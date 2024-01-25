貝爾崔拉尾盤衝進名人堂 8位越老越強的傳奇球星

生涯累計3166安的多明尼加籍名將貝爾崔(Adrian Beltre)毫無懸念地在投票資格第一年就入選名人堂。像貝爾崔這樣越老越強，靠生涯後半拉尾盤進入名人堂的例子相當罕見，本文列舉8位生涯後半bWAR值明顯高於生涯前半的名人堂成員。統計方式以貝爾崔為例，他的生涯自1998到2018年，共21年，扣掉未站穩大聯盟的新人球季(本文定義為打者未打滿整季一半的81場、先發投手未投滿81局)為20年。如此一來貝爾崔生涯前半1999到2008年的bWAR值為41.2，後半的2009到2018年為52.1，後半比前半足足多了10.9。

隨著年齡的增長，棒球選手到了生涯後半開始退化是很普遍的事，因此大部分名人堂成員的累積數據與榮耀都集中在生涯前半，但以下8位球星卻一反常態。有的可以說他是越老越強，有的則可用大器晚成來形容，若有經歷過他們的生涯前半段，大概都不會認為他們有機會進名人堂，但最終卻靠後半段驚奇地辦到了。以下就按照生涯後半bWAR值高於前半的數字由低至高，細數這8位巨星是如何拉尾盤進名人堂的。

bWAR生涯後半30.9、前半24.3，差距6.6

歐提茲。 2014 Topps 球員卡

老爹(Big Papi)歐提茲(David Ortiz)大器晚成的故事大家都很熟悉。他生涯前10年有6季待在雙城隊，表現並不突出甚至還遭到釋出，2003年被紅襪簽下後才大爆發並成為球星，而當時他已27歲。歐提茲前10季累積231轟，由於他爆發時的年紀較大，要維持這樣的水平到退休難度相當高，但沒想到他一直到40歲都維持巔峰狀態，最終累計了541轟，甚至到他最後一季還有38轟、127打點、.315打擊率、1.021OPS的成績。只能說老爹不但大器晚成同時也越老越強。

7. 杭特，1987年進入名人堂

bWAR生涯後半22、前半14.4，差距7.6

杭特。 2004 Leaf 球員卡

杭特(Catfish Hunter)是70年代的大投手，31歲就快速累積了200勝。他年僅20歲就首次入選明星賽，是位少年強投，且生涯前半表現也不俗，但生涯後半的成績才真正讓他具備名人堂成員的條件。1974年他拿下塞揚獎，1974、75年分別拿下25及23勝，連兩年拿下勝投王，等於最好的兩個球季都發生在生涯後半。1975年他離開運動家隊轉與洋基簽下的合約被視為大聯盟史上第一份自由球員大約。

6. 哈勒戴，2019年進入名人堂

bWAR生涯後半36.4、前半28.7，差距7.7

哈勒戴。 2014 Topps 球員卡

你可能會有點訝異哈勒戴(Roy Halladay)也在這份名單上，畢竟他也算成名頗早，拿下塞揚獎時才26歲，即便生涯尾盤拉得很好也不至於與生涯前半有如此多的差距。不過哈勒戴曾在生涯第二年得到投球失憶症似的，防禦率暴漲到10.64。他在2003年拿下塞揚獎之後又有健康問題，連續兩年無法投滿162局，因此累積的數字確實有限。2006年他已來到生涯後半，從這年開始一直到2011年，他連續6年至少投220局，且每年都拿下16勝以上，其中2010年他由藍鳥隊轉戰到費城人又拿下第二座塞揚獎，那時他已33歲。哈勒戴生涯前半雖已展現巨投的架式，但由於前期球技尚未完全成熟，後來又碰到傷勢問題，名人堂之路一度被打上問號。生涯後半靠著相對健康的狀態，將勝投數一路狂飆累計到203，讓他在第一年就入選名人堂。

5. 強森，2015年進入名人堂

bWAR生涯後半55.9、前半47，差距8.9

蘭迪強森。 2001 Upper Deck 球員卡

「巨怪」強森(Randy Johnson)這個老妖怪在這份名單上應該就不怎麼意外了。強森算是很晚才開竅的投手，他雖在早年就展現無比的三振能力，但同時也有嚴重的控球問題。他在29歲那年改善了控球的毛病後終於成為一名王牌投手，1995年則在水手隊拿下生涯第一座塞揚獎。他的生涯後半約莫就在轉戰響尾蛇隊的第一年，當時他已35歲，但這卻是他生涯的巔峰時期。他於1999到2002連續四年拿下塞揚獎，即便他40歲那年還是投出2.60的防禦率，同時他的176ERA+和290次三振都是該年的榜首。強森生涯最終以303勝坐收，可說也是大器晚成兼越老越強。

