攻守整合問題多又失人心 公鹿更換主帥著眼季後賽

本季戰績仍高居聯盟第3（東區第2）的公鹿，昨日發生換帥風波，但在短短不到24小時就已底定，執教僅43場的格里芬（Adrian Griffin）火速下台，早前已經以輔助格里芬非正式顧問身分受聘用的前76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）即將接手，究竟公鹿為何要在戰績還不錯的情況下，仍執意於剛過半季就換掉新帥，還一口氣得同時支付三位前後任主帥薪水，讓我們綜合外電報導與數據分析，為各位剖析。

（1）進攻端的兩大主力磨合不順

季前公鹿大動作交易來里拉德（Damian Lillard），加上續約安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），球團有只能成功不能失敗的絕對壓力，也所以即使密爾瓦基迄今進攻效率仍高居聯盟第2，當里拉德的發揮不如預期甚至陷入掙扎，依舊很難不招致批評。

里拉德對本季公鹿的進攻端表現與戰績，當然仍是加分，場均25.3分加上Clutch Time仍是那位關鍵先生（Clutch Time場均得分聯盟仍居聯盟第5），但影響力明顯滑落，亦是事實。

球權使用率從去年的33.1大幅下滑至26.9，這可以理解，畢竟到了一支他不是老大的新球隊，但效率的衰退：命中率跟三分命中率同步下滑，都臻至生涯倒數，一月份更滑落至場均僅23.5分，命中率與三分命中率是慘烈的39.4%與 27.7%（場均出手8.3次），這些不是精彩絕殺就能掩蓋的問題，也絕對是敲響格里芬下台的警鐘之一。

進一步分析，關鍵更在於公鹿對於如何發揮里拉德的擋拆威力，仍未找到解方。誠如大家所知，縱貫整個拓荒者期間，里拉德都在打擋拆，去年擋拆持球得分場均12.5分高居聯盟之冠，今年下滑至10.2分雖仍高居第7，幅度實在不能說只是些微。

公鹿求速成引進里拉德，能否一舉攻頂考驗著教練團的運籌帷幄。 法國新聞社

再看看一個他以往擋拆最慣用的進攻手段Pull Up急停跳投，去年場均10.6分，今年也大幅下滑至7.7分，完全符合外界近期對公鹿進攻端時有的批評：更多把球權分配給角色球員，太少讓里拉德與安戴托昆波打擋拆，尤其是後者，這肯定是當初密爾瓦基交易來里拉德，最讓人亢奮期待的部份。但當原本兩大巨星聯手勢不可擋的預期，成為在隊內都還不是最頻繁使用的擋拆組合，主帥自然會受到詬病。

格里芬的選擇並非完全無法理解。過去幾年間安戴托昆波最佳的擋拆夥伴是米道頓（Khris Middleton），一個前鋒與後衛的擋拆發動自然有所差異，今年兩大主將擋拆頻率不算高的主因，正在於還沒有找到適切的配合方式，造成效率不穩定情況，比如對手時常使用對矮小但射程遠的里拉德在外圍提前夾擊，同時對「字母哥」採取區域聯防的策略，在兩人默契還有待磨合情況下，成效不俗。

格里芬的應對，是就讓球權分散給其他隊友去發揮，這也導致即使里拉德三分命中率下降，團隊三分命中率仍優於去年，也無怪乎進攻效率仍能名列前茅。

但對於迫切渴望極大化球星投資，證明球團交易選擇正確的制服組，以及對里拉德和安戴托昆波連線有更高期待的球迷與球員們，想法不同調也是很理所當然。

畢竟例行賽的成功只是浮雲，季後賽仍舊是球星領銜的戰場，雙人組的連線不如預期，不是更應該多嘗試演練？卻選擇消極使用，也沒積極尋找突破解方，讓球隊的進攻雖然看似不錯，卻顯得沒有一致性，球員們也私下抱怨定位與戰術，當其他面向累積更多摩擦時，自然很容易把這個鍋連帶遷怒至主帥身上。

（2）防守端從頂尖到殘破

比起進攻，防守是更大的問題。進入安戴托昆波時代，公鹿一向是防守雄師，儘管近年因傷兵因素相對不穩定，去年仍高居聯盟第4。

儘管去年季後賽進攻端吃鱉，導致夏天選擇了削弱防守以求更大火力的交易，後場因此失去哈勒戴（Jrue Holiday）與艾倫（Grayson Allen），骨牌效應可以預見防守端的肯定退步，但雪崩式下滑至第21，一月份更慘跌至接近墊底的第28，孰可忍，孰不可忍，簡直把過去幾年公鹿的招牌與驕傲一次丟棄。

