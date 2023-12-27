軟硬體再加油 大巨蛋也可以是親子樂園

兩週前結束的亞錦賽，總共在剛啟用的台北大巨蛋安排了十三場比賽，吸引了超過十萬人次進場看球，平常每場8345人，吸票能力驚人。明年三月，日本職棒的讀賣巨人將在大巨蛋與中華職棒球隊進行兩場比賽，如果四萬人的座位得以全面開放，單場進場人數很可能寫下台灣棒球史的新紀錄。筆者認為，這座不管是球場設施、觀眾觀賽體驗和舒適度、交通易達性都遠勝台灣其他職棒場地的大巨蛋，很有可能從根本性的改變目前的球迷客群和球場文化，吸引更多原本對棒球不了解或沒有興趣的新球迷進場。台北的天氣悶熱又多雨，不管是天氣炎熱的夏季還是陰雨綿綿的梅雨季，如果看棒球能和在百貨公司逛街購物一樣舒服，相信會有不少人選擇到球場看球，有小孩子的家庭，也多了一個在夜晚或週末溜小孩的地點，而大巨蛋正有這個獨特的場地優勢。正因為如此，大巨蛋要如何讓球場也成為一座能吸引小朋友的「親子樂園」，讓大人看棒球、小朋友也有樂趣，在軟、硬體上，都有許多可以增強的空間。

洛杉磯道奇球場在整修翻新之後，外野觀眾席後方有一整區的兒童遊樂空間 丹尼爾／攝影

先不說別的，本屆亞錦賽的購票系統上的注意事項有這一條：「為顧及觀眾安全及球場秩序，請儘量勿帶幼兒；如帶幼兒時，務請妥善照顧避免意外發生。」當然，身為父母要照顧小孩的安全，這在任何地方都一樣，但直截了當地說不歡迎帶幼兒的家庭進場，顯然主辦單位並沒有將球場視為親子友善的空間。至於明年讀賣巨人交流賽的官方售票網頁，則是因為場地安全的顧慮，直接明定「身高115公分以下之觀眾禁止購買及進入四樓（含）以上觀眾席」。（截至目前為止，大巨蛋四樓以上的區域尚未售票，但如果未來逐步開放，有身高未達115公分小孩的家庭在購票時必須避開這個區域的座位。）筆者認為，要求觀眾遵守這個規範，管理上很難做到百分之百，還不如儘快在硬體上做加強和防範措施，讓場館內所有的開放空間都能保障大、小朋友的安全。

紐約大都會主場的兒童遊樂區，讓小小孩也能體驗揮棒跑壘的樂趣 丹尼爾／攝影

棒球場作為休閒場所，本來就應該是適合闔家同樂、各個年齡層的需求都可以被滿足的地方，這體現在大聯盟球場多元的親子設施和以小朋友為主要對象的各項活動。以筆者最熟悉的巴爾的摩金鶯主場金鶯公園（Orioles Park at Camden Yards，又譯坎登園）為例，球場內野一壘側觀眾席後方規劃了一整區的兒童遊樂區，其中包括大型互動樹屋、彈跳床、投準區，也設有兒童餐攤位，這些都是大聯盟球場基本配備。另外，每週日下午的主場比賽結束後，都會有「kids run the bases」活動，讓年齡介於四歲和十四歲之間的小朋友進場跑壘，親身體驗在大聯盟球場奔馳的感受。如果是第一次入場的小朋友，還可以跟工作人員拿製作精美的首次入場證明書。

前金鶯內野手貝克漢(中)於球場參觀活動為小朋友簽名 丹尼爾／攝影

在某些特定場次，進場會發送兒童專屬進場禮（如玩具車、兒童棒球帽等等），只有十四歲以下的小朋友才能領取。以上這些都是免費，只要進場的小朋友都能享受。其他球隊也有類似的親子遊樂空間，如洛杉磯道奇主場在2021年大幅整修後，中外野後方變成一整區的兒童遊樂空間，而聖地牙哥教士的沛可球場（Petco Park）的外野看台區，有一座小型兒童球場，比賽進行時，有工作人員負責餵球給小朋友打擊、跑壘，讓小朋友在球場一點都不無聊。也因此，去大聯盟球場看球，小孩子不僅僅不會不受歡迎，還應該是整個球場最有特權的群體。

聖地牙哥教士主場沛可球場中外野後方的兒童球場，有球場工作人員餵球給小朋友打擊。 丹尼爾／攝影

除了這些之外，每逢母親節、父親節等節日，球團也會舉辦各項親子同樂活動，參與的球迷還有機會獲得獎品和特別套票。筆者就曾經在父親節期間參與金鶯在推特上舉辦的「#HaveACatch」活動，在社群媒體上傳一小段和小孩一起傳接球的短片，最後贏得可以在場內觀看賽前打擊練習的特別套票，讓小朋友可以進入球場內的特定區域，近距離看大聯盟球星賽前熱身。而大多數的球員和教練，也很樂意為小朋友簽名和合照。像這類的活動，不僅加深大人對於球隊的認同感和忠誠度，也讓孩子從小就開始培養對棒球的喜好和情感，成為一輩子的球迷。

金鶯在球季賽賽前讓取得特別套票的球迷能在指定的區域觀看打擊練習、與大聯盟球員互動。 丹尼爾／攝影

中華職棒各球場雖然也有親子席、兒童遊戲室等規劃，但受限於硬體和空間，多為付費才能使用，可以享受到的球迷相當有限。大巨蛋內部空間大、座位多，未來如有入主的職棒球隊，何不好好善用場館的先天優勢，多加規劃兒童為主的空間和娛樂選擇，讓球場成為更具吸引力的溜孩地點。另外，在球團行銷和特別活動部份，也別忘了兒童會是未來的球迷和消費者，無論是以兒童為對象的贈品、特別商品、特殊套票，或是球場參觀行程，都有助於吸引新球迷、留住老球迷。這些軟、硬體的再升級，讓棒球場不只是看球的地方，也可以是全家一起度過週末時光的親子樂園。