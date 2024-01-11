勇士就賭塞爾東山再起 交易完立即續約是雙贏操作

勇士隊在去年底向紅襪交易來近年傷病不斷的塞爾(Chris Sale)，隨後又在上週給予這位前巨投2年3800萬美元的延長合約，相信不少球迷乍聽之下會對這操作有些摸不著頭緒，但若細看交易與合約內容，就會發現這是個互不吃虧的雙贏操作。

塞爾曾是全聯盟最強的投手之一，其巔峰期在2012到2018年之間，他這七年的通算fWAR值39.2僅次於克蕭(Clayton Kershaw)和薛則(Max Scherzer)這兩位準名人堂級巨投排在第3位，名次甚至比韋蘭德(Justin Verlander)還要前面。此外在這七年間也繳出了99勝59敗、2.91防禦率、1678次三振的成績，其中三振數僅次於薛則高居第2，可見他巔峰期的表現是有名人堂水準的。

可惜好景不常，2019年開始塞爾的表現就明顯走下坡，該季他的成績下滑為6勝11敗、4.40防禦率，且僅吃下轉先發後新低的147.1局。更糟糕的是紅襪還在該季之前和塞爾簽下了5年總值1億4500萬的延長合約，走期從2020到2024年。結果塞爾2020年開了韌帶更換手術(Tommy John Surgery)整季報銷，2021和2022年的復出也相當不順利，分別只投了42.2和5.2局。2023年塞爾的表現才稍有起色，主投102.2局，繳出6勝5敗、4.30防禦率的成績，但離他巔峰時期的身手顯然有相當大的差距。

塞爾最風光的時候是在2017年，他投出17勝8敗、防禦率2.90的好成績，投球局214.1與三振數308次都是聯盟第一，當年獲得美聯塞揚獎票選第二名。可惜之後開始受到傷勢影響，表現是一年不如一年，直到去年才稍有起色。 美聯社資料照片

不過勇士隊在這筆交易案中並沒有付出太多代價，他們送走的是年僅23歲的新秀葛利森(Vaughn Grissom)，而葛利森這兩年上場機會並不多，去年出賽23場OPS僅.659，因此並不吃虧，且紅襪隊還另外送上1700萬的現金給勇士。原本2024年是塞爾與紅襪隊合約的最後一年，且可領2750萬，而勇士隊與塞爾則以新約2年3800萬取代舊合約，2024與2025年分別要付給塞爾1600萬與2200萬。由於紅襪在交易中有給予勇士隊1700萬，因此勇士等於只要自己出2100萬就能綁塞爾兩年，平均一年只需出1050萬，其實是相當划算的。至於合約當中還有第三年的球團選擇權1800萬，以塞爾近年的健康狀況預估執行的機會並不大。

對塞爾來說，與紅襪隊簽下的舊合約還有2025年的球團選擇權2000萬，由於紅襪在這份合約已付出慘痛代價，因此肯定不會執行，等於塞爾能領的只有2024年的2750萬。而勇士隊給予的新合約則能讓塞爾這兩年領到3800萬，因此塞爾也算是得到一份保障，呈現勇士與塞爾雙贏的局面。

對勇士隊來說，塞爾的到來也算是補上輪值陣容稍嫌不足的即戰力。儘管身手已不復當年且有極高的受傷風險，但塞爾去年的106ERA+並不算太差，且仍有11.0三振率、2.5保送率的高水準壓制力。今年球季勇士預計的輪值五人會是弗瑞德(Max Fried)、史泰德(Spencer Strider)、摩頓(Charlie Morton)、塞爾(Chris Sale)和艾爾德(Bryce Elder)，看起來並不會太差。而勇士輪值真正的挑戰會是明年，因為弗瑞德和摩頓都將成為自由球員，簽回來會有一定難度。而與塞爾簽下的兩年約代表明年勇士保底會有這曾經的大投手在陣中。

勇士先發輪值中可靠的左投只有弗瑞德，塞爾加入之後就可以不用一直在試新人。同時在弗瑞德明年可能留不住的情況下，至少能有塞爾坐鎮。 美聯社資料照片

無論塞爾今年或明年能否東山再起，勇士隊都只會花到2100萬在這份新合約上，若能成功復出絕對是大賺，但即便塞爾還是回不去，勇士這個賭注也不會虧太大。因此無論是與紅襪的交易還是與塞爾的新約，勇士隊都會是贏家。