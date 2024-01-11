基督徒成功帶領普門封王 洪榮宏：在佛光山每天都很開心

「我在佛光山工作每天都很開心！」普門中學總教練洪榮宏說道，執掌兵符邁入第五年，洪榮宏日前率領球隊在鋁棒聯賽封王，如何以一名基督教徒身分成功帶領佛教球隊，不間斷的學習，讓他向上提升。

2019年普門發生爭議事件，洪榮宏接下教頭位置遭受嚴苛挑戰，且這又是他首度接觸青棒領域，他說，當時到台北面試，前三好體協會長賴維正告訴他，之前已經面談過好多人，希望趕快找一個教練穩定軍心，「賴爸(賴維正)說看到我走進辦公室後的一言一行，很符合他們想要的人選，坦白說我很緊張，像是挑女婿的心情。」

洪榮宏過去待過中興國中、中山國中，都是青少棒層級，且只是教練團一員，他說，第一次當總教練，掙扎很久，不知道能不能帶領普門這麼大宗教的球隊，又怕教不好球員，像白手起家的感覺，還好三好體協協助我，也告訴我剛進來不會要求戰績。

當時球員練球停滯，有的回到老家，有的到南華大學練習，洪總一一拜訪家長，加上學校召開說明會，從7、8人開始，球員才陸續歸隊，但球員與新教頭的陌生感需要時間，洪榮宏說，「我每天去球場拿的不是教練棒，好像是拿心中那把尺」，他提到，接球隊一個多月後打立德盃，居然預賽就輸掉了，當時心想是不是自己要回國中了？經歷快四個月才步上軌道，年底球隊到日本靜岡打交流賽，大家互相更了解，建立信任基礎，那年木棒聯賽拿第三，成績有維持住，感謝小朋友沒有偏差很多。

洪榮宏花了很多心力在球隊上，不僅是練球，要球員一個禮拜結束繳交生活心得，透過文字表述來了解他們，「有的小朋友寫錯字劃掉，有的塗立可白，從中可以知道他們每個人的個性」，處女座的他觀察入微，且要求完美，「你知道嗎？我是那種寫200字，只要錯一個字就會把紙丟掉的人。」

這種高標準應用在球技上，洪榮宏可以說是工作狂，只要當週訓練進度不如預期，就會加練，為了比肩強隊，他帶隊前兩年經常觀察平鎮高中、穀保家商等勁旅，看對方賽前練習、熱身，學習優點。

洪榮宏苦口婆心提點選手。 學生棒球聯盟提供

「基督教給我人生價值觀、佛教給我生活觀，其實沒有違和」，洪總說到，小時候就在教會玩耍，自然而然信了基督教，接觸到佛教後，像是禪修、打坐、寫書法都很生活化，可以培養運動員需要的特質，三好體協希望用體育弘揚佛法，打造跟其他球隊不一樣的特色，讓學生讀書要好、打球要好、品行要好。

「在佛光山工作每天都很開心，學校大力支持，不會受到外力的侷限」，洪榮宏說道，佛光山不只給了他一份工作，更照顧他的家人，他提到，三年內兩個親近的姐姐陸續因癌症過世，遭受不小打擊，「二姊(堂姊)洪瑞梅的後事還有棒球圈人士幫忙募款，大姊在去年因口腔癌離世，佛光山幫忙處理後事，讓我感觸很多，師父就像我的親人一樣。」

洪榮宏感謝佛光山照顧他的家人。 王婉玲／攝影

洪榮宏說，工作一定會有壓力，自己領軍的目標是讓球隊穩定，希望各大賽都能有4強成績，但如何讓家長信任佛光山的教育，願意將小孩子交給我們，這才是努力的方向。