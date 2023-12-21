中職／桃園眾好漢高雄重聚首 鋼鐵鷹雄陣容更勝新生龍將

即使所有的職棒、國際賽事都已結束，現在的中職仍舊十分熱鬧，其中最具有話題性的不再是季後宇宙邦，而是將於明年球季首度進行一軍賽程的台鋼，台鋼今年不但在二軍，連剛結束的冬盟都拿到冠軍，創下一年兩冠的光榮紀錄，外加最近佔盡版面的啦啦隊女神安芝儇，台鋼成為近期討論熱度最高的球隊，除此之外，台鋼的戰力補強更是另一個持續讓各界關注的焦點。

台鋼在22年4月正式成為中職第6隊，7月參加選秀會，首輪選進曾子祐及伍祐城，12月初的第1次擴編選秀補進包括杜家明、張肇元等的1投1捕3野共5名球員，到這裡為止都由統籌教練、曾擔任樂天一軍首席教練的林振賢所負責，直到隔年的1月。

今年1月中，台鋼正式宣佈由洪一中出任總教練，洪一中雖然前一份工作是在富邦，但輝煌時代卻是在Lamigo桃猿時期，從這時候開始，台鋼就已有桃園的雛形出現了；7月的季中選秀，台鋼毫無意外地在第一順位選了林子偉，隨後進行中職史上第2次的狀元交易，將林子偉送往樂天，換回來王溢正、翁瑋均這2名投手及外野手藍寅倫，加上王柏融回台後的議約權，王溢正、藍寅倫都是洪一中在Lamigo奪冠的重要戰將，來到台鋼還能負責帶領年輕學弟。

王柏融的加入讓台鋼外野攻擊能力更上一層樓。 聯合報系資料照片

11月底，台鋼在第2次擴編選秀中又選進包括王躍霖、許峻暘這2名與桃園有關係的投手在內的5名球員；12月初，王柏融決定離開日職，之後宣布回台加盟台鋼，台鋼戰力最大的一塊拼圖再度由從桃園出發的王柏融補上；而在戰力外名單中也已鎖定樂天放出的工具人內野手郭永維，並還有再補進2、3人的計畫，這些人當中或許還會有與桃園有淵源的球員。

截至現在，台鋼除了總教練洪一中、教練林振賢、蔡昱詳外，陣中已有8名以上(含郭永維)前桃園的球員，比例雖不算多，說台鋼變成桃園的形狀也是太超過，但這些幾名球員對台綱首年一軍賽季的戰力幫助十分巨大，投手方面，王溢正今年雖出賽數不多，在二軍冠軍賽卻3場後援未失分，拿下3次救援成功，王躍霖、許峻暘都是牛棚有實績、且在當打之年的投手，張喜凱、翁瑋均目前對戰力就較沒有明顯的幫助。

野手部分則是台鋼獲得桃園支援最有感的部分了，先看原本的內野手佈局，去年選秀前2輪的曾子祐及紀慶然可以防守游擊及三壘，曾子祐在二軍及冬盟的打擊內容都不錯，紀慶然雖因拉傷而只有打冬盟前幾場，但打擊成績非常優異，另外還有杜家明可以兼顧一、三壘，如果補進這幾年打擊表現其實不算差、且可以防守多個位置的郭永維，無論是補上先發缺口或待命替補都是枚活棋。

外野就更不用說了，原本被認為攻擊面比較薄弱的外野，在藍寅倫、王柏融加入後，戰力提升好幾個檔次，再加上擴編選秀選進的陳文杰，外野瞬間變成國手級陣容，還有洪瑋漢、葉保弟等人可替補，外野會是台鋼較不用擔心的一塊。

台鋼日前請啦啦隊女神安芝儇抽選秀順位，再度成功引起話題。 中華職棒聯盟提供

經過這1年多來的幾次補強，台鋼明年迎接首個一軍球季的陣容，與21年回歸中職一軍賽場的味全相比，顯然完整許多，味全在21年球季的球隊陣容大多是未曾有過職棒經驗的年輕球員，包括李凱威、劉基鴻、郭天信、朱祥麟(拿莫・伊漾)、蔣少宏、張政禹、張祐銘等人，雖然在2次擴編選秀中選進羅華韋、陳品捷、吳東融、劉時豪等人，第2次的選秀狀元也順利挑中當時最受關注的王維中，仍不像目前的台鋼一樣，尚未打過一軍比賽就已有能夠與其他隊伍匹敵的外野陣容，另由於在台日都擁有高人氣的王柏融加入，使得台鋼的星度也強過當時的味全，甚至於場內外的其他事務如前述的安芝儇、井端弘和跟吉見一起擔任客座教練、領隊劉東洋的應對等，也成功增加許多的媒體曝光度。

不過畢竟球季是要打140場以上的長期比賽，開季的陣容較完整也不代表戰績能超過當年的新生味全，在打擊比較沒有問題的狀況下，學習味全的做法，找尋幾名強力洋投撐住先發輪值，台鋼在首個一軍球季或許能打出意料之外的佳績。