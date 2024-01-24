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中職／延續愛用回鍋洋將傳統 樂天卻難複製奇蹟

聯合新聞網／ Tzuyi
桃猿在Lamigo時期經常讓回鍋洋將從棄將變福將，但到了樂天時代，陸續找回幾位外援的表現都不理想，沒能複製奇蹟反而影響戰績。 聯合報系資料照片
桃猿在Lamigo時期經常讓回鍋洋將從棄將變福將，但到了樂天時代，陸續找回幾位外援的表現都不理想，沒能複製奇蹟反而影響戰績。 聯合報系資料照片

Lamigo桃猿自2012年至2019年的8年間拿下6座總冠軍，其中2017年至2019年更是完成三連霸，隨後轉賣給日商樂天株式會社。然而成為紅衫軍後，桃猿前兩年均未能晉級季後賽，後兩年則都在台灣大賽敗北，這樣的結果讓球團決定大刀闊斧改革，四年中先更換了行政團隊，由日籍團隊接手，這個休賽季更是更換總教練，另外許多昔日功臣也紛紛離隊。

王朝的建立，必定有許多功臣，包含教練團有「諸葛紅中」運籌帷幄，打擊則有「暴力猿打線」的兇猛輸出。不過最令球迷津津樂道，則是投手的部份，他們找來包含賽格威(Zack Segovia，原譯「銳克」)、道恩斯(Darin Downs，原譯「戴倫」)、尼克斯 (Michael Nix，原譯「麥克爾」) 及克恩三世 (Bruce William Kern III，原譯「肯恩」)，這些在其他球隊表現不盡理想的洋將，在改披桃猿戰袍後都跟變了個人似的，成為連霸主角之一。

賽格威(左)、史博威(中)、道恩斯(右)是2017年桃猿封王功臣，其中賽格威與道恩斯都是獅隊棄將，回鍋轉隊後卻成奇蹟。 聯合報系資料照片
賽格威(左)、史博威(中)、道恩斯(右)是2017年桃猿封王功臣，其中賽格威與道恩斯都是獅隊棄將，回鍋轉隊後卻成奇蹟。 聯合報系資料照片

既然蹈襲前人沒有好效果，樂天決定改轅易轍而進行「去Lamigo化」，不過特別的是他們延續了找回其他球隊的洋將回鍋的傳統。自接手後，陸續曾找回威拉諾(Elih Villanueva，原譯「紐維拉」)、霸林爵(Ryan Bollinger，原譯「包林傑」)及索沙(Henry Sosa)，本季則已確定找來霸威斯(Manny Bañuelos，原譯「邦威」)。唯一不同的則是Lamigo時期大多數是找來獅隊棄將，而樂天則喜愛在悍將曾有實績的外援。

回鍋洋將的優點是他們已非第一次來台，較容易適應台灣球風，因此各隊都曾有類似補強，只是桃猿執行最為徹底。不過Lamigo經常讓棄將變福將，樂天就沒能複製奇蹟，往往找來更有實績的外援，成效卻不如預期。2019年在中信繳出9勝3敗、防禦率2.92成績的紐維拉，來到樂天改名威拉諾，沒想到一點也不「威」，先發12場只拿1勝卻苦吞7敗，防禦率7.13，表現不進反退。

後來樂天桃猿陸續找來曾待在富邦的包林傑及索沙，他們以往在悍將表現都不差，尤其是索沙，更是強到被韓國職棒挖角，但都因為受傷而離隊。高風險就可能有高投報，他們來到樂天後，雖仍展現壓制力，帳上成績看起來不差，但因傷勢影響而不耐投，加上包林傑改名為霸林爵後，場上脾氣更大，嚴重影響表現。他們兩人共計替桃猿出賽47場，合計僅拿下15勝，比賽格威一年還少，連帶讓球隊成績受到影響。

逢低買進傷後的王牌是一項高風險的賭注，在重度倚賴洋將的中職，若沒有獲得期望的高報酬，戰績就將受到大幅影響。 聯合報系資料照片
逢低買進傷後的王牌是一項高風險的賭注，在重度倚賴洋將的中職，若沒有獲得期望的高報酬，戰績就將受到大幅影響。 聯合報系資料照片

雖然回鍋洋將成效不如預期，也沒有出現奇蹟，但新球季樂天還是找回曾待過富邦的邦威，並改名霸威斯。他純粹是因為2021年受到疫情影響停賽，加上獲得墨西哥徵召參加奧運因而提前解約，他還曾在2022年重返美國大聯盟出賽，去年則是在日本職棒，以他的近況來看，風險自然相對較低。

富邦時期的邦威19場出賽防禦率僅2.76，主要是身在貧打的球隊，護援率不高，導致他僅有7勝的成績。但他昔日K9值高達11.4的身手，今年自然值得期待，只是他去年在日職一軍僅出賽1場0.2局就丟掉6分，讓他整年都待在二軍。其中影響表現最主要的問題，就是他雖然球威不錯，但控球時好時壞，而且是會被外在因素干擾情緒的球員。

樂天看似延續愛用回鍋洋將傳統，而且找來的是有實際成績的球員，邏輯上樣該更能有所貢獻。不過傷勢或場上情緒成為風險，成為絆腳石，至今仍難以複製Lamigo奇蹟。

棒球專欄 中華職棒 樂天桃猿 賽格威 史博威 道恩斯 霸林爵 索沙

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