沒有三十三不上舊金山 到頭來巨人又成養老院

儘管還有兩個多月才開打，但今年大聯盟賽季的主旋律早已敲定除了道奇還是道奇。其實就算道奇沒有簽下大谷翔平跟山本由伸，最近11年贏得10次國聯西區冠軍的他們再次衛冕分區冠軍也幾乎沒有懸念。畢竟同區競爭對手響尾蛇跟教士雖能連番在季後賽爆冷淘汰道奇，但在例行賽中，位居分區第二的他們戰績都落後道奇十幾場。可以說如果沒有運氣成分極大的季後賽，道奇絕對是近代棒球最強球隊，而且沒有之一。

道奇春風得意的反面則是巨人的落寞失意。近11年中，唯一能擊敗道奇拿下分區冠軍的正是2021年的巨人。儘管當年他們只以一場勝差險勝，有了力克強敵的經驗，巨人總管薩伊迪（Farhan Zaidi）一心打造一隻足以再次挑戰道奇霸權的勁旅。但他也明白，除非先找到一位頂尖球員作為球隊核心，否則近兩年戰績都在五成上下徘徊的巨人絕無可能再次重返季後賽，更遑論與已經手握貝茲（Mookie Betts）及弗里曼（Freddie Freeman）兩位MVP的道奇相匹敵。

也因此，連續兩個休賽季薩伊迪都秉持「要玩就要玩大的」心態，不斷向最大牌的自由球員示愛。但天不從人願，去年冬天他們苦苦追求的賈吉（Aaron Judge）在最後一刻選擇鳳還巢，今年巨人再次向大谷跟山本發動進攻，偏偏這兩位日本球員選的不是別人，正是他們的頭號敵人道奇。

巨人在前年球季結束之後，本來對搶下巨砲賈吉深具信心，但最後還是敗給洋基。 美聯社資料照片

如此一來，巨人就不得不回到過往的老法子——把原本要捧給頭號球星的大把銀子分散到多位二線球員身上。去年巨人一口氣花了1.6億美金簽下七位自由球員，其中既有漢尼格（Mitch Haniger）及康佛托（Michael Conforto）這兩位單季能轟30發全壘打的明星外野手，也有足以擔任二三號輪值的先發投手史崔普林（Ross Stripling）跟米納亞（Sean Manaea），甚至還砸大錢（3年3600萬美金）把陣中怪投泰勒．羅傑斯（Tyler Rogers）的哥哥太勒（Taylor Rogers）也找來，組成史上第四對雙胞胎隊友。

然而這些遠遠稱不上頂級球星的自由球員都有一個共同點——就是他們多半已經過了生涯巔峰，最年輕的康佛托也已在去年三月年滿30。過去巨人曾因偏好找老將組隊被國內球迷戲稱為「沒有三十三，不上舊金山」。但當年他們找的可都是像前海盜MVP麥卡臣（Andrew McCutchen）及光芒台柱三壘手隆戈利亞（Evan Longoria）這種寶刀未老的一線球員，絕非漢尼格等人可比。

巨人過去有投資麥卡臣、隆戈利亞成功的經驗，因此去年球季也找來老將康佛托，結果卻成為冤大頭。 歐新社資料照片

結果可想而知，薩伊迪量大質卻不精的騷操作沒能幫助球隊更上層樓。上一季巨人不進反退勝率降到五成以下（79勝83敗），再加上響尾蛇異軍突起導致名次掉到第四，當年拿下分區冠軍的總教頭凱普勒（Gabe Kapler）也因此球季還沒打完就被摘掉烏紗帽。

秋去冬來，今年巨人又是舊事重演。先是被兩大日本球星拒於門外，再加上目前市場上動向最受矚目的兩大自由球員史奈爾（Blake Snell）跟蒙哥馬利（Jordan Montgomery）以及交易大熱門希斯（Dylan Cease）加入巨人的機率也不高，在簽下來自韓職的「風之孫」李政厚後，有錢沒處花的巨人只得病急亂投醫，找上水手換來去年僅投一場就因手肘受傷整季報銷的先發投手瑞伊（Robbie Ray）。

今年國聯塞揚獎強投史奈爾是目前最熱門的自由球員，巨人雖然對他有興趣，但史奈爾最有可能的去處還是洋基。 美聯社資料照片

瑞伊絕非等閒之輩，他曾在2021年拿下投手雙冠（防禦率王及三振王）與塞揚獎，也因此水手當年才會送上一紙5年1.15億美元的大約。但年過32的瑞伊除了經歷去年大傷外，球員生涯已明顯開始走下坡，不然水手不會願意用他交換去年打出生涯最差一季的漢尼格跟上一季防禦率高達4.88且同樣因傷停賽大半季的先發投手德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）。更重要的是，由於開完韌帶重建手術的瑞伊還在復健中，何時能回到場上猶是未知數。此時此刻總管薩伊迪做出這筆交易，對急於重返競爭者之列的巨人來說可謂毫無幫助。

如果光看總冠軍數，巨人無疑是本世紀最成功的球隊之一。他們在21世紀拿到三座世界大賽冠軍，不僅是國聯最多，並且創下連續三個雙數年（2010、2012、2014）奪冠的紀錄。但例行賽戰績不夠好，再怎麼擅長打季後賽也是白搭。在本季國聯西區冠軍已等同道奇囊中物的狀況下，想力圖振作的巨人想進季後賽，光是同區就有新興的響尾蛇跟尚可一戰的教士兩大對手。在自由球員爭奪戰連番失利後，如今巨人明顯又走回過去的老路，再次淪為昨日黃花球員的養老院。