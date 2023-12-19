中職／網羅日本獨立聯盟強投 雄鷹、桃猿有機會出奇致勝

台鋼雄鷹冬盟邀請小野寺賢人等4名洋投來台測試，前天他在冬盟冠軍戰對日職紅隊先發8.2局失1分拿下勝投，幫助台鋼奪冠，若不是抽筋應該可以演出完投勝，賽後總教練洪一中直接宣布，小野寺賢人通過測試，明年獲得合約，加上先前簽下的前橫濱DeNA左投笠原祥太郎，兩名洋投都是日本籍，在近代中職算是相當罕見的狀況。

25歲右投小野寺賢人身高175公分，體重84公斤，身材雖不高大卻十分結實，而且相當耐投，今年他效力日本獨立聯盟體系的BC聯盟埼玉武藏熱火熊隊，是陣中王牌投手，例行賽出賽21場其中18場先發，投出3場完封，總計投129.2局用了1991球，送出114次三振，只有24次四死球，控球相當不錯，拿下10勝2敗1次救援成功，防禦率2.92。

今年小野寺賢人在BC聯盟季後賽出賽4場其中3場先發，戰績1勝1次救援成功，總計投了23.2局飆18K，另有5次四死球，防禦率1.90，表現不俗，一舉幫助球隊拿下隊史首冠，毫無疑問，小野寺賢人就是日本獨立聯盟體系最頂級的投手。

今年底小野寺賢人受台鋼之邀來台測試，冬盟出賽4場有3場先發，拿下2勝，19.2局僅3次保送，飆出15K，防禦率0.92，冠軍戰飆速151公里，整體球威、控球和壓制力都相當不錯，也讓台鋼放心奉上明年合約。

小野寺賢人今年投入日職選秀未獲球團指名，多少受到年紀已經不小的影響，他也表示，追求日職的夢想暫時先告一段落，期待來到台灣展開下一階段的生涯。

小野寺賢人雖然未獲日職球團青睞，但他其實有不錯的控球能力，球速也能達150公里以上，在獨立聯盟是隊中王牌，明年很有機會能成為台鋼可靠的先發戰力。 台鋼雄鷹提供

近年中職採「不彈球」，洋投只要控球好又有一定的球威就能生存，伍鐸就是最好的例子，小野寺賢人控球有一定水準，加上他還有投回日本，擠進職棒窄門的企圖心，明年他在台鋼勢必會拿出一生懸命、背水一戰的決心投球，而且和美系洋投相較，日本投手薪水相對便宜，也讓人期待，究竟日本獨立聯盟頂級投手，跨海挑戰中職能投出什麼樣的成績，如果小野寺賢人能投出水準以上的成績，台鋼這筆投資算相當划算。

28歲左投笠原祥太郎在日本則是另一番光景，2016年日職選秀獲中日龍第4指名，效力5個球季後今年轉戰橫濱，出賽2場吞下2敗，球季結束遭戰力外，生涯合計56場投出11勝15敗、防禦率4.44，單季最多勝紀錄是2018年6勝，當年也在台日交流賽和中職聯隊交手。

笠原祥太郎今年在日職二軍出賽21場共投65.1局，戰績4勝5敗，防禦率3.31，另有39次三振和29次保送，成績中規中矩。

來到台灣展開職業第二生涯，笠原祥太郎之前接受日媒採訪時表示，他沒出過國，個性也比較內向，不喜歡到人生地不熟的地方，但卻對即將來台投球感到異常興奮，他的角色是洋助人，必須全力以赴繳出好成績。

前橫濱左投笠原祥太郎在日職一軍有56場出賽經驗，其中40場是先發，戰績11勝15敗、防禦率4.44。 路透社資料照片

和小野寺賢人不同，笠原祥太郎打過日職，也曾投出過好成績，也擔任過中日龍開幕戰先發投手，只是近年表現沉寂，讓他日職生涯暫告一段落，他的球速沒有小野寺賢人那麼快，不過具左投優勢，控球也不差，加盟台鋼定位應該是先發投手。

另外，樂天桃猿在上個月宣布延攬日本BC聯盟投手鈴木駿輔，與小野寺賢人非常相似，鈴木駿輔年齡同樣是25歲，也來自BS聯盟，效力信濃大羚羊隊，本季拿下11勝3敗，防禦率2.74，各項投球數據與小野寺賢人旗鼓相當，鈴木駿輔拿下BC聯盟勝投和防禦率王，小野寺賢人則是奪三振王，兩名日本獨立聯盟頂尖投手生涯多次同場先發較勁，明年可望在台灣上演相同戲碼。

桃猿今年洋投最多都只拿6勝吃了大虧，而鈴木駿輔(右)是日本獨立聯盟中的頂尖強投，應該能給桃猿先發輪值補強不少。 擷圖自信濃大羚羊官方推特

過去中職有不少日本投手來台發展，投出佳績者不在少數，包括養父鐵、鎌田祐哉、橫田久則、真田裕貴、野中尊制，更有人投回日職，今年BC聯盟投手佐藤由規效力中職樂天未取得成功，明年兩位日本獨盟強投來台獻技，能否投出好成績屆時見分曉。