4. 貝爾崔，2024年進入名人堂

bWAR生涯後半52.1、前半41.2，差距10.9

貝爾崔(Adrian Beltre)絕對不是大器晚成型的球員，他19歲就站上大聯盟，20歲開始成為道奇隊固定先發三壘手，但生涯初期表現並不算突出，25歲那年則突然大爆發，轟出了48發全壘打，這也是他生涯最佳的一季。但他2005年轉到水手隊後卻遇上了嚴重的撞牆期，5年的時間累計打擊率、OPS及OPS+分別為.266、.759與101，是個相當平庸的打者，唯一的成就是拿了兩座金手套獎。當時若說他未來會是3000安及名人堂成員，肯定會被當作是玩笑話。貝爾崔離開水手隊後先加入了紅襪一年，那時他已31歲，但終於展現出明星級的身手，後來又在遊騎兵連續待了8年，且每年持續繳出穩定又不俗的表現到39歲退休。他生涯前半只有2004年拿過MVP選票，生涯後半卻在2010到2016連續7年拿到選票，可說是越老越強的代表，這樣的經歷也是史上罕見。

3. 席林，未進入名人堂

bWAR生涯後半51.1、前半30.3，差距20.8

席林。 2001 Upper Deck 球員卡

本文特別將大投手席林(Curt Schilling)列入名單當中，因為他大概是史上唯一一位從未涉及禁藥或賭博，卻百分之百應該進入名人堂的球員。他的生涯bWAR值80.5在投手當中是史上第27位，排在他前面的只有現役的韋蘭德(Justin Verlander)及涉及禁藥的克萊門斯(Roger Clemens)沒進名人堂，而他沒能入選的理由只是一些不夠政治正確的爭議言論。席林有朝一日應該還是能透過資深委員會(Veterans Committee)進入名人堂，而他也是名越老越強的球員。很多人可能不知道他首登大聯盟時的球隊是金鶯隊，後來被交易到太空人，他在這兩隊時期都是後援投手，直到25歲那年被交易到費城人後才轉任先發，並在該年繳出2.35防禦率而打開知名度。他的生涯前半成績為84勝、3.28防禦率、124ERA+、2.4保送率及8.5三振率，已算相當不錯。但生涯後半球技更加精進，成績提升到132勝、3.54防禦率、133ERA+、1.5保送率及8.7三振率。很明顯可看出他的控球到生涯後半已爐火純青，生涯表現最佳的兩季是響尾蛇隊時期，當時他已34、35歲，其次為37歲的紅襪時期，相當為人津津樂道。

2. 柯法斯，1972年進入名人堂

bWAR生涯後半40.7、前半11.8，差距28.9

柯法斯。 2018 Topps 球員卡

60年代道奇傳奇投手柯法斯(Sandy Koufax)生涯只有短短12年，他19歲就上大聯盟，但生涯前半都表現平平，直到25歲突然開竅，成了該年的三振王，26歲那年則成為防禦率王。他1962到1966年可能是史上最傑出的投手巔峰期，他在這五年每年都拿下防禦率王，並三度成為勝投王，另外拿下三座塞揚獎及1座MVP，這些事蹟全都集中在他生涯後半。由於他在生涯最巔峰的時刻因傷勢選擇急流勇退，因此寫下生涯前後半部極大的數據差距，同時也是差距最大的名人堂投手。

1. 克萊門特，1973年進入名人堂

bWAR生涯後半64.8、前半30，差距34.8

克萊門特。 2001 Topps球員卡

生涯3000安的波多黎各籍悲劇英雄克萊門特(Roberto Clemente)20歲就上大聯盟，但生涯前期只以守備見長，直到26歲那年打擊才大爆發，以.351的打擊率拿下打擊王。他生涯bWAR值最高的10個球季中有8個球季都集中在生涯後半，包括三次打擊王、1次安打王及1966年拿下MVP。他到36歲那年打擊率都還高達.341，生涯最後一年雖已37歲，但仍入選明星賽，也是位越老越強的傳奇巨星，同時也是生涯前後半成績差距最大的名人堂成員。可惜他1972年為了賑災而空難喪命，傳奇的生涯也提早畫下句點。