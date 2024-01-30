日職／浪子回頭成救世主 中田翔是山川穗高的好榜樣

去年季後自由球員市場分成兩個團體，一個是挑戰美國的海外組，另一個是日職球團間轉隊的國內組，這兩個組別中各有特別被關注的球員，海外組當然就是山本由伸，國內組則是山川穗高，此外還有一組是日本國內組，但他們非自由球員，而是被戰力外或以別種方式轉至其他隊伍，這一組當中最受注目的就是中田翔了。

中田及山川之所以成為球員市場的焦點，除了本身擁有強大的打擊火力且以往有實績之外，這幾年在場外的負面新聞也是使得他們的動向被持續注意的另一項原因。

中田在21年因傷及狀況不佳，球季前半段只出賽39場，是近10年來新低，正當低潮時，8月初又傳出對隊友施暴的消息，隨即在一、二軍都全面被禁止出賽，月底被無償交易到巨人，之後雖在巨人出賽34場，但成績也無起色，這季的打擊率不到2成，僅有7轟及20分打點，都是從11年以來的新低。

中田翔在傳出打人消息後被無償交易到巨人，近2年在巨人打出第二春。 擷圖自讀賣巨人官方IG

隔年在巨人經過完整春訓及適應後，出賽增加到109場，雖然仍未達到規定打席數，但交出2成69打擊率、24轟及68分打點的成績，全壘打排央聯第4名，打點也在第9名；去年出賽數略減到92場，仍有15轟及37分打點，轉隊後的這2年，可說是替巨人增添了不少火力，不過由於新監督阿部慎之助上任，有意讓年紀漸長的坂本勇人移防三壘，原本的重砲岡本和真轉守一壘，中田出場機會勢必減少，他因而在去年季後選擇脫逃合約，巨人將其放在保護名單外，隨後宣布轉戰中日。

近11季僅有一次打進季後賽的中日，最大的問題就是在於攻擊火力，季後在球員市場上網羅了中田、中島宏之、上林誠知等球員，以期能增強得分能力，近兩年都有雙位數全壘打的中田，自然是其中最有長程火力，也是最能帶來實際貢獻的球員，因此被稱為是中日打線的救世主，而中田也全家搬到名古屋，以表示對於這可能是職棒生涯最後一支球隊的重視。

至於山川，去年因傷及爆發場外性醜聞，5月中後就未曾出賽，僅有17場出賽紀錄，整季沒開轟，是生涯最慘一季，不過這也是因為自己的行為不檢點所造成，基本上就是自作自受，季後行使FA權利還被軟銀以高薪合約簽下。

山川穗高在去年5月爆發性醜聞後就未曾出賽，季後軟銀不顧反對聲浪，仍將他從自由球員市場中簽下。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

由於軟銀去年在總得分及全壘打都是洋聯最多，因此山川不像中田那樣是以打線救世主之姿來到新球隊，但或許能分擔近藤健介及柳田悠岐2人的攻擊重任，軟銀雖然得分多，但仍過於依賴近藤及柳田2人，山川如能有過去平均單季20轟及60分以上打點的成績，對軟銀的幫助就已足夠，當然40轟、100分打點更是球團期待的高標，進而協助軟銀拿到睽違4年的聯盟優勝，如此才不枉軟銀球團高層包括老闆孫正義、王貞治會長等在這項決定上所受到來自各界的批評聲浪。

中田、山川2人過去都有令人不悅的負面新聞，也直接或間接地影響在原球隊待下去的機會，中田在轉戰巨人後成功創造出個人職棒第二春，如今以打線希望轉戰中日；而負面事件更嚴重的山川，能否洗心革面，與中田一樣改過自新，浪子回頭為新球隊帶來貢獻，是今年球季的話題之一。