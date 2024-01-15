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中職／鐵牛棚主力出走潮 樂天爭冠浮現隱憂

聯合新聞網／ Ramos
樂天桃猿在季後流失多位主力球員，其中牛棚部份受到的影響應該是最大，新球季很有可能讓左投陳冠宇擔任專職終結者角色。 圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿在季後流失多位主力球員，其中牛棚部份受到的影響應該是最大，新球季很有可能讓左投陳冠宇擔任專職終結者角色。 圖／樂天桃猿隊提供

這幾個月樂天桃猿主力球員紛紛出走，球迷戲稱「全猿逃走中」，持平而論，藍寅倫、郭嚴文離開對打線影響有限，畢竟他們已不在球隊戰力藍圖中，反倒是牛棚戰力出現隱憂，台鋼雄鷹在第2次擴編選秀挑走許峻暘，隨後網羅戰力外左投賴鴻誠，樂天也未與曾拿下救援王的洋投豪勁續約，如果選擇不簽回陳禹勳，牛棚投手勢必得重新布局，以現況來況不容樂觀。

台鋼雄鷹第2次擴編選秀指名的許峻暘，去年防禦率雖然高達7.88，不過他在二軍總計投19.1局沒掉分，前年在一軍投了52.1局，防禦率2.09，他是有實績的投手，如果台鋼教練團能「修」好許峻暘，絕對是牛棚可用之兵，對樂天而言也是損失。

另外，賴鴻誠在2022、23年的平均防禦率不到2，每局被上壘率在1左右，而且上季拿下18次中繼成功，沒想到季後居然沒被樂天放入60人保留名單，也給台鋼出手網羅的機會，損失又更大。

賴鴻誠去年球季在桃猿出賽39場，拿下18次中繼成功、防禦率1.78，表現相當出色，但竟然沒有被放在60人保護名單之內，果然慘遭台鋼雄鷹掠奪！ 圖／台鋼雄鷹隊提供
賴鴻誠去年球季在桃猿出賽39場，拿下18次中繼成功、防禦率1.78，表現相當出色，但竟然沒有被放在60人保護名單之內，果然慘遭台鋼雄鷹掠奪！ 圖／台鋼雄鷹隊提供

生涯累計百中繼、百救援的陳禹勳，被樂天放在60人保留名單外是可以理解的安排，畢竟陳禹勳月薪高達68萬，戰力外要簽回才能大砍薪，但弔詭的是，現在其他5隊竟然都沒有考慮網羅陳禹勳，而且樂天也沒簽回，現在他還是自由身，讓外界霧裡看花；雖然陳禹勳去年成績不如以往，兩個月前右手肘才動骨刺手術，但他應該還能投，如果陳禹勳想要延續生涯，薪資勢被遭大砍。

前年樂天牛棚防禦率是亮眼的2.57高居聯盟榜首，去年升至3.90，穩固的牛棚出現鬆動，下半季豪勁防禦率高達6.52，只拿到1次救援成功，表現大幅下滑，球季結束未獲續約是合理的選擇，然而樂天並未找新洋投扛最後一道防線，而是選擇3洋投全都是先發，這就讓人好奇，新球季由誰來關門？

樂天桃猿洋投豪勁在去年7月中開始出狀況，在7場比賽中至少都被打出2支安打，總計6.1局就被打了22支安打，壓制能力突然大減，接下來也沒有太大的改善，桃猿在球季結束後選擇不與他續約。 聯合報系資料照片
樂天桃猿洋投豪勁在去年7月中開始出狀況，在7場比賽中至少都被打出2支安打，總計6.1局就被打了22支安打，壓制能力突然大減，接下來也沒有太大的改善，桃猿在球季結束後選擇不與他續約。 聯合報系資料照片

去年下半季陳鴻文曾擔任代班終結者，22場出賽有13場是最後一任投手，戰績0勝4敗7救援，防禦率2.53，表現還算不錯，只是他將滿38歲，最快球速只剩146公里，球威也比巔峰時期下滑，他會是理想的守護者第一人選嗎？

至於入行10年朱俊祥的終結者，去年季初短暫擔任過終結者，但表現並不理想，很快就回到中繼，一整季累計防禦率3.94，以能力和心理素質看起來，中繼角色還是比較適合他。

左投陳冠宇去年下半季也曾多次客串終結者，他在前年後援17場共投24.2局都沒掉分，去年出賽41場都是後援，總計投39局，防禦率3.69，中職生涯最後一任出賽總計投14場共18.1局，戰績1勝2救援，防禦率1.47，論經驗和實戰成績，他會是守護者的強力候選。

前年陳禹勳拿下中繼王，豪勁是救援王，兩人攜手鞏固球隊第8、9局勝果，如今隨著豪勁未獲續留，陳禹勳動向不明，也讓球隊布局投手和守護神這兩個重要角色重新洗牌。

陳禹勳是中職史上中繼王，後援功力深厚，但年紀與薪資對準備大力重建的桃猿來說可能已屬偏高，是否會重新與他簽約還是未知數。 聯合報系資料照片
陳禹勳是中職史上中繼王，後援功力深厚，但年紀與薪資對準備大力重建的桃猿來說可能已屬偏高，是否會重新與他簽約還是未知數。 聯合報系資料照片

以樂天投手戰力來看，牛棚主力除了左投陳冠宇、王志煊，右投陳鴻文、朱俊祥、黃偉晟，年輕一輩的邱駿威、曾家輝、林華偉、舒治浩和剛入隊的陳柏豪，應該都能獲得不少出賽機會，至於純本土牛棚成效如何，有待時間驗證。

日本樂天集團進軍中職4年一冠難求，球隊前身Lamigo桃猿9年6冠已成過眼雲煙，雖然不少猿迷對於樂天放走大批主力球員感到無言，不過4年無1冠，該是改變的時候了，整體而言球隊戰力和體質還是相當不錯，如果這一波換血能讓樂天脫胎換骨，未嘗不是壞事。

棒球專欄 中華職棒 樂天桃猿 陳禹勳 許峻暘 賴鴻誠 陳冠宇

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