中職／2023驚奇一年 味全龍「紅色大砲」劉基鴻轟出神劇本

【撰文・鍾亞芳】

克服跌宕起伏適應期，味全龍「紅色大砲」劉基鴻不只破繭而出，更繳出再進化表現，成為二代龍當家第四棒，「2023是收穫滿滿一年，從如何維持自己，到台灣大賽拿到4勝，再到國際賽見識更強選手，充滿珍貴回憶，是很棒的一年。」

2021年就曾因骨裂影響出賽，2022季末遭觸身球擊中手腕造成骨裂傷勢，賽季提前報銷，球隊首度闖進季後挑戰賽，劉基鴻只能無奈缺席，等待傷勢復原期間勤加訓練，提升身體素質，期許未來球季保持健康。

味全龍「紅色大砲」劉基鴻(左二)不只破繭而出，更繳出再進化表現，成為二代龍當家第四棒。聯合報系資料照

站穩當家第四棒 「雙龍砲」火力驚人

2022球季因傷勢劃上不甘心句點，即使出賽105場將近全勤，著眼未來，劉基鴻沒有給自己太多休息時間，身處復健組，球季結束後僅休息一周就投入訓練，除了復健與基本訓練，教練與隊友在技術層面給予不少細節建議，「教練啊、吉力啊，我們都有一起研究、討論，比較像一些動作的小地方，對決投手的時候，可能肩膀或重心會跑掉，導致看球沒辦法看得太清楚。」如此馬不停蹄強化，只在農曆春節才短暫休假，隨後備戰新球季，與2023球季正面對決。

付出難以計算努力在2023年首戰得到回報，面對2022年總冠軍中信兄弟之役，劉基鴻擔任先發第六棒，第2局敲出球隊該季首支安打，第5局便夯出帶3分打點全壘打，成為致勝重要一擊，單場5打數4安打包括1轟、貢獻 3打點，助隊贏得開門紅，成為此戰MVP，為這年球季譜出響亮開端；4月7日以第四棒先發出賽，在比賽後段敲出追平安打，最終球隊拿下勝利，此後龍隊第四棒幾乎與劉基鴻劃上等號。

2023整季幾乎沒有明顯大低潮，尤其兵疲馬累球季尾聲，9月29日至10月21日12場比賽有11戰敲安，期間打擊率高達4成41，與吉力吉撈．鞏冠分別獲得9月與10月打擊MVP，成為火力十足「雙龍砲」，也是龍隊能打進台灣大賽關鍵人物。2023年劉基鴻共119場出賽只差1場就能達成全勤，467打數敲出136安打包括16轟、貢獻80打點，打擊三圍0.291／0.343／0.450，獲安打王獎項，16轟名列聯盟第三，80打點位居第二，球季中於4月與10月獲單月打擊MVP，20出頭紅色大砲破繭而出，以表現證明價值。

「成績上不想有什麼設定，主要還是想要健康。」回想剛結束的不可思議一季，劉基鴻說道，「沒想過2023可以打成這樣，球季開打前就是以平常心面對，其實也沒想這麼多，就是專注在當下該做的事。」

去年球季於4月與10月獲單月打擊MVP，其價值獲得肯定。聯合報系資料照

生涯最精采一戰 台灣大賽首打席開轟

例行賽結束沒多久，年輕龍將摩拳擦掌迎接首次台灣大賽，對手是大賽經驗豐富，打擊火力同樣不遜色的樂天桃猿，首戰首局前3棒兩人領到老K，不過龍隊「四番」劉基鴻台灣大賽首打席就將小白球送出牆外，成為中職史上第6人，驚奇不只於此，雙方2：2鏖戰至第14局，劉基鴻在兩出局時站上打擊區，轟出左外野陽春砲，幫助球隊拿下重要首勝，整場比賽7打席擊出兩安打皆尤為關鍵。

再回憶生涯首場台灣大賽，劉基鴻語氣平穩地說：「其實就是當作像例行賽的一場比賽，站上打擊區一樣是跟投手對決，不會特別緊張。」至於台灣大賽首打席即開轟，則是眼睛發亮笑著說很不可思議，「第一個打席球打出去的時候知道有打到『阿達力（打擊甜蜜點）』，不過不知道會不會出去，所以就先認真跑壘，繞過去的時候剛好看到球飛出去，真的很開心，繞到二壘時全場歡呼聲大到讓我瞬間頭皮發麻，體會到全場為你歡呼是什麼感覺，聲音真的大到會讓人嚇到。」

沒料到台灣大賽初體驗就打到難分難捨，劉基鴻笑說，打到第14局其實精神上有點累了，但也沒因此多想什麼，還是專注在當下該做好的事，「專注跟投手對決，剛好掌握到失投球，打出去就知道是全壘打了。」

突破大賽張力繳出令人刮目相看表現，劉基鴻不只對球隊有實質幫助，也建立更強大信心，2023台灣大賽張力滿滿，不只打滿7戰，前兩戰甚至打到延長賽才分出勝負，劉基鴻7戰全勤出席，30打數11安打包括兩發全壘打，3成67打擊率、2轟、4打點、11安打、0.633長打率皆為球隊最佳。

龍隊取得首勝後連敗兩戰才又取勝，前4戰雙方2：2平手，G5桃猿率先取得聽牌優勢，最後兩戰龍隊頂住壓力強勢攻頂，成為2023年度總冠軍，歷經漫長賽季又挺過張力爆表台灣大賽，談及心態調適，劉基鴻成熟說道，「要一場、一場來，打完這場才會有明天、後天，把它當成例行賽面對、放寬心，不會因為名字不同而改變什麼，就是賽季維持的事情帶到台灣大賽，相信一切都是最好安排。」他指出，沒有拿到4勝什麼都有可能發生，過程中被對手2連勝，也曾落後過，每個PLAY都很關鍵，要比平常更專注、更投入，不容許一點MISS。

劉基鴻助味全龍封王之後，加入亞錦賽中華隊有著優異表現。圖／中華棒協提供

林智勝經驗分享 轉念不再害怕失敗

對比一軍菜鳥時期，時常因為一時表現不如預期陷入負面想法漩渦，一軍第3年球季，球技與心態皆有所蛻變，「不會因為一次不好抹滅過去許多努力，不管好或壞，你都還是在場上，要面對下一顆球或接下來的打席。前兩年不知道該怎麼面對，很容易想太多、沉浸在不好的狀況，經過一次又一次失敗，慢慢就知道該怎麼調整，一年當中一定會持續遇到挫折，如何跳脫負面情緒很重要。」

劉基鴻分享，備戰台灣大賽時，林智勝講過一句話讓他印象深刻，「智勝說：『無所謂一點』，類似隨便一點但不是真的隨便，可能就是不要過於在乎、想開一點，這個打席打不好就打不好、失誤就失誤了、過去就過去了，想再多都沒辦法重來，要怎麼面對接下來比較重要，這對我影響滿大的，比較不會擔心失敗，或失敗了會怎樣，想著我一定可以、會成功，就算失敗了，下一顆重新來過就好。」

現在的劉基鴻除了維持一貫成熟心態，多了更多屬於 20歲出頭少年活潑與調皮，臉上也多了更多自信與笑容，「有耶，其實有感覺自己有點改變，可能跟吉力相處久了就被他的樂觀感染，比較不會有負面情緒，當然表現變好也有影響，不過也不一定每天都能打好，維持樂觀心情比較重要。」

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