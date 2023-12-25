自由球員投手最大咖 史奈爾暴起暴落難捉摸

大谷翔平不意外地簽下史上最貴合約，緊接著山本由伸又刷新投手最高薪紀錄…這一連串劇情展開，應該已經讓不少球迷腦中浮現「大家可以回家啦」的梗圖，認為明年球季例行賽可以忽略不計，大家直接看道奇能不能拿冠軍。但別忘了市場上可還有一群苦候多日的自由球員，正等著被大谷跟山本「面試」完刷掉的各隊總管回過頭來打他們的電話。

這其中又以上個月剛拿下生涯第二座塞揚獎的左投史奈爾（Blake Snell）最為搶手。包括史奈爾在內，歷史上就只有七人能在兩聯盟都拿到投手的最高榮譽。在他之前完成這項豐功偉業的有「唾液球」名投手派瑞（Gaylord Perry）、台灣球迷均不陌生的馬丁尼茲（Pedro Martinez）、「巨怪」強森（Randy Johnson）、「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）、哈勒戴（Roy Halladay）以及現役老將薛則（Max Scherzer）。其中除了身陷禁藥醜聞的克萊門斯外，其餘四位退役的巨投後來都成為名人堂一員，薛則未來入選也只是時間問題。就只有史奈爾，非但名人堂多半與他無緣，反倒是如果票選史上最沒存在感的塞揚獎得主，他能拿到的票數恐怕還更多。

除了克萊門斯(圖)因為禁藥醜聞影響外，其他曾在兩聯盟均拿過塞揚獎的退役球員最後都進了名人堂，但史奈爾未來可能成為例外。 歐新社資料照片

史奈爾為何如此「不得人心」？其實他的生涯總成績並不算差，不是那種曇花一現的類型。自史奈爾在2016年升上大聯盟至今，八年來平均防禦率只有3.20，同時期就只有五位投手防禦率比他低。但已年過31的史奈爾不僅生涯投球局數尚未破千（992.2局），8年的累積局數只排全聯盟第30名，與他兩屆塞揚的名號可說毫不相符。更奇特的是史奈爾也就只有拿塞揚的2018年及今年球季先發次數達到30次、投球局數超過130局，還因此留下除了得獎這兩年之外，其他年份一票未得的神奇紀錄。

史奈爾之所以時常缺陣，自然與他傷勢不斷有關。頭一次拿下賽揚獎的隔年他就因為兩度受傷錯失多場先發，其中一次還是因為在自家浴室搬傢俱搬到腳趾骨折的奇葩原因。被交易到教士後，史奈爾頭兩季也是多次進出傷兵名單，直到今年才能以完全健康之身投滿一整季。

也因此，雖然史奈爾贏得塞揚獎這兩季的成績確實無懈可擊——兩次都是防禦率王，第一次還以21勝拿下勝投王——但在「非塞揚獎」球季，他的表現也相對顯得乏善可陳。其中投得最好的一季正好是大幅縮水的2020年。這一年他的防禦率3.24，但僅僅投了50局。反倒是世界大賽第六戰投不滿六局就被光芒總教練換下場結果讓道奇逆轉奪冠的爭議調度，幾乎成了史奈爾一生中最為人所熟知的事蹟。

史奈爾吃局數能力較差，球隊通常不敢讓他投太長。他在2020年世界大賽第6戰被提早換下，隨後光芒遭到道奇逆轉，非常可惜的將冠軍拱手讓人。 路透社資料照片

其實就連單看今年，史奈爾的表現也是大好大壞兩個極端。開季前9場先發他的防禦率高達5.40並且吞下難堪的1勝6敗。但之後史奈爾突然開竅，23場先發投出13勝3敗而且防禦率低到只有1.20，也讓他從聯盟中最差投手之一搖身變成塞揚獎候補。可以說史奈爾是在最佳時機——距離成為自由球員開始倒數計時的前四個月裡投出了生涯最出色的成績，這才讓他成為今年市場上繼山本由伸之後最炙手可熱的先發投手。

除了生涯大起大落之外，史奈爾保送奇多（不但是今年的保送王，每九局保送4.95人次也遙遙領先）、表現好壞十分依賴守備跟運氣（拿塞揚獎的兩季場內打擊率（BABIP）分別只有.241及.256，殘壘率更是名列前茅）也是大家對他普遍詬病的缺點。儘管如此，有兩座塞揚獎做背書，再加上排在他後面還沒找到新東家的自由球員先發投手包括蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、史卓曼（Marcus Stroman）等人跟他都差了一個等級，因此媒體預測他多半還是有辦法拿到至少五年一億美元以上的長約。

史奈爾保送次數偏多是他無法投太多局數的原因，也讓他的身價受到影響，無法拿到超級大投手的頂尖薪資。 美聯社資料照片

據傳追逐大谷跟山本兩位大咖都失利的巨人已經回過頭來爭取史奈爾的青睞，不過同樣空手而回的大都會跟洋基卻將熱切的眼光投注到另一位入札的日本投手今井佑樹身上，就連史奈爾的老東家教士都已經跟前日職樂天投手松井裕樹簽下五年合約。或許是因為史奈爾的生涯天花板大家早已看在眼裡，這位兩屆塞揚獎得主的魅力，竟還不如多位遠渡重洋、還未在大聯盟投過一球的日籍投手，也算是今年自由球員市場的一大奇觀。