終結者高薪低就屢見不鮮 太空人簽海德小心踩到地雷

什麼是建立一隻常勝軍的先決條件？答案多半是強大的先發投手陣容、火力旺盛的打線，甚至是固若金湯的守備，但很少人會把牛棚排在第一位。雖說對一隻強隊來說擁有好的牛棚戰力才算完整。但牛棚在球隊中終究是扮演輔助角色，只有在整體戰力達到一定水準時，球隊高層才會開始思考牛棚的補強，否則多半還是會用些「免洗」的小聯盟或浪人投手輪番上陣。

也因此，即便是牛棚中角色最重要對勝敗影響最關鍵的終結者，能拿到的薪水也總是比其他位置球員差一截。時至今日，大聯盟已經出現過135張總金額上億美金（以下均以美元為單位）的合約，平均年薪達到兩千萬的球員也已累積到132人次。但直到去年才第一次出現符合這兩項條件的終結者——與大都會簽下5年1.02億合約的迪亞茲（Edwin Diaz）。

迪亞茲之所以能拿到這份高薪，固然與他前一年防禦率只有1.31而且三振率（50.2）高得離譜有關。但也有很大一部份是來自他運氣不錯，遇到當時正花錢毫不手軟的大老闆柯恩（Steve Cohen）。且不說迪亞茲在WBC離奇受傷（慶祝贏球時弄傷膝蓋）一球未投就整季報銷肯定讓柯恩搥心肝，在看到被他用銀子餵得飽飽的高薪球員「真金換絕情」打出75勝後，如果一切能夠重來，即便迪亞茲毫髮無傷，想必柯恩也不會願意再端出這樣一份破紀錄的合約。

大都會在2022球季結後以超高薪與迪亞茲續約，沒想到他在去年季前的經典賽中提早報銷，讓大都會損失慘重。 美聯社資料照片

但也因為迪亞茲開了先例，今年自由球員市場開市前許多媒體就預測同屬頂級守護神的海德（Josh Hader）很有可能會是下一位「億元男」（MLBTR網站就預測海德的新約會達到6年1.1億），至不濟也會追隨迪亞茲的腳步拿到平均兩千萬以上的年薪。最終答案在上週揭曉，海德與太空人簽下的5年9500萬合約與上述數字雖有少許差距，但由於迪亞茲的合約附有延遲付款的條件。如果照現值計算，海德已經超越迪亞茲成為真正的史上最高薪終結者。

跟當年柯恩簽迪亞茲一樣，許多人猜測太空人看上海德，背後同樣有老闆克蘭（Jim Crane）在操盤。據傳早在去年交易大限前，克蘭就有意透過交易換來海德，只因他當時的東家教士要價太高才作罷。球季結束後，太空人總管布朗（Dana Brown）一開始還宣稱今年太空人「手頭很緊」，沒有太多預算可花在自由球員上，甚至一度傳出他們有意交易陣中明星球員。結果言猶在耳，他們不但簽下海德，合約總金額還創了克蘭買下太空人後的新高，要說沒有老闆在背後操控實在很難令人相信。

客觀地說，由於球季結束後太空人一口氣少了成為自由球員的三位救援投手內瑞斯（Hector Neris）、麥頓（Phil Maton）跟史坦尼克（Ryne Stanek），再加上上季季中交易來的葛瑞夫曼（Kendall Graveman）因傷整季報銷，也確實需要花一番力氣補強牛棚。但是不是值得將所有雞蛋都放在海德這個籃子裡則明顯有待商榷。事實上即便少掉上述四位救援投手，太空人牛棚也還有原是終結者的普雷斯利（Ryan Pressley）跟布局投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）。雖說「年事已高」（35歲）的普雷斯利繼續扛終結者有一定風險，但近兩季防禦率只有1.84的阿布瑞尤顯然有能力遞補他的位子。再加上太空人一向有從別隊換來投手加以改造的能耐，不見得要把原本就嫌少的預算全賭在海德一人身上。

太空人原本就有不錯的終結者普雷斯利，他近年在季後賽的表現有如鐵板一塊，另外還有隨時可接班的阿布瑞尤，因此再花重金簽下海德未免太過浪費。 美聯社資料照片

更重要的是，花大錢在終結者身上一向投資報酬率偏低。或許是因為終結者總是要在高壓力的時機上場全力投球，他們受傷的風險似乎也總是比其他球員來得高。自李維拉（Mariano Rivera）在2008年成為首位年薪1500萬以上的終結者至今，包括迪亞茲、海德及普雷斯利（沒錯，太空人自己原本就有一位高薪終結者）在內，大聯盟總計出了八位年薪與李維拉比肩或更高的終結者。撇開海德、傷得莫名其妙的迪亞茲跟去年簽約且只有兩年約的普雷斯利不計，其他五位終結者都不免在合約到期前因傷長時間缺賽。其中最慘的莫過於2018年季前與洛磯簽下3年5200萬大約的戴維斯（Wade Davis）。加入洛磯的第一年戴維斯還能以43次救援成功拿下國聯救援王，但隔年隨即迎來生涯最慘的一季——不但因傷只投了50場比賽，而且防禦率是慘不忍睹的8.65。即便還有一年多合約在身，洛磯在八月就讓他卸下終結者一職。

另外像是與巨人簽下4年6200萬合約的米蘭肯（Mark Melancon）更是加入第一年就受傷，傷癒復出後表現也大為退步。最近三年擔任白襪終結者的漢崔克斯（Liam Hendriks）上一季除了因血癌缺陣兩個月外，回到場上後隨即因為手肘受傷整季報銷。表現相對較好的前道奇終結者簡森（Kenley Jansen）跟前洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）同樣免不了為傷所困，查普曼還因此一度跟球隊關係緊張。

巨人在2016年以高薪簽下當時自由市場最熱門的終結者米蘭肯，結果他在巨人3季只投出6勝8敗15救援成功、防禦率3.67的難堪成績。 美聯社資料照片

也因為終結者是如此容易報銷，即便他們承擔的壓力極高，對勝敗的影響極大，長久以來終結者的薪水一向不如其他位置的球員。如今太空人反其道而行明顯是風險之舉。雖說海德一向是「健康寶寶」，但明年四月也將邁入30大關，五年合約結束時將是步入球員生涯尾聲的34歲，屆時他的投球還有多少威力也成一大問題。無論如何，太空人花的這筆錢究竟值不值，終究有待時間來驗證。