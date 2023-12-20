日職／大谷、山本動向成焦點 國內FA市場卻激不出火花

大谷翔平和道奇簽下天價合約後，鎂光燈緊接著照到山本由伸、今永昇太、松井裕樹這些日籍選手身上，關注他們挑戰大聯盟的動向。另一方面，相對於日籍選手赴美倍受矚目，但日本國內職棒的自由球員市場，卻相對顯得比較平淡，缺少震撼球界的話題性。

在今年季前的預估，本來以為會有許多優秀日職球員宣告FA，形成一場血流成河的搶人大戰。例如投手部分，有日本火腿隊王牌左投加藤貴之、歐力士先發山崎福也、在養樂多隊後援田口麗斗、橫濱DeNA先發石田健大、西武投手平井克典等等。打者則是有曾奪下三屆洋聯全壘打王的西武主砲山川穗高，以及廣島鯉魚三成十轟級實力的外野手西川龍馬、及樂天同樣有過十轟實績的外野手茂木榮五郎等等。

不過到了2023年賽季結束，卻因為許多變卦，導致原先以為的爭奪戰並未上演。例如茂木榮五郎仍無法走出去年以來的低潮，本季一軍位置被搶走，大部分時間都待在二軍，最終只得減薪續留樂天。石田健大則雖然吃局數略微上升，但防禦率從2.95上升到3.97，儘管還是行使FA資格，也有其他球隊開價，可是宣告FA後約一個月期間，幾乎沒有什麼特別的進展，最後還是續留DeNA。

同樣選擇續留原隊的，還有加藤貴之、田口麗斗與平井克典。這幾位在今年依然繳出相當稱職的成績，特別是加藤在今年投出7勝9敗，防禦率2.87、每局被上壘率1.09，163.1局的投球中僅出現16次四壞球，仍維持高超的控球水準。加上過去日本火腿隊碰到隊上球星取得自由球員資格，多半不會願意砸錢留人，因此被認為極有可能是今年日職市場裡最受矚目的投手。然而他最終選擇和日本火腿簽下4年12億日幣合約續留，算是有些出乎外界意料。

加藤貴之原先被認為是這次FA市場的重點先發人選，但他最終選擇續留日本火腿隊。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

由於加藤未宣布FA，因此市場上最炙手可熱的先發戰力人選，成為今年拿下11勝5敗、防禦率3.25，且不需要進行補償的山崎福也身上。包括軟銀、巨人、DeNA和日本火腿等隊都傳出開價消息，最終也是被日本火腿簽下。據說這是因為山崎在國中時期，曾經因為腦腫瘤在北海道開刀治癒，想替北海道鄉親報恩，加上父親也曾經在日本火腿隊打球，因此決定落腳北海道。

有其他個別因素而心有所屬的，還有西川龍馬。西川在大阪長大，對歐力士猛牛特別有好感，過去就曾公開表示自己最想去歐力士隊，甚至被問及假設阪神開五億日幣、歐力士開五千萬日幣的狀況下會選哪隊時，依然會選擇歐力士隊。因此儘管廣島試圖續留，軟銀也展現興趣，但西川一宣布行使自由球員資格後，就非常迅速地和歐力士簽約，沒留下太多懸念。

以上這些選手，有的和原球隊續留，有的即使宣布啟用資格，也是要去哪早早就已經確定，讓過程幾乎沒有什麼戲劇性，自然難以引起話題。最後談到狀況最特殊的山川穗高，由於近幾年日職偏向投高打低，聯盟打擊數據明顯下滑，但山川依然能夠繳出40轟以上的表現。加上2022年季後，軟銀曾經以7年50億的大約簽下近藤健介。因此本來外界預估，只要山川投入自由球員市場，肯定會引起各隊爭搶，而向來銀彈無上限，且早已對山川展現濃厚興趣的軟銀，勢必會開出一個讓山川無法拒絕的價碼，確保他能夠加盟。

不料，季中山川發生性侵疑雲，從此被下放二軍，只練球不出賽，直到十月開打的鳳凰聯盟才終於復出。儘管獲得不起訴，不過仍然形象大傷，加上將近整年一軍空白，行使自由球員資格後，只剩下軟銀還是對他非常有興趣。既然缺乏競爭者，自然不可能開出破紀錄合約。

山川穗高因發生性醜聞風波，嚴重影響身價。 擷圖自日本武士官方IG

管不住小頭自毀前程，當然是山川自作自受。不過，這或許也讓日本職棒整體，錯失一次挑戰薪資天花板的機會。假設山川沒有醜聞，且為了拼大約繳出40甚至50轟級的重砲成績，他極有可能衝擊田中將大年薪9億的日職最高薪紀錄，挑戰是否能拿到年均10億日幣的大約，屆時也必然會成為話題之一。如今山川失去機會，再考慮到許多繳出頂級成績的日職投、打，最終都會選擇挑戰大聯盟，未來像他這樣既會留在日職，成績又足夠挑戰紀錄級合約的選手，要再出現恐怕不容易。

相對於大聯盟近十幾年來薪資三級跳，日職卻薪資卻相對成長遲緩，和美職似乎越拉越開。例如藤浪晉太郎挑戰美職的時候，領的325萬美金在大聯盟算接近「便宜福袋」的薪水。但換算下來仍超過4億日幣，放到日職可算是頂級球員價碼，且藤浪在日職期間年薪從未超過2億日幣，赴美前甚至只有4900萬。更別提其他拿到美職更大合約的日籍選手，薪水和日職時期相比簡直是雲泥之別。

大谷翔平和道奇簽下合計7億美金，相當於1015億日幣大約的消息，也震撼了日本球界。同是背號17號的中日龍投手柳裕也，日前才和球團爭取到加薪4000萬，年薪來到1億4800萬日幣。但在看了大谷的薪水之後，突然覺得「不知道自己在幹嘛」。儘管不是每位大聯盟球員，都有像大谷一樣的天價合約，但是日職這幾年來薪資和大聯盟拉開差距，確實讓不少選手相當在意。加上自由球員資格相對嚴苛，需要補償等等的不利條件，或許也限制住了市場的活絡，進而讓話題性相形見絀。