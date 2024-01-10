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天價合約竟然是給總教練 小熊幹大事只是嘴上說說？

聯合新聞網／ 丹尼爾
小熊上季有很大的進步，差一勝就能打進國聯外卡戰。球季結束後球迷都期待小熊在自由球員市場能搶下大魚，誰知道球團卻先急著用破紀錄的天價合約挖角釀酒人總教練康索。 美聯社
小熊上季有很大的進步，差一勝就能打進國聯外卡戰。球季結束後球迷都期待小熊在自由球員市場能搶下大魚，誰知道球團卻先急著用破紀錄的天價合約挖角釀酒人總教練康索。 美聯社

去年十一月，上個球季僅差一點點就能打進季後賽的芝加哥小熊，砸下重金請來了原密爾瓦基釀酒人總教練康索（Craig Counsell）擔任新任總教練。康索與小熊簽下的五年4000萬美元總值合約為大聯盟總教練史上最高薪，年均薪800萬美元不僅遠遠超過所有現任總教練，更一舉打破了前紐約洋基教頭托瑞（Joe Torre）於2007年創下的750萬美元年薪的總教練最高薪紀錄，震驚業界。

53歲的康索2011年才從球員生涯退役，2015年首次執教就擔任釀酒人總教練，執教經歷不算長，但成績非常輝煌。他在釀酒人的九個球季，總成績707勝625敗，勝率0.531，總共帶領釀酒人拿下三座分區冠軍，最近六個球季五次晉級季後賽，同時也是釀酒人隊史最多勝的總教練。康索不僅有成績，在調兵遣將和球員溝通方面也相當出色，深受球員喜愛，這讓小熊棒球營運總裁霍耶爾（Jed Hoyer）決定提早解僱還有一年總教練約的羅斯（David Ross），因為「不是羅斯不好，而是康索無疑就是總教練中最頂的。」

小熊原本的總教練羅斯(右)上季帶兵的表現已是相當不錯，但球團還是將他解雇，認為康索才是當前最適合執掌帥印的人選。 美聯社資料照片
小熊原本的總教練羅斯(右)上季帶兵的表現已是相當不錯，但球團還是將他解雇，認為康索才是當前最適合執掌帥印的人選。 美聯社資料照片

康索上任的新聞一發佈，小熊全隊上下，以及遍佈全美的「熊迷」都振奮不已，認為在國聯中區沈寂多時的小熊終於要試圖振作了。除了會在自由球員市場會有所斬獲，甚至夢想著小熊可以在競爭激烈的大谷翔平爭奪戰中勝出，讓大谷和同樣來自日本的外野手鈴木誠也併肩作戰，帶領小熊走出連續三年打不進季後賽的困境。誰知道，兩個月過去了，大谷不但沒有來，小熊在自由球員市場的收穫還是「零」，至今還沒有簽下任何一名市場上的大聯盟球員。眼看距離春訓只剩下一個多月的時間，不少小熊死忠球迷已經對於總裁霍耶爾相當不耐煩，畢竟如果僅僅憑藉現有的陣容，即使找來功力多高超的總教練，要在國聯中區突圍也不容易，遑論要在季後賽走得多遠。

作為大聯盟的高人氣球隊之一，小熊隊要錢有錢，球迷基礎也不輸東、西岸的強權洋基和道奇，是名符其實的大市場球隊，但近年的成績卻遠遠不及同分區的釀酒人和聖路易紅雀。過去五個球季，小熊只在2020年的縮水球季打進外卡系列賽，大多數的時候，戰績不上不下，衝擊季後賽總是差了一步。2023年球季，小熊靠著新加入的明星游擊手史旺森（Dansby Swanson）、表現大幅回春還贏得國聯東山再起獎的前MVP貝林傑（Cody Bellinger）、竄起的王牌投手史提爾（Justin Steele），以及中生代和年輕球員如鈴木誠也、哈普（Ian Happ）、何納（Nico Hoerner）、莫瑞爾（Christopher Morel）的穩定貢獻，在季中打出讓人出乎意料的佳績，雖然在球季末的一波低潮，讓小熊最後以83勝、79敗作收，還是與季後賽無緣，但和上個球季相比顯著進步的表現，似乎代表著球隊正在往好的方向前進。

貝林傑在小熊谷底反彈，獲選東山再起獎，證明小熊眼光獨到。不過他在新球季準備走人，好不容易出現轉機的小熊打線勢將出現斷層，球團必需要開出能讓他滿意的價碼，或是在自由球員市場再賭一把。 美聯社資料照片
貝林傑在小熊谷底反彈，獲選東山再起獎，證明小熊眼光獨到。不過他在新球季準備走人，好不容易出現轉機的小熊打線勢將出現斷層，球團必需要開出能讓他滿意的價碼，或是在自由球員市場再賭一把。 美聯社資料照片

展望2024球季，小熊陣型不差，但先發投手史卓曼（Marcus Stroman）選擇跳出合約成為自由球員，歸隊機會渺茫，而同樣成為自由球員的貝林傑已是今年市場上僅剩的大咖打者，要讓他繼續身穿小熊戰袍，球團勢必需要拿出相當優渥的合約條件才能如願。如果兩人都無法簽下來，小熊戰力將不進反退，因為先發投手輪值、牛棚、中外野都還需要適當的人選補上空缺。而管理階層願意拿出多少銀彈去搶市場上的頂級先發投手如史耐爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、終結者海德（Josh Hader），還是要盡可能爭取能讓內野進攻火力升級的查普曼（Matt Chapman）和霍金斯（Rhys Hoskins），都是未知數。

而小熊另一個有可能大幅提昇戰力的選擇，是日籍左投今永昇太。以入扎方式挑戰美職的今永昇太必須在本週四下午五點（美東時間）前完成簽約，而據報導，雖然目前所有跡象指出，今永昇太被最可能加盟的球隊是舊金山巨人，但總裁霍耶爾曾在去年九月時親自飛到日本觀看今永投球，如果霍耶爾選擇在最後一刻出手攔胡簽下今永，也不是不可能。

小熊對日籍投手今永昇太非常有興趣，但可能要付出比上季大都會簽下千賀滉大更高的價碼。 路透社資料照片
小熊對日籍投手今永昇太非常有興趣，但可能要付出比上季大都會簽下千賀滉大更高的價碼。 路透社資料照片

無論如何，截至目前為止，除了延攬到康索擔任總教練，小熊的購物清單上還是一片空白。如果開季之前小熊仍然一無所獲，就像請來大廚卻沒有好的食材可以料理，白白浪費了廚師的好手藝，而能進一步補強陣容的時間已經不多了。

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