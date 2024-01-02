中職／半數球隊換新教頭 陳金鋒的挑戰最大卻應該不難

富邦在2024第一天正式公布由原二軍總教練陳金鋒就任一軍總教練，原一軍總教練丘昌榮則轉為首席教練，隨著富邦教練團底定，還有去年已宣布的樂天及中信分別由古久保健二及平野惠一接任總教練，等於6支球隊中有半數的球隊在今年季前更換總教練，比例是近年來新高，而根據球隊體質及戰績的不同，這些新教頭的挑戰也有所不同。

這3名新教頭中最早公布的就是樂天，樂天在11月底就公告總教練曾豪駒卸任，由原首席教練古久保執掌兵符；Lamigo在20年由樂天接手後，曾豪駒就擔任總教練職務直到23年季後，4年的時間內，過去2年都打進台灣大賽，但皆鎩羽而歸，相較於過去Lamigo時期的9年6冠有些落差，不過樂天的整體戰力在聯盟前段班，尤其是打擊能力，這幾年都是聯盟之冠，競爭力仍十足。

樂天桃猿早在去年11月底就公布由古久保健二接掌一軍兵符 聯合報系資料照片

去年季後樂天球員流動為歷年之最，不但一直提供穩定火力輸出的陳俊秀行使自由球員權利，隨後轉隊前往中信，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維等幾名還有戰力的老將也未被放進60人名單內，其中郭永維、賴鴻誠先後被台鋼簽下，連同稍早被台鋼擴編選秀挑走的許峻暘，以及季中被交易的王溢正、藍寅倫、翁瑋均等人，加上擁有高人氣的王柏融回歸中職也沒有樂天的份，新的球季，古久保要帶領陣容變動不小的樂天，最基本的任務就是維持住這2年都在前段班的戰績，更進一步就是再度打進台灣大賽，進而奪下樂天接手後的首座總冠軍，另一方面，與日籍球團高層保持順暢的溝通則是古久保帶隊的另一個工作。

中信在去年一季的時間就更換了2位總教練，先是林威助被無預警換掉，由彭政閔接手，沒想到最終無緣季後賽，三連霸夢碎，在一片猜測聲浪中，12月底中信正式宣布由平野接任總教練，彭政閔則調任二軍總教練及農場主管，由於平野在林威助下台後也隨之職務調動，因此宣布接任後引起極大的討論。

隨著林威助下台而調整職務的平野惠一，意外地又轉任為新年度的一軍總教練。 圖/中信兄弟提供

平野在22年加入中信後已2年時間，對球隊雖有一定了解，但他與林威助同屬日職系統，這次回歸一軍執教，是否會再遇到之前的風格認同問題，是新球季中信戰績重回前段班的關鍵之一；而在補進陳俊秀增強火力之餘，新球季卻也面臨到本土先發投手不足的情況，平野能否突破困境，還是只是一個等待彭政閔準備好了前的過渡教頭，就看他的帶隊功力了。

要說3人中挑戰最大的新教頭，當然就是富邦的陳金鋒了，陳金鋒球員時的輝煌無須多談，他在22年接任富邦二軍總教練，連2年打進二軍總冠軍賽，22年奪冠，去年11月也帶領中華隊去東京打亞冠賽，累積了一定的執教經驗，接任一軍總教練後，雖說挑戰最大但也不算太難。

首先要講到陳金鋒的優勢，一是他早在17年加入富邦時就擔任副領隊、顧問等要職，22年執掌二軍兵符時也還身兼副領隊，相較於前兩任總教練都是向外覓才而來，陳金鋒算是富邦球團本身培養出來的，或許會擁有較大的權力，與高層的溝通相信也不會有太多阻礙，能夠使得球隊的運作更加順暢；二是身為旅外老大哥，在國外打拼多年，之後也回國征戰沙場，對於陣中球員的心態調整應有所幫助。

富邦過去幾年戰績積弱不振的主因就是打擊不佳，球員時期以打擊見長的陳金鋒，執教二軍時也曾協助陣中球員調整打擊姿勢及策略，上任一軍教頭後，首要的任務就是提升富邦的打擊能力，富邦投手的近年表現並不算差，只要火力能有所增強，相信對戰績會有明顯的助益，戰績提升當然是陳金鋒上任的首要目標。

富邦在過去兩年都是墊底，勝場數也都不到50勝，雖說今年有台鋼的加入，要擺脫墊底機會很高，但球迷要的不只是脫離墊底，而是再度打進季後賽，這或許不是一年就能達成的，但至少陳金鋒在今年要完成超越前2年勝場谷底的初步目標，才會讓球迷對未來有所期待，對他個人而言，也才有望打破富邦接手後，總教練撐不到第3年的魔咒。