公鹿本季的防守存在不少問題。 美國聯合通訊社

其中最爭議的調度，在洛培茲（Brook Lopez）身上。面對後場防守強度的下滑，格里芬季初的解法是讓禁區組換防跟防到外圍，邏輯上看似合理，實際執行卻落入顧此失彼，裡外不討好都被打爆的窘境，即便經過球員們強烈爭取後，這位主帥開始允許洛培茲守Drop沉退，球隊仍未回到平衡的軌道上，這也導致明明去年洛培茲還是DPOY票選第二的頂尖防守球員，本季對位防守者命中率顯著提高，被拉出去點名的機率也增加，連帶影響了整體團隊防守。

兩個指標。首先是對手進攻公鹿禁區的比例，從前幾年的前三名，下滑到10名左右，固然還算優秀，但明顯不若以往，代表對手更敢於挑戰公鹿禁區。

其次防守籃板率從第2下跌到第8，對手二次進攻得分更是從第12的前段班，掉到第23的後段班，這部分普遍也被認為與洛培茲迥異以往的護框策略有關，儘管他一直不是防守籃板數據上的佼佼者，但公認其扎實卡位，是隊友總能輕鬆搶下防守籃板的主因。與此同時，就連安戴托昆波在格里芬的防守策略下，也需要更頻繁的出禁區防守，當然也讓護框成效與防守籃板進一步被弱化。

除此之外，外媒主要詬病的防守問題還有，要求後衛頻繁守到三分線外跟防，以及要求盯人不要協防，但當這些策略普遍未見成效，近期還吞下多場大敗後，格里芬仍不見變通，特別近期據媒體統計，安戴托昆波至少6次在賽後曾公開批判團隊防守不佳，卻仍未得到主帥明顯的回應與改變，不成為球隊內外的箭靶都難。

（3）最重要的失去人和

這其實也是造成格里芬被開除的最關鍵癥結「人和」。開季前就讓里拉德過去多年拓荒者的恩師史達茲（Terry Stotts）負氣離開，儘管如此，整季在進攻端陷入掙扎的里拉德，還是相對有耐性的球員，反倒是原先就在公鹿的資深球員們，更早失去信任。

季中錦標賽輸給溜馬後，格里芬召集主力球員會議討論，卻演變成他單方面的關門訓斥大會，嚴厲批判幾位主力的缺失，或許所言也非虛，但在現在這個老早改變、球員至上的年代，無疑是犯了大忌，特別他自己也有不少問題，這也是為何球團找來擅長灌心靈雞湯的瑞佛斯幫忙的緣故。

米道頓(右)的狀態仍舊起伏。 路透社

但之後他仍固執的要求球員們去適應其攻防體系，而非一定程度為球員量身設計，這導致球團至球員，對格里芬的耐心越來越少，原本認為隨著賽季前進，他能持續進步，但現在以安戴托昆波為首，據傳有許多球員已失去格里芬能率隊衝擊總冠軍的信心了，改變於是瞬間來到。

但至少這一次格里芬的人和做的不錯，面對媒體關於解雇訪問，他這麼說「我很感激公鹿隊給我的，但你無法控制一切」。真要說起來，他似乎也還未糟糕到值得半季左右就被季中換帥，但時也運也命也，球隊交易來里拉德就是要贏得現在，導致有沉重扛戰績壓力，或許正是導致他如此固執的原因，承受不起大幅改變後，如果往壞的方向走的風險。

而相對年輕的一位菜鳥教頭，此時又置身於一眾資深老將，很容易對他心生不服的球隊，更壓縮了其容錯的時間與空間，但包括米道頓的傷情與退化，亦非他所能意料。荒謬的是，季前選帥時，正是安戴托昆波選擇了資淺的格里芬，而非資歷更老道的諾斯諾斯（Nick Nurse），後者成了76人的主帥，排名雖是稍微落後的東區第3，本季執教卻普遍得到好評。

接下來就看瑞佛斯，能為公鹿帶來怎樣的改變了，這也彷彿是一場命運，被公鹿拒絕的人選成為76人主帥，夏天甫被76人解雇的老手，兜了一圈卻成了接棒公鹿的救火員。

從現況來說，一貫八面玲瓏的瑞佛斯，該能又一次安撫好密爾瓦基眾將，但過去他最被詬病的就是，能帶好球隊季賽，然後在關鍵的季後賽場上跌股，因此招來外界相當大的質疑：他，真的是能讓公鹿更上一層樓的那個人嗎？

瑞佛斯緊急救火能否收到正面效益。 美聯社

就連眼前情勢也不容樂觀，公鹿本季攻守的懸殊差距，一直讓人訝異戰績還能如此之好，但其中一部分真相是，根據外電數據，密爾瓦基迄今的賽程是聯盟最輕鬆之一，換句話說，後續是最艱難之一，光要保住現有位置都非易與，究竟瑞佛斯這次能否在季中力挽狂瀾，並且在季後賽一掃過去汙名陰霾，外界等著看！