日職／西武牛棚大升級 攻擊力要看新洋砲本事

比起過往，西武獅這一次挑選作為山川穗高的選手補償引發更大的關注與討論，甚至爭議。主要跟公布之前日本媒體爆發西武將挑走軟銀傳奇左投和田毅作為FA補償人選，引發的重大爭議有關。

最終公布結果時西武選擇軟銀2018年第一指名，曾入選過日本武士隊的後援投手甲斐野央，各界更是看好，這將是西武的重大勝利。甲斐野央的球速最快可以達到160公里，2023年共出賽46場比賽，繳出3勝1敗，8中繼成功2救援成功，防禦率2.53的成績，無疑是牛棚即戰力。

值得關注的是，甲斐野央從2020年因為受傷整季報銷的低潮之後，逐年狀況好轉，因此被看好新球季開始將可以在西武的牛棚大展身手。甲斐野央新人球季就大放異彩，2019年出賽65場，投出26次中繼成功、防禦率4.14成績，幫助軟銀奪下日本一。但隔年他因為右肘靱帯傷勢整季沒有在一軍出賽，並遭到減薪1,200萬日幣。

經過養傷之後，甲斐野央2021、2022年分別出賽22場、27場，去年則大幅增加到46場，新球季被看好將成為軟銀勝利方程式的一員。更重要的是，甲斐野央的球速回到甚至超越新人球季的水準，他在2019年平均球速152.8，2022年提升到155.3，2023年平均球速維持155.3，在NPB僅次於佐佐木朗希159.1以及中日洋投馬丁尼茲的155.7，顯見他的速球持續進化。加上才27歲，如果未來10年能夠支撐西武牛棚，這次的選手補償將是獅子軍相當成功的一次選才。

去年球季西武雖然戰績倒數第二，不過團隊投手防禦率2.94居第二，在太平洋聯盟僅次於冠軍歐力士的2.73。單以後援投手防禦率來說，2.81比起歐力士的2.93更加出色，僅次於軟銀的2.68，同樣居聯盟第二。然而，西武牛棚看似穩固，不過去年表現出色的森脇亮介（12次中繼、防禦率1.95）以及左投佐佐木健（4次中繼、防禦率0.87），都因為受傷必須長期缺陣，因此仍須補強，未雨綢繆。

另外，西武GM渡邊久信認為甲斐野央擁有很好的速球及指叉球，是西武所欠缺的救援投手類型，對於球隊來說是一個很大的補強。西武的守護神增田達至明年將滿36歲，去年防禦率高達5.45，加上一年好一年壞的不穩定，亟需要有接替的備胎人選。甲斐野央會是一個合適的人選之外，還有去年在大聯盟出賽45場的新洋投阿布瑞尤（Albert Abreu），因此戰力有增無減，不必再為增田達至的狀況不穩而煩惱。

阿布瑞尤有在大聯盟出賽108場的經驗，去年球季在洋基後援45場，戰績2勝2敗、防禦率4.73。 美聯社資料照片

不過另一方面，西武攻擊力薄弱的問題則可能更加頭疼。去年團隊打擊率0.233（第五）、得分435（第六）、全壘打90支（第六）更是洋聯唯一不及100轟的球隊，在少了生涯218轟、3屆全壘打王的山川穗高之後，無疑將會更加辛苦。去年西武全壘打數前兩名的中村剛也已經年滿40歲，洋砲麥金農（David MacKinnon）轉加盟韓職三星獅隊，這部分就要看大聯盟生涯累積114轟的阿奇拉（Jesús Aguilar）、27轟的柯德羅（Franchy Cordero），這兩名新洋砲能否發揮戰力。