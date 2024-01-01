中職／江承諺和郭俊麟交易 獅鷹未必雙贏但不會有輸家

2023年季中台鋼雄鷹完成世紀交易案，等同用選秀狀元向樂天桃猿換來王柏融、王溢正、藍寅倫、翁瑋均，日前再以第2次擴編選秀從富邦悍將挑來的右投郭俊麟，換來統一獅左投江承諺，台這兩筆交易都相當漂亮，也為明年球季球隊初次打一軍賽打下基礎。

台鋼作為新軍當然什麼都缺，先發輪值就是一大缺口，扣除洋砲和1名終結者洋投，台鋼5人先發輪值擺2名洋投，還有3名本土投手的缺口，郭俊麟在富邦先發、中繼兩頭跑，而且他在中職生涯先發防禦率4.99，24場只拿到4勝，相較之下，江承諺就是標準的先發型投手，更符合台鋼的隊形和需求。

江承諺是中職開放高中生選秀的第一批球員，至今已有10年資歷，目前也才28歲，正值當打之年，生涯出賽169場其中122場先發，戰績34勝50敗9中繼，防禦率4.93，也是統一獅隊史最多勝左投。

近3年江承諺先發36場，平均每場吃下5局，防禦率3.64，被打擊率0.281，每局被上壘率1.38，表現算中規中矩，由於統一獅先發輪值已有多名洋投和胡智爲、古林睿煬、林子崴卡位，因此江承諺沒有太多發揮空間，去年在一軍只先發4場共投17.1局，防禦率2.08。

統一獅有多位本土先發投手，因此江承諺雖是受歡迎的左投，但其實並沒有太多的發揮空間。 圖／統一獅隊提供

如果今年球季胡智爲、古林睿煬、林子崴身體健康，預期江承諺在統一獅也不會有太多先發機會，與其如此，倒不如拿江承諺作為交易籌碼，換來有經驗又能先發、中繼兩頭跑的郭俊麟，促成兩隊這一樁交易。

和統一獅先發輪值兵強馬壯的狀況不同，在交易前，台鋼非常需要可靠的3至5號先發本土投手，江承諺的到來，不但直接補上1個先發輪值的缺，如果他每週每次先發能吃個5局，一整季防禦率壓在4以下，對於新軍台鋼來說就是相當大的幫助，他甚至有機會挑戰個人單季最多104局的投球局數紀錄（2015年）。

從2015至22年期間，江承諺單季先發場數都達兩位數，是不折不扣的先發型投手，雖然他並非球速剛猛的強力投手，不過球路陰柔兼具左投優勢，如果控球準的話頗具壓制力，台鋼拿到江承諺絕對是一步好棋。

對統一獅來說，失去很少用到的江承諺，得到能擔任第6、7號先發和長中繼的郭俊麟，其實也是不錯的選擇，特別是在去年底擴編選秀被台鋼挑走施子謙之後，統一獅等於少一名能投長中繼的投手，把郭俊麟交易過來正好補足缺口。

郭俊麟適合擔任長中繼，正好是統一獅目前欠缺人手的位置。 聯合報系資料照片

去年郭俊麟出賽23場其中8場先發，戰績2勝7敗，防禦率6.39，每局被上壘率1.71，帳面成績並不理想，今年轉換新環境，相信郭俊麟也在尋求谷底翻身的契機，近年有不少球員轉隊表現都大回春，包括林益全、王勝偉、林智勝、胡金龍，郭俊麟能否投出行情有待時間驗證，現在這個時間點論交易成敗還言之過早。

過去中職交易案總是靜悄悄，很大的原因是「怕被佔便宜」或是「擔心放出好手資敵」，隨著台鋼不到半年完成兩筆重大交易案，說明雙方也能夠有「各取所需」的想法，就拿江承諺來說，來到台鋼得到更多出賽空間，對選手和球團都是好事，也期待未來中職能有出現更多的交易案活絡市場。