球風迷人卻備受質疑的全明星 拉文與公牛恐已緣盡

隨著本季交易大限倒數一個月的逼近，各隊開始盤算著替季後賽準備的潛在交易或是乾脆賣掉手上資產放眼未來的布局。這個交易流言將不間斷的時節裡，有個名字肯定會常常被提及，那人便是芝加哥公牛的兩屆全明星，曾經的兩屆灌籃王拉文(Zach Lavine)。28歲的拉文本賽季年薪高達4000萬美金，但因為腳部傷勢休養了一個多月近日才復出，不過公牛卻在他缺陣的12月共繳出9勝5敗好成績，一舉擺脫11月4勝12負的慘澹，真的是誰不在誰尷尬，球隊是否該趁機交易拉文尋求團隊未來性的話題再次被搬上檯面。

市場上繪聲繪影的流言指出，潛在熱門交易人選都有拉文、暴龍的席亞康(Pascal Siakam)，他們的共通點是過去都被球隊賦予一哥角色，但是好幾年下來團隊總無法在他們的帶領下有所突破，加上陣中新生代輩出的潛力，球隊很自然會評估換血，重建的未來可塑性。不少外媒也都認為在風城待了七年的拉文是時候該找個新家了。

NBA今年交易截止日是台灣時間2月9日除夕當天，距今已不到1個月，拉文(右)與暴龍的席亞康(左)是目前兩大熱門交易人選。 美聯社資料照片

公牛隊有著拉文和德羅展(DeMar DeRozan)的雙得分箭頭固然迷人，但是這樣的並陣型沒有讓球隊的得分能力或是戰績有感提升。公牛目前場均團隊得分僅109.7分，排聯盟第27名，34歲的德羅展在公牛近三季得分不斷下滑，投籃命中率也從過去四季都能維持在五成左右的水準一口氣掉到45%，場均22分5.4助攻3.8籃板。而拉文本季場次較少，21場中繳出20.3分5.2籃板3.7助攻，三分球命中率34%寫下生涯新低。

兩人的得分占了球隊38%的火力來源，兩人都需要持球的風格會讓公牛戰術過於依賴他們的單打，因而降低球權的流動性，若再加上主控鮑爾(Lonzo Ball)無限期的缺賽，公牛明顯沒有稱職的指揮官能跳出來掌控全場。球隊過去一直希望培養起拉文的領袖能力與傳導視野，甚至是感染隊友的影響力，如今看起來真的效果有限，甚至可說是失敗，不難想見公牛聯盟倒數第二的團隊助攻其來有自。

德羅展(左)與拉文(右)的強力得分組合並不成功，由於德羅展在球季結束後合約就到期，而比拉文年輕5歲的懷特薪水不到1/3，因此還有3年高薪合約的拉文被交易出去機會很高。 歐新社資料照片

現階段交易拉文窒礙難行的關鍵在於他昂貴的薪資需要匹配，加上公牛肯定要價不斐，也讓謠言目前止於只聞樓梯響的狀態。拿傳出一直對拉文有興趣的湖人來說，只要他們不願意放棄里夫斯(Austin Reaves)或是未來首輪，那麼羅素(D'Angelo Russell)加八村壘(Rui Hachimura)與文森(Gabe Vincent)的組合包對公牛都還不夠有吸引力。

以公牛的角度而言，在拉文缺陣一個多月來，球隊戰績行情不跌反漲，幾名24歲以下主力輪換的配合著實打出一波公牛的新氣象，懷特(Coby White)雖然過去幾年養成也不若預期，但本季看起來真的不一樣了，自12月以來的表現確實夠罩。懷特單月22.6分57助攻6.4籃板，投籃命中率47%，三分球命中率40%，，甚至到了本月都有23.8分6助攻5.6籃板，三分球命中率47%，仍舊維持高檔。相較於個人11月份的15.3分4.2助攻2.7籃板有著大幅提升，懷特稱職補起拉文不在的空缺，連本該是鮑爾組織串場的任務都交由他所接下。

懷特(中)本季越打越好，而且髮型帥到不行，在NBA排名前三，本季加上未來兩季合約又僅有3600萬美元，當然值得公牛大力栽培。 美聯社

回顧拉文10年生涯中在公牛度過七年光陰，卻只打過唯一次的季後賽，還是首輪遊四場打包，就算他的球風觀賞度極高，在空中扣籃或跳投的延展性與美感無疑是當代一絕，但真正為詬病的便是他即便是兩度全明星，個人數據漂亮，但他之於球隊的影響力終究無法令人信服用領袖來聯想並稱呼他。

我想他比較適合的位置還是奔放的飆分砍將，這種作為二當家的位置比較適合將他的特長發揮出來且不必背負他不擅長的工作與領袖責任。無論是球隊主動的交易或是拉文本人的意願，看起來他與公牛間的緣分差不多已盡，就算繼續待在公牛也不會有太大轉變，可能仍只是交易時機未到。他的職業生涯要有新的改變契機，唯有離開芝加哥重新開始了。

拉文回歸三場以來，表現仍有所起伏，但上一場對火箭在延長賽贏球，個人砍下25分13籃板7助攻的表現，值得讚許他在得分之外的努力。拉文現階段能做的就是顧好自己重新要回來的先發地位，好好的去展現自我，不管在得分，或是願意替團隊作出更多隱形貢獻，他需要的是舞台證明身價，目前4000萬在他身上看起來真的是貴了些。交易大限截止前，在他身上的交易流言可能仍會炒一陣子，無論最後他會不會被公牛交易，拉文在接下來一個月的表現將會對他的市場價值有很大影響。