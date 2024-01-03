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101英里的指叉球！杜蘭顛覆球迷對傳統火球男刻板印象

聯合新聞網／ littlenosejiang
雙城新生代終結者杜蘭，投出破百英里直球如家常便飯，甚至連武器庫中的指叉球都能飆破101英里。 美聯社資料照片
雙城新生代終結者杜蘭，投出破百英里直球如家常便飯，甚至連武器庫中的指叉球都能飆破101英里。 美聯社資料照片

提到大聯盟的火球男，最直接的聯想不外乎就是查普曼（Aroldis Chapman），他在2010年創下的最速105.8英里（170.2km/h）紀錄，時至今日仍無人能及，然而，雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）從另一個角度突破了球迷的想像，今年8月初對上紅雀的比賽，他投的14球當中只有6顆好球，弔詭的是，打者對另外8顆壞球全部選擇揮棒，其中一顆101.1英里（162.5km/h）的指叉球更是讓打者成為人體電風扇，這顆指叉球的垂直掉落幅度多達25.3英吋，卻擁有如此驚人的球速，綜觀本季，杜蘭62.1局的投球中送出多達84次三振以及2.45的ERA、12.13的K/9及27次的救援成功，讓人不禁好奇，這位年僅25歲的新生代終結者究竟是何方神聖？

杜蘭用時速101.1英里（162.5km/h）的指叉球三振對手。影片來源：MLB官方網站

來自棒球大國多明尼加的杜蘭，最初是在2015年由響尾蛇以國際自由球員合約簽下，隨後雙城於2018年透過艾斯柯巴（Eduardo Escobar）交易案延攬入隊，他擁有成為頂級投手的先天條件——超過195公分的高大身軀以及強壯的下盤，22年開季，杜蘭在雙城的農場新秀排行中名列第7，同年完成生涯初登板，且成績一鳴驚人：67.2局的投球中送出89次三振，ERA僅1.86，菜鳥球季就成為雙城牛棚的中流砥柱，其驚人的球威以及球速是一大看點，本季的四縫線直球均速將近102英里，毫無疑問地是全聯盟第一，此外，杜蘭仰仗自己得天獨厚的身材條件，增加了投球時出手點距離投球版的距離（Extension），從去年的38英吋大幅提升至今年的57英吋，進一步讓打者的感知速度（Perceived Velocity）大大提升，美國時間7月19日對上水手的比賽，他飆出時速104.8英里（168.67公里）的直球，更是寫下2023球季最速紀錄。

杜蘭在2023年7月飆出時速104.8英里（168.67公里）的四縫線速球，創下該季最速紀錄。影片來源：MLB官方網站

除了剛猛的速球，杜蘭更令人著迷的，是他那動輒超過一百英里（平均98.4英里）的快速指叉球，這顆指叉球特殊到專家們賦予了他獨一無二的命名——「Splinker」，也就是伸卡（Sinker）與指叉球（Splitter）兩個英文單字的結合，原因就是他用傳統指叉球的握法，卻飆出近似指叉球的球速，指叉球在本季為杜蘭帶來8的Run Value，是武器庫所有球種中最高，打者揮空率26.8%雖然低了一些，但平均擊球仰角僅有-14度、88.4的擊球初速，意味著即便打者擊中球，也很難形成具有威脅性的長打，對戰xwOBA僅 .238，這也難怪如此獨特的球種，使用量只排在他的武器庫中第三，且通常在球速落後時使用，杜蘭本季高達66.2%的滾地球率（聯盟平均44.6%），就是由此而生。

杜蘭本季指叉球均速98.4英里寫下聯盟紀錄，排名第二的藤浪晋太郎(圖)，指叉球均速「僅」92.8英里。 美聯社資料照片
杜蘭本季指叉球均速98.4英里寫下聯盟紀錄，排名第二的藤浪晋太郎(圖)，指叉球均速「僅」92.8英里。 美聯社資料照片

火球男給眾人的印象，多半有一好沒兩好，不少有驚人球速的牛棚投手，控球能力卻不怎麼樣，2019年以平均100.8英里寫下聯盟紀錄的希克斯（Jordan Hicks）就是代表之一，但噁心的是，本季以101.8英里刷新紀錄的杜蘭，控球竟然出奇地好，生涯7.9%的保送率還略低於聯盟平均，直球總能控在高角度以製造揮空，而方才提到的指叉球也不俗，無論對上左打者或右打者，就是一個勁地往9號位置塞，反倒是用來對付左打者的曲球稍不理想，但總歸還是能創造45.9%的揮空率，這也是雙城球團願意讓這名大聯盟二年級生承擔終結者要務的關鍵。

球速、球威和控球，杜蘭基本上具備所有成為優秀投手的條件，作爲年僅25歲的年輕終結者，期待他與同樣來自多明尼加的金鶯隊包提斯塔（Felix Bautista）一起，成為新世代終結者的代名詞。

MLB專欄 MLB 美國職棒 雙城 查普曼 藤浪晋太郎

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