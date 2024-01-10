中職／高薪成為議約枷鎖 球團精打細算不再大撒幣

2023季末至今是中華職棒罕見異動頻繁的休賽季，台鋼雄鷹確定簽下王柏融外，藉由擴編選秀、交易及簽約自由球員，一口氣網羅王躍霖、陳文杰、施子謙、江承諺、許峻暘、郭永維及賴鴻誠。另外陳俊秀則投奔自由後，黃袍加身轉戰中信兄弟。目前還傳出鄭鎧文、江國謙和劉志宏等可能琵琶別抱，有機會轉到其他隊發展。

這兩年自由市場最為熱鬧的，莫過於許多昔日球星被列入非契約保留球員，包含去年的富邦提出陳鴻文、王躍霖、林益全、高國輝及林琨笙，今年樂天則是有陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維等球員。連續兩年有球團這樣操作，而且母球團實際上都表達留人意願，主要是因為將高薪球員納入60人名單之外，可以不受減薪最多30%規定，無論有無簽回都可樽節支出。

經營職棒成本來就很高，因此從古至今實際有盈餘的球團並不多見，多少還是需要母企業銀彈支援。早期的中華職棒對於球員契約規則極少著墨，球員一旦簽下合約後，幾乎就是賣身契，沒取得離隊同意書，其他隊也無法挖角，甚至常常傳出有人遭默契封殺。球員收到簡訊離職通知的案例不勝枚舉，更別說跟球團談薪，那多半只是談心，多半換來一句共體時艱，有些球隊最高薪球員可能長期只有20至30萬月薪。不過雖然待遇不佳又低薪，但因為轉隊困難，在陣中談心久了，多還是充滿歸屬感，除了遭台灣大聯盟挖角的那一次，多數球員還是願意留隊。

兄弟象及興農牛曾經是中職最火熱的兩支球隊，但他們是家族經營的中小企業，與球員多是談心而不談薪。 聯合報系資料照片

直到二軍建立、球員工會成立、旅外好手歸國、自由球員制度出爐、主場經營概念成型、應援團大幅擴編後，讓經營成本更是逐漸墊高，幾支中小型企業經營的球隊接班人興致缺缺，紛紛轉賣給有規模的集團。至此除了給球迷更好的享受外，球員也開始簽約經紀人，替自己爭取更好的待遇，中職邁向錢鬥的時代之後，不少球員突破50萬月薪，甚至還曾出現百萬身價。

球員之所以能獲得高薪，除了自身球技、成績外，還需要有領導能力，能夠帶領球隊提升戰績。不過，大多球員邁入生涯末期後，早已是滿身是傷及過度疲勞，加上球隊多會找接班人，上場機會遭到稀釋，都會影響出賽數及表現。因此高薪球員成為議約的難題，球團不想再出高價，球員仍期待維持身價，才會造成部份球星直接被放到非契約保留球員。

有能力的球星在自由市場自然會是受到矚目成為被爭取的對象，然而目前除了陳俊秀被中信大手筆挖角外，相對高薪的只有賴鴻誠確定簽下新約。陳禹勳、郭嚴文都被視為即戰力，但卻還在只聞樓梯響的階段，很大的可能就是他們現在高薪成為議約的枷鎖。各球團也不急著跟高薪球員談，紛紛先爭取尚無實績的年輕球員，他們月薪大多在10萬元以內，對球團來說並不是太大的負擔。

許多Lamigo王朝的功臣，來到樂天之後都獲得不錯的待遇，但在球隊多年未能奪冠的情況下，高薪球員也成為開刀的對象。 聯合報系資料照片

背後是大型集團的球隊，預算並非是無上限，董事會、股東等審核者眾多，球隊必須有像樣的戰績並維持企業形象、以及其他附加價值等目標，否則就只能在商言商。除了台鋼以外，其餘球團多經營3年以上，早已沒了接手初期的雄心壯志，未來只會更精打細算，加上味全也是小資打天下，大撒幣時代已過，要看到錢鬥情景，恐怕是很難囉！