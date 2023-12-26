道奇大補強並非奪冠保證 新邪惡帝國將成各隊公敵

過去兩周，洛杉磯道奇隊搶盡棒球版面，兩張大手筆的合約籠絡今年自由市場前兩大選手，是季外補強最大贏家。但是，這對道奇隊也是壓力，帶領一批豪華軍團開啟2024年球季，首要目標是打贏同區對手亞利桑納州響尾蛇隊，同時國聯另一霸主亞特蘭大勇士隊野心勃勃，甭提還有德州遊騎兵隊以逸待勞。在我們被漫天鈔票眩暈和恍惚之際，不妨探討道奇隊真的穩了嗎？

先是大谷翔平簽下10年7億美元大約，接著是美國時間上周四的山本由伸，在大聯盟還沒投過一球拿到破紀錄12年3.25億美元合約，兩周內道奇隊就灑了超過10億美元，這數字足以在自由市場簽到四名現役球星，但球團均押注兩位日本人身上。摒除這兩人，道奇開季陣容還有兩位未來名人堂成員貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman），入選過全明星的捕手史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy），上季崛起的菜鳥奧特曼（James Outman）、投手米勒（Bobby Miller），以及從坦帕灣光芒隊交易的葛拉斯諾（Tyler Glasnow），帳面上仍舊頗具競爭力，即使現在預言道奇拿國聯西區冠軍也不為過。

最令人期待的是，一旦大谷翔平手肘傷勢復原加入先發，2025年道奇隊只會更加強大。只是，這種實力卻讓匹茲堡海盜或堪薩斯皇家隊這些小球隊挫折，他們整隊薪資總和加起來，僅夠支付大谷翔平、山本由伸和葛拉斯諾的薪水。至於豪門如紐約洋基隊、紐約大都會隊和舊金山巨人隊，也無法用金錢利誘組夢幻陣容，因此2024年的道奇隊對其他隊伍而言，跟富得流油的邪惡帝國無異，今後用手上的兵馬推倒他們，幾乎成為各隊一致目標。

道奇同區對手響尾蛇隊上季打入世界大賽並非僥倖，全隊陣容依舊完整。 美聯社資料照片

棒球與其他職業運動不一樣，你可以擁有最佳九人，但不一定保證打入季後賽甚至最高舞台，回溯過往有諸多案例，不可預測性相當高。舉例說，1997年的西雅圖水手隊有小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、強森（Randy Johnson）、馬丁尼茲（Edgar Martinez），以及初出茅廬的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），這樣的組合讓他們「僅」摘下90勝。奇妙是4年後水手隊卻創造116勝紀錄，不過以上所列的名將僅剩馬丁尼茲一人。MLB不是NBA職籃，可以靠三巨頭撐起王朝，也不像NFL美足由一位超級四分衛橫掃千軍，同一支隊伍在大聯盟蟬聯冠軍的例子少之又少。過去10年世界大賽有14支不同的隊伍亮相，其中9支贏得世界賽冠軍，重複性不若其他運動高。

再看近代案例，2020年世界大賽冠軍道奇隊有意連霸，在保留貝茲、席格（Corey Seager）與克蕭（Clayton Kershaw）等核心成員外，又補進明星二游特納（Trea Turner）和未來的名人堂投手薛則（Max Scherzer），例行賽勢如破竹獲106勝卻在國聯冠軍系列賽遭亞特蘭大勇士隊淘汰。翌年，雄師道奇再挾111勝戰績闖季後賽，這次是敗給外卡的聖地牙哥教士隊，2023年100勝的道奇隊輸給僅拿84勝的響尾蛇隊，而且是灰頭土臉被橫掃，最諷刺的響尾蛇全隊薪資僅道奇一半，他們卻能一路打入世界大賽。

過去10年，道奇隊團隊薪資已超越紐約洋基隊，這兩支強隊總共也只拿一個世界大賽冠軍（2020道奇），洋基隊連世界大賽都沒沾到。上季瘋狂補強的教士隊，團隊薪資高達8.943億美元與道奇隊比相去不遠，但今年10月提早放假，連季後賽都進不去。同樣地，大都會隊收集一群聯盟頂尖強投，結果戰績一路狂洩，趕在交易日前認賠殺出，繳出難堪的77勝85敗結束球季。

所以，擁有大谷翔平、山本由伸和葛拉斯諾的道奇隊並不能躺著贏，二刀流能否於2025年發揮作用，將左右這筆10年合約的投資成果。至於25歲的山本由伸，薪資超越美聯新科塞揚獎得主柯爾（Gerrit Cole），開季後他投出的每一球將被各界以放大鏡檢視。至於葛拉斯諾，生涯最多僅吃下120局，道奇隊是賭滿血復活，因此162局才能符合葛拉斯諾的身價。昔日，道奇隊被譽為新類型的豪門，原因是出色選秀策略、健全農場養成，以及簽下國際業餘球員的過人眼光。他們的制服組擅長應用分析、運動科學，如今又多了個新邪惡帝國頭銜，未來勢將成為各隊積極扳倒的對象。

道奇目前已成為新邪惡帝國，勢必成為各隊公敵，從例行賽到季後賽都會是對手特別想擊敗的對象。 美聯社資料照片

這種憤怒可以理解，尤其大谷爭奪戰中多倫多藍鳥、巨人隊均同意比照道奇隊的大約，卻仍遭宣告出局，同樣地山本由伸紐約兩大豪門高調爭取，最後又是落到道奇隊手中，一口氣得罪多支隊伍的球迷，透過各種管道抒發不滿、大喊不公，這就是一支超級隊伍的宿命，往後我們可以說道奇隊沒進世界大賽的球季就是失敗，只是要拿冠軍可不是靠砸錢鍍金而已，如何補足拼圖才是一門學問。