連宰公鹿兩場震撼東區 溜馬只差一人就成爭冠球隊

NBA今年很多異象，也有很多表現非常特別球隊，19勝14敗東區第五溜馬就是最「與眾不同」代表。溜馬投籃命中率5成07、場均得分126.4分、進攻效率、助攻30.6次都是聯盟第一，三分命中率3成83聯盟第三，這是一支進攻武器非常多、擅長得分而且進攻效率特高、三分特準球隊。

溜馬有四名板凳球員場均得分達二位數，全隊有八名輪換主力場均得分達二位數，都是聯盟第一，這是非常特別現象，進攻多點成面，板凳、角色球員經常能改變比賽。

最近三天溜馬連續兩場擊敗東區戰績第二公鹿，一場122：113收拾公鹿，另一場142：130直接轟得公鹿暈頭轉向，今年球季溜馬對公鹿五戰4勝1敗，溜馬簡直就是公鹿第一剋星。溜馬不只是靠多點進攻、三分火力和板凳暴徒擊敗公鹿，溜馬籃板球、禁區得分、失誤控制全部都贏，毫無僥倖。

看公鹿主將們在板凳上一連不甘心的表情，就知道他們對於連續兩場敗給溜馬實在難以接受。 美聯社

戰績很漂亮，現實卻很殘酷，儘管溜馬足夠強大，進攻火力超驚人，陣容深度、角色球員、外線火力和投籃效率都是精英級別，但沒有任何NBA專家、媒體認為溜馬是一支總冠軍級別球隊。

溜馬離真正爭冠球員 還缺少第二號球星

溜馬第一球星是23歲196公分主控哈利伯頓，場均24.7分、12.7助攻，投籃命中率五成，三分命中率四成，NBA數十年沒出現過這種高規格控球後衛，有身高、外線準、組織傳球創造力一流、失誤率極低，同時還能打出24+12超凡數據年輕球星。

天才控衛哈利伯頓從國王被交易到溜馬還不滿三季，已經幫助這支球隊改頭換面，本季差一點就能拿下季中錦標賽冠軍，他也很有機會正式成為聯盟第一助攻王。 美聯社

溜馬第二號大將是中鋒特納，場均 17.6分、7.4籃板，特納防守一流，火鍋能力驚人，有速度、協防大、投籃精準，但特納的存在是爭冠球隊內線基本配備，溜馬還需要第二個球星，最好是前鋒，才能成為一支真正爭冠級別球隊。

溜馬第三得分點就是角色球員，21歲替補得分後衛馬瑟倫，場均14分。今年是馬瑟倫第二個賽季，他擁有超乎成熟的比賽直覺和打爛仗能力，進攻技巧多樣，能投會切，有出色籃下終結能力，

後衛馬瑟倫(右)在生涯第二個球季就已培養出優異的打爛仗能力，成為溜馬破壞對手節奏的武器，不論是打先發或替補都很稱職。 美聯社

過去幾年一直深陷交易傳聞，幾乎被捧上天的射手希爾德，今年場均12.8分，投籃命中率4成3，三分命中率3成8，在溜馬只是第四號得分手，角色、分量和出賽時間都沒有那麼關鍵。因為溜馬中還有更多能改變、左右比賽勝負角色球員。

替補控球麥康納是其一，出色防守、超凡替補效率、經常有神來之筆，他屬於那種即使不得分也能改變比賽、幫助球隊、給對手十足壓力功能型球員。防守專家前鋒布朗是其二，布朗是金塊上季奪冠主要功臣，防守、針對性極強，不佔球權、可以打多個位置，他是教練調度用人最靈活棋子。

21歲替補前鋒傑克森(Isaiah Jackson)是其三，206公分傑克森來自肯塔基大學，場均7.4分、4.4籃板，但他的上場時間只有14分鐘多，速度快、協防一流、身高對位可裡可外，投籃命中率6成7，替補效率高、速度對位都是一流，完美填補陣容中需要防守、二波籃板、空手接應需求。

希爾德這些年一直被視為聯盟頂尖外線射手之一，他也確實有這樣實力和穩定表現，但溜馬陣容深度和輪換並不需要太依靠希爾德，溜馬擁有更多足以改變比賽、左右比賽勝負功能性球員。

射手希爾德(右)是上季全聯盟三分球進球榜第二名，僅次於勇士K湯，近來原本也非常火熱，但一夜之間突然被調為板凳中的板凳，成為球隊為加強防守而犧牲掉的球星，恐怕很快也將成為溜馬交易來第二號球星的籌碼。 美聯社

溜馬應該會在二月球員交易截止日前有動作，他們還需要第二號球星，這支聯盟進攻效率第一、得分第一、投籃命中率第一的球隊，很有機會成為東區三強塞爾蒂克、公鹿、76人之外的奪冠大黑馬。