續五戰單場失分在120分以上，三場丟掉超過130分大關。

流言指出湖人的羅素(D'Angelo Russell)與墨瑞可能透過兩隊，或是三方交易而互換東家，但顯然亞特蘭大自家球迷並不買單，主場比賽時場邊狂噓羅素以表心聲。老鷹可能需要的是加強板凳深度，以目前球隊八人輪替來看，只要碰上傷兵問題，調度將捉襟見肘。擁有一名合格的替補控球與三號球員會是球隊當務之急的內需。

楊恩、墨瑞雙後衛的搭檔，藉由他們倆的創造力做基底，讓他們主導去打機遇戰，我認為效益兩季看下來已差不多定型。老鷹倒不如加強團隊戰術設計的方向，例如替射手波格丹諾維奇製造機會，讓楊恩主導的擋拆能在一大一小之外還有其他選項的參與進攻。如果老鷹的球賽一直沒有明顯起色，那麼雙後衛兩年來的實驗其實可以宣告瓦解，墨瑞是否在交易大限前會被送走值得關注。

波格丹諾維奇近來手感相當火熱，三分球也越投越有信心，老鷹不妨讓他有更多的發揮空間。 美聯社

老鷹下半季想增加勝場數，專注控制失分比拚得分去壓過對手來贏球更難做到，但也是這支球隊在接近季後賽時想要保有競爭力的必要條件。以現在東區的競爭程度來說，老鷹要重返一級勁旅相當困難，主力球員的交易勢在必行，甚至也得花個幾年時間重建都有可能。