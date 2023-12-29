庫班售獨行俠現賺35億美元 NBA最精明、最投入的老闆

達拉斯獨行俠老闆庫班2000年用2.85億美元買下球隊，2011年成功奪冠。曾誓言要當獨行俠老闆40年的庫班，2023年12月賣出球隊大部分股權，現賺35億美元，庫班仍持有獨行俠27%股權，繼續負責球隊籃球事務決策。

「球團新老闆告訴我，籃球部分我想怎麼做就怎麼做」。庫班強調，獨行俠現在擁有財務上優勢，我也拿到更多的錢，這是很棒的合作關係，可以幫助球隊更有競爭力，並在達拉斯興建獨行俠新球場。

大手筆買下獨行俠是拉斯維加斯賭場大亨金沙集團艾德森家族(Miriam Adelson)，庫班出售球隊不但賺到當年投資十幾倍金錢，他還擁有籃球事務決策，繼續展現他「瘋狂老闆」熱血風格和絕不姑息市場戰略。從小就擁有生意頭腦的庫班，根本NBA 30支球隊老闆最大贏家。

獨行俠隊史兩度打進總冠軍賽，第一次在2006年，七戰四勝系列賽2：0領先熱火，接下來意外4連敗輸給邁阿密熱火。第二次在2011年，七戰四勝總冠軍賽熱火先取得2：1領先，最後小牛3連勝神奇翻盤，摘下隊史唯一一冠。

庫班長期對諾維茨基(左)充滿信任，並且為他找來控球高手基德(右)，兩人聯手終於在2011年為獨行俠贏得隊史首次總冠軍！ 歐新社資料照片

90年代末庫班靠科技、網路起家，搭上網路世代列車，庫班擁有科技、媒體、網路背景優勢，喜歡事必躬親，注重細節和溝通，他更是典型生意人，從小就有生意頭腦和超強意志。擁有獨行俠前10年，庫班就像NBA聯盟「眼中釘」，因為庫班對當年NBA執行長史騰雷厲風行裁判零容忍和執法方式，完全無法忍受。

庫班發揮自己在科技、媒體、網路專長，把每場比賽裁判可能漏判、誤判或錯判的判例剪輯，畫出重點，每周送到聯盟辦公室提出申訴，要求聯盟改善，嚴格監督裁判執法水平和考核。

庫班同時也是被聯盟罰款累積最多的球團老闆，因為他的大砲性格，不爽公開就轟裁判和聯盟姑息，輸球就送比賽剪輯爭議判決或錯誤判決向聯盟抗議，從2000-2010這十年期間，幾乎每周都可以看見庫班和聯盟對抗、挑釁、鬥爭新聞。

庫班擔任獨行俠老闆23年，被聯盟罰款超過100萬美元，庫班在每筆聯盟罰款同時，另外會捐出相同罰款金額給公益慈善團體，引發球迷、媒體更多關注和議論，場內失血，場外做公益，爭議形象庫班史上唯一。

庫班在每次被聯盟罰款的同時，也捐出同等的金額做公益，充份盡到球隊老闆的社會責任。 法新社資料照片

過去10幾年庫班行事風格有全然不同改變，他不再跟聯盟對抗，一而再再而三挑剔裁判執法尺度和細節，庫班喜歡在場邊瘋狂作秀，獨行俠每場比賽他都在現場看球，那個情緒最high、渾身是戲、動不動就搶鏡頭的人，就是獨行俠老闆庫班。

看得出來庫班已經不再那麼執著於比賽是非公平正義，他逐漸被NBA娛樂和職業運動文化感染，這也是賭城大亨最終能買下NBA球隊，庫班也樂於出手大賺現金巨大改變。

23年，從2.85億美元變成35億美元，庫班不但想要贏球、奪冠，他更想要贏得全世界。

23年，獨行俠兩度打進總冠軍賽，一度奪冠，現在迎合聯盟和市場趨勢，球團轉手續給賭城金沙集團，庫班肯定是最精明的NBA老闆。

獨行俠在金沙集團的重金挹注之下，應該不會讓唐西奇鬱悶太久，勢必會幫他找來更有力的支援。 美聯社

庫班出售獨行俠，NBA球團轉手賣給賭城大亨，驗證庫班說的，「世界正在改變，媒體關門、傳媒整併，以前的優勢不再是優勢。」

籃球不再只是籃球。