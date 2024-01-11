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湖人該重啟三角戰術？ 往日的美好讓人懷念但操作難度過高

聯合新聞網／ 陳光立
放眼聯盟無人能比「禪師」傑克森(右)更懂得三角戰術的運用，問題是他已經退休多年，應不太可能重出江湖。 美聯社資料照片
放眼聯盟無人能比「禪師」傑克森(右)更懂得三角戰術的運用，問題是他已經退休多年，應不太可能重出江湖。 美聯社資料照片

洛杉磯湖人隊在結束季中錦標賽後，2023-24年球季似乎陷入鬼打牆，無論陣容怎麼安排都不對勁。至今打了36場，成績是難堪的18勝19敗、勝率低於五成，更窘的是近11場只拿下4場，其中包括兩波四連敗。無論在進攻還是防守端均處於迷失狀態，促使前輩開口講話，指湖人隊得重拾三角戰術，這句話讓老球迷頗感懷念。

開口說話的前輩，是曾摘下年度最佳第六人獎項的歐頓（Lamar Odom），他透過社群媒體X發表看法，摘錄的比賽片段是湖人慘輸曼菲斯灰熊隊之戰。實際上，這一隊過去13戰表現最糟的是進攻端，其進攻效率（Offensive rating）112.5在NBA排第23名，這是什麼概念？基本上，在得分方面湖人與底特律活塞、芝加哥公牛和波特蘭拓荒者等隊沒有兩樣。

湖人近來屢屢陷入進攻當機，昔日的年度第六人歐頓公開表示，球隊應該重拾三角戰術。 陳光立／攝影
湖人近來屢屢陷入進攻當機，昔日的年度第六人歐頓公開表示，球隊應該重拾三角戰術。 陳光立／攝影

也因為如此，歐頓隔空下指導棋，希望總教練漢姆（Darvin Ham）改變進攻，三角戰術輝煌時期超過20年，曾在2000年至2010年間幫湖人隊贏下五次總冠軍，在11個球季打進7次總決賽成果輝煌。只是，這一套戰術聯盟中能玩的教練寥寥無幾，最早是由溫特（Tex Winter）在大學聯賽所創，之後被傳奇教練傑克森（Phil Jackson）發揚光大，一共贏得11次NBA總冠軍，其中6次是與芝加哥公牛隊，另外5次是與湖人隊。

這套進攻的核心是球員、球的流動，頂端是後衛，高個子的球員站低位為中心，前鋒球員站底線角落。當球導向強側時形成三角，另一後衛站罰球區，前鋒站在弱側高位為雙人搭擋。在五個位置間，球員可以創造足夠空間，每個人都能快速傳球給另四名隊友發動進攻。在歐頓的想法，是讓詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）為主，再配上至少兩名射手策應，可能人選是里夫斯（Austin Reaves）、普林斯（Taurean Prince），或者是羅素（D’Anglo Russell）。

建議並不差但執行難度高，主要是球季中更換戰術很冒險，況且三角戰術複雜，首先需要最少兩名身手全面、單打出眾的球員，其次是場上五人都要理解系統，只要有一人未按計畫執行就失去效果。最後是三角戰術講究球權均分，這代表五人要能投能傳，以目前湖人隊狀況觀之，可能還是走擋拆戰術較為保險。因為，最核心人物是教練本身，此時湖人隊應該不會把漢姆開除、讓傑克森重出江湖走馬上任。

回顧歷史，三角戰術成功案例一定有巨星參與，包括上世紀90年代的喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen），他們陸續與葛蘭特（Horace Grant）、羅德曼（Dennis Rodman）搭配奪冠。進入2000年，則是以歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）為核心的湖人隊，後其則是加索（Pau Gasol）、布萊恩以及阿泰斯特（Ron Artest）配合，方得以連戰皆捷。加索顛峰時，有一手中距離和低位找到隊友空檔的能力，他與布萊恩連續三年闖入總決賽，並贏得兩次的總冠軍，他說：「這（三角戰術）相當流暢，在場上自然且迅速，我被放在一個很自在的位置，可以為隊友製造機會，透過空間安排讓我在低位操作，有時在三分附近與布萊恩一起跑掩護，不管是底線還是頂端。三角戰術需要理解比賽，擁有籃球智商，能察覺到周遭隊友的位置。」

湖人上一次的三角戰術組合核心是布萊恩與加索，兩人聯手連續三次闖入總決賽兩度奪冠。 陳光立／攝影
湖人上一次的三角戰術組合核心是布萊恩與加索，兩人聯手連續三次闖入總決賽兩度奪冠。 陳光立／攝影

美國籃球教練間對三角戰術的理論是，必須擁有天賦不凡的「外線」好手，他們可在無持球的情況下撕裂防守，才能在三角戰術取得效果，典型例子就是喬丹和皮朋，他們經常透過三角戰術讓敵隊潰防，關鍵是製造不對稱、透過高位或切入創造機會。也因此戰術擺那邊，但放眼聯盟能跑三角的沒有幾隊。湖人隊現況需要強大而有運動能力的後衛，在場上創造多種選擇，只是以里夫斯、普林斯和羅素評估，恐怕都不是合適人選。

歷史證明，三角戰術不但很挑陣容，即使跑順了也並非所向披靡。過往案例包括2004年的活塞隊就以4：1系列賽淘汰兵強馬壯的湖人隊，方法是強勢的禁區防守、多名能投善守的3D球員。2012年，湖人隊就宣告放棄三角戰術，先是找來布朗（Mike Brown），之後又換成迪安東尼（Mike D'antoni）這位進攻名師帶隊，未料非但未能逆轉乾坤，還讓布萊恩的阿基里斯腱斷裂提早關機。所以，我們或可回顧三角戰術的往日美好，但此非湖人現在的救命仙丹。

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