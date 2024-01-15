伸卡球王史卓曼加盟洋基 比上不足、坐三望二有餘

想在大聯盟擔任先發投手的先決要件是什麼？力扛七局的體力？變化多端的球路？以上皆非。首先你得有一手平均時速破150公里的快速球。根據Statcast統計，大聯盟先發投手的四縫線快速球平均時速已從2007年的145.8公里（91.1英哩）逐年上升到去年創歷史新高的150.6公里（94.1英哩）。但同時間打者也在不斷進步。去年全大聯盟打者的平均擊球初速（EV）89英哩、強勁擊球率39.2%跟出色擊球率（Barrel）8.1%三項全創下歷史新高。投打之間的強力對決度不僅永不止息而且越演越烈。

不過總是會有少數投手劍走偏鋒照樣能獲得成功，剛被洋基以兩年3700萬美金簽下的史卓曼（Marcus Stroman）就是一個絕佳的例子。看過史卓曼投球的人都知道，他的身材不僅站在大聯盟投手丘上看起來特別矮小，依據官方數字僅有170的身高即便跟一般男性相比也在平均以下。受限於身材，史卓曼的球速自然也就快不起來。最近三年他的四縫線速球平均時速都在93英哩以下，上一季更以92.2英哩寫下生涯新低。全聯盟投滿130局以上的81位投手中也就只有14人的球速比他還慢。

個頭「沒有三塊豆腐高」的史卓曼之所以能闖蕩大聯盟11年、兩度入選明星賽且生涯只有一季防禦率破四，靠的是他拿手的伸卡球。透過王建民的「發揚光大」，台灣球迷對這種號稱「沉重有如保齡球」的球路都不陌生。但在近年來大聯盟投手以快取勝的趨勢下，曾經紅極一時的伸卡球使用比例也隨之不斷降低。如今視伸卡球為首要武器的先發投手已成少數，而史卓曼正是這少數中的佼佼者。

史卓曼的伸卡球沉重地恐怖如斯、恐怖如斯啊！ 影片來源：MLB官方網站

眾所周知，伸卡球的最大魅力就在於打者明明打得中，卻多半只能打成軟弱滾地球。強力型投手至少也得三球才能三振打者，伸卡球投手快的話只須一球就能輕鬆製造出局。也因此好的伸卡球投手滾飛比都相當高，像是王建民的生涯滾飛比就高達2.52。史卓曼也不遑多讓，他是現役投球局數破千的投手中生涯滾飛比最高的投手（2.41）。在他伸卡球投球比例最高（57%）的2017年，史卓曼的滾飛比3.15更高居全聯盟第一。

透過超高速攝影及量測的科技更能顯現史卓曼伸卡球的神奇之處。根據Baseball Savant網站統計，他的伸卡球位移量差異（deviation）是全聯盟投手所有球路中最高的。簡而言之，由於史卓曼投出的伸卡球擁有特別高的轉速，即便打者看到球進壘時知道它是伸卡球，也會因為球下墜的幅度遠超預想，以至於無法結實擊中球心打成必死滾地球。相對於身材高大，全盛時期球速亦相當快的王建民是靠球質沈重的伸卡球克敵制勝，個頭矮小球速不快的史卓曼則是以伸卡球的特殊變化迷惑打者眼睛。

史卓曼的伸卡球位移超大，大聯盟超級選球王索托也是沒辦法！ 影片來源：MLB YouTube官方頻道

儘管有強大的伸卡球跟生涯防禦率3.65、現役投手排第23名的勝場貢獻值（WAR，21.3）等優秀成績作背書，而且今年冬天自由球員實力其實相對偏弱，但在各隊總管心目中史卓曼仍只是個二線投手。且不說山本由伸跟史奈爾（Blake Snell），就連這兩年成績荒腔走板的吉歐利托（Lucas Giolito）拿到的合約都比他高價。最諷刺的是，到頭來向史卓曼遞出橄欖枝的不是別人，竟是當年公開宣稱他不是個能改變局面的關鍵投手（difference maker）的洋基。這番話讓「人小志氣高」的史卓曼很受傷，以至於事隔數年他還不忘在社群媒體上奚落洋基。不過沒有人會跟錢過不去。既然洋基展現「誠意」，史卓曼也就樂得盡棄前嫌，成為殘破的洋基先發投手陣容最新生力軍。

說洋基先發投手陣容殘破絕非言過其實。儘管陣中名將如雲，除了榮獲塞揚獎的柯爾（Gerrit Cole）外，去年洋基總共起用11名先發投手。這11位投手包括花大錢簽來的洛登（Carlos Rodon）、前一年一鳴驚人的柯特斯（Nestor Cortes）跟前年成功復出的前洋基王牌塞佛里諾（Luis Severino），結果卻投出防禦率5.06的離譜成績。有了史卓曼，對塞佛里諾離隊、洛登跟柯特斯狀況未明的洋基來說不啻是一劑強心針。不過也由於史卓曼的新約將造成洋基團隊薪資突破豪華稅最高等級的門檻（2.97億美元）。考慮到接下來將面臨高達110%的重稅，洋基有可能就此收手，讓史卓曼暫居三號，甚至頂上二號先發投手的位置。

洋基在去年季前以6年1.62億美元天價簽下前巨人王牌投手洛登，但只繳出3勝8敗、防禦率6.85的難堪成績，逼得洋基不得不繼續尋求補強。 美聯社資料照片

但反過來說，洋基上自老闆下到球迷都心知肚明，光靠一個史卓曼顯不足以改善先發投手這個最大的不安定因素。也因此在追逐山本由伸失利後，不論是自由球員的史奈爾或盛傳將被交易的白襪王牌希斯（Dylan Cease）洋基都有興趣。不管最終結果如何，在披上條紋球衣後，好勝心強的史卓曼與他的犀利伸卡球必成為新球季洋基另一備受矚目的焦